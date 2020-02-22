'2020'de konkordato sürecinden çıkacağız'

Nilüfer Gözütok Ünal

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Çift Geyik Karaca, 103 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en köklü hazır giyim markalarından… Karaca Örme Sanayi çatısı altında 1917 yılında hayat bulan marka, 1961 yılında yaptığı ihracatla da Türkiye’nin ilk ihracat yapan tekstil markası olarak adını tarihe yazdırdı. Toprak Dede olarak anılan Hayrettin Karaca’nın sahibi olduğu marka, önce 1998 yılında Tekfen Holding’e, 2005 yılında da 15 mağazasıyla birlikte Narin Group’a geçti. Ekonomik konjonktürün de etkisiyle 2005 sonrasında atılıma geçen Çift Geyik Karaca, 2014 yılında 115 mağazaya ulaştı. Ancak 2018 yılında ekonomik konjonktürdeki değişim perakende sektöründeki birçok oyuncu gibi markayı da olumsuz etkiledi. 2018 yılında konkordato ilan eden Çift Geyik Karaca, içinde bulunduğu süreci aşmak için kontrollü küçülme stratejisi benimsedi.

Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, “Konkordatoya girdik, kısa bir es verdik. Bu süreçte nakit akışı daralmış bir şirket olarak faaliyetlerimizi yürüttük. Verimsiz mağazalarımızı budadık. Bugün 70 mağazamızla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 2020 yılında da konkordato sürecinden çıkacağız” diyor.

Çift Geyik Karaca, 70 mağaza ve 150 satış noktasında markasını müşterilerine ulaştırırken 700 kişilik bir istihdamla 200 milyon TL’lik bir ciro yaratıyor. Yurt dışında da Türkmenistan, İran, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs ve Katar’da mağazalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Kendileri için 2019’un 2018’e kıyasla iyi geçtiğini belirten Cihat Özbekli, “Verimlilik odaklı küçülme çalışmalarıyla bazı AVM’lerden çıkış yaptık. Büyüme olarak baktığınızda da mevcudu koruduğumuz bir yıl oldu. Şimdi kendi adımıza büyüme yönünde ivmeyi görmeye başladık. Dolayısıyla budamayı bitirip büyümeye geçtik. Son 2 ayda da 4 mağaza açtık” diye konuşuyor.

Özbekli, 2020 yılına dair daha umutlu. 2020’de 10 yeni mağaza açacaklarını belirtiyor. “Kendimize yüzde 20 büyüme hedefi koyduk ancak yeni mağazalarla bu büyümenin yüzde 30’ları bulacağını düşünüyoruz” diyor.

“GÜZEL SÖZLERİ HATIRLATACAĞIZ”

Çift Geyik Karaca, 2020 Ocak ayı itibarıyla yeni sosyal sorumluluk projesi başlatıyor. “En Güzel Giysiniz Sizsiniz” adını taşıyan bu proje kapsamında, hem mağaza vitrinlerinde hem her türlü mecrada insanlara güzel sözler söylemenin önemini hatırlatacaklarını belirten Cihat Özbekli, projeye başlama nedenlerini ve hedeflerini şöyle anlatıyor: “Mağazalarımızı yılda 10 milyon kişi ziyaret ediyor, önünden de yılda 40 milyon kişi geçiyor. Medyada ulaşabildiğimiz kişi sayısı da çok fazla. Bunu düşünerek insanlara sosyal sorumluluğumuz olarak güzel sözler söylemeyi hatırlatmak istedik. Örneğin mağaza vitrinlerimizde ve paketlerimizde artık ‘Merhaba de’ diyeceğiz. İyi bir şeyler söyleyip işi bir şeyler tavsiye ederek bu konular hakkında farkındalık yaratmak istiyoruz.”