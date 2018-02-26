3 alana odaklı büyüyeceğiz

Aslı Sözbilir

Ford Otosan 2016 yılında Türkiye’deki toplam araçların yüzde 22’sini, ticari araçların ise yüzde 62’sini üretti. Ticari araçlarda geleneksel liderliğini pekiştirdi ve 2016 yılındaki satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 18 milyar TL seviyesine ulaştı. Yine geçtiğimiz yıl 3,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek 2016’da da Türkiye’nin ihracat şampiyonu olmayı sürdürdü. 2016 sonunda çalışan sayısı 10 bin 261 kişiye ulaşan şirket, liderliğini sürdürmekte kararlı. Son 6 yıldır Ford Otosan’ın genel müdürlük koltuğunda oturan Haydar Yenigün, önümüzdeki dönemde stratejilerini “sanayicilik”, “satış” ve “Ar-Ge” üzerine kurduklarını ve bu üç alanda da büyüme beklediklerini söylüyor. Özellikle otonom sürüş, elektrikli/bağlantılı araçlar ve akıllı ulaşım çözümleri üzerine yoğun olarak çalıştıklarını anlatan Yenigün, “Önümüzdeki dönemde odağımız kesinlikle dijitalleşme” diyor. Yenigün ile Ford Otosan’ın liderlik sırlarını ve yeni dönem planlarını konuştuk:

Ford Otosan olarak 2016’yı nasıl kapattınız? Hedeflerinizi tutturabildiniz mi?

Biz 2010 sonuyla 2014 sonu arasındaki 4 yıllık süreçte 1,6 milyar dolar yatırım yaptık. Bu 1,6 milyar dolarlık yatırım bizim gelecek 8-10 yılda başarılı olmamızı garanti edecek bir yatırımdı. O dönemlerde ihracatımız çok yükseldi, şu an Türkiye’de gerek adet gerekse parasal değer olarak bir numaralı şirketiz. Bu çok değerli bir şey… Ülkenin ticari araçlarının yüzde 62’sini biz ihraç ediyoruz. Ford açısından bakarsanız Ford’un Avrupa’daki ticari araçlarının yüzde 85’ini üretiyoruz. Bu yatırımlarımızdan önce Avrupa’da Ford markasıyla 6’ncı-7’nci sıradaydık. Son 2 yıldır 1 numarayız ve bundan sonra da bunu bırakmaya niyetimiz yok. Özetle 2016 her bakımdan çok başarılı geçti.

Biraz aklınıza gelen çarpıcı rakamlardan bahseder misiniz?

Bugün 11 bin kişiyi istihdam ediyoruz. 11 bin kişilik bir aile, 5,3 milyar dolarlık bir şirket değeri… Bu, dünya ölçeğinde de ciddi bir rakamdır. Ürettiğimiz araç kapasitesi diye bakarsanız 455 bin araçlık bir kapasiteden bahsediyoruz. Kocaeli fabrikamızda her gün 1.100 adet araç üretiliyor. Dünyanın 82 ülkesine araç satıyoruz.

2016 yılı cironuz yıllık yüzde 9 artarak 18 milyar TL’ye ulaştı. Buradaki büyüme hangi segmentlerden geldi?

En büyük artışı elde ettiğimiz aracımız Transit, yani orta ticari segment. Ürettiğimiz iki orta ticari araçtan biri Custom, özellikle Avrupa’da çok iyi satıyor. Bizi Avrupa’da 1’inciliğe taşıyan da o aracımız. Şirketin cirosu tam olarak 18,4 milyar TL, ihracat cirosu da 3,9 milyar dolar. Ciromuz 16 milyar dolar seviyesinden 18 milyar TL seviyesine çıktı. Bu trend önümüzdeki dönemde de devam edecek, çünkü araçlarımızın kapasitesini artırmak için çalışıyoruz. Örneğin geçtiğimiz ve bu yıl yaptığımız çalışmalar sonucu önümüzdeki yıl daha fazla sayıda Transit’i ihraç edeceğiz. Hem ihracat adedimiz hem de ciromuz artacak.

2016 yılı toplam satış adediniz neydi?

2016’da toplam 373 bin adet araç sattık. İhracatımız ise 257 bin adet. 2018 yılında bu rakamı 270 bine çıkarmayı planlıyoruz.