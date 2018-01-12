2025'te 30 ülkede 100 tesise ulaşırız

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Rixos Grubu, son dönemde önemli bir atılım içinde. Büyümede rotasını yurt dışına çeviren grup, özellikle Asya Pasifik bölgesinde agresif hamleler yapacak. Halihazırda 10 ülkede 27 otelle faaliyet gösteren Rixos, stratejik ortağı Accor Grubu ile birlikte ülke sayısını 30’a, otel sayısını da 100’e çıkarmayı planlıyor. “Bu hedef için çalışıyoruz” diyen Rixos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, altyapılarını oluşturduklarını ve ciddi anlamda büyüyeceklerini söylüyor. Rixos yurt dışında yeni pazarlara açılırken yurt içinde de milyar dolarlık yatırımlarına devam etmek niyetinde. Tamince, “Türkiye’nin dünyaya göndereceği en ciddi markası olacak” dediği ve şu ana kadar 500 milyon dolar yatırım yaptığı The Land Of Legends projesine önümüzdeki 10 yıl daha yatırım yapmaya devam edeceğini belirtiyor. Bundan 4 yıl önce 1 milyar 347 milyon dolar ihale bedeli ödeyerek aldığı Haliç Projesi’nde de çalışmaları hızlandırdıklarını açıklayan Tamince, burada da tüm dünyanın ilgisini çekecek yeni bir şehir merkezi oluşturacaklarını söylüyor. Bugün 500 milyon dolarlık ciroya sahip Rixos Grubu, bu hızla 2025 yılına dek büyüklüğünü de ciddi anlamda katlayacak görünüyor. Tamince, 2025 yılı cirolarına ilişkin, “Bugün 500 milyondaysak o gün 2,5-3 milyar dolarlık bir ciroyu konuşuruz” diyor. Rixos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, grubun yeni büyüme rotasını Capital’e anlattı:

Bugün Rixos Grubu dediğimizde ne kadarlık bir büyüklükten bahsediyoruz?

Şu an 27 otelimiz var. 10 bin civarında çalışan istihdam ediyoruz. 500 milyon dolarlık bir ciro yaratıyoruz.

Geçtiğimiz yıl grup için nasıl bir yıldı?

2016’yı yüzde 10-15 gibi bir küçülmeyle kapattık. Yoğunluğumuz Türkiye olduğu için ciddi anlamda ciroda küçülme yaşadık.

Yüzde kaç büyümeyi planlamıştınız?

2015’ten sinyalleri almıştık. Rusya’ya uygulanan ambargo ve petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte sadece Rusya’dan değil, CIS ülkelerinden de Türkiye’ye gelişlerde sorun yaşanıyordu. Bu nedenle 2016 için yüzde 10 büyüme hedefimiz vardı. Tabii Türkiye’de olan darbe ve terörü öngörmedik. Mısır’da da Şarm El Şeyh’de çok büyük tesislerimiz var. Oraya gelişlerde de büyük sorunlar yaşanınca 2016’yı yüzde 15 daralma ile kapattık.

Bu yıla girerken önünüze ne tür hedefler koydunuz?

Biz büyüme planları yaparken 2016’yı hedef almadık, 2015’i yakalayabilir miyiz, onun üzerine çıkabilir miyiz diye çalıştık. Sanırım 2015’i yakalamış oluruz. Bu durumda 2016’ya göre yüzde 15-20 daha büyümüş olacağız. Ama yeni açtığımız tesislerle beraber ciromuzu yüzde 30 yukarı tırmandırmış oluruz.

İlk 9 aydaki ekonomik gidişat nedeniyle birçok sektör büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Turizmde de aynı durum geçerli. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de iç pazar çok dinamik. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 5,1 oldu. Bu iç dengeleri çok etkiledi. İnsanların seyahat etme, para harcama cesaretleri arttı. Özellikle iç turizm çok önemli bir denge, çünkü 365 gün var. İç turizm derken sadece münferit seyahat edenleri düşünmemek lazım. Bizim ciddi anlamda toplantı ve konferans işimiz var. Onlar neredeyse iç pazarın yüzde 40’ını oluşturuyor. Ekonomideki olumsuzluklar şirketlerin toplantılara para harcamasını etkiliyor. Son 6 aylık gelişmeler şirketleri cesaretlendirdi, para harcıyorlar, bu da bizim doluluklarımızı olumlu etkiliyor. Sektörde ilk 9 aya baktığımızda yüzde 30-40’lara varan bir toparlanma var. Yıl sonunda da bu devam eder.

Turizmde 2014 ve 2015 yılı büyüklüğüne dönüş ne zaman olur?

2015’e çabuk döneriz ama 2014-2013 iddialı tarihler. Sadece kişi sayısı ile değil, harcamaya bakmalıyız. Her şey iyi giderse o yılları belki 2019-2020’de yakalarız. l Yurt dışında son dönemde hızlı büyüdünüz. Şu anda yurt dışında kaç otelle faaliyet gösteriyorsunuz? n Yurt dışında 3 kıtada 19 ülkede 15 otelimiz var.