4 kat büyüdük sırada Banabi var

AYDIN’IN YENİ START UP YATIRIM STRATEJİSİ



32 START UP Farklı coğrafyalarda yatırım yaptığım 32 firma var. Bir kısmı çok iyi, bir kısmı orta, bir kısmı da kötü gidiyor. Yatırım yaparken sürekli eğlenceye bakmaya çalışıyorum. Yemeksepeti gibi pazaryerleri çok ilgimi çekiyor. Ayrıca yapay zeka, blockchain projeleriyle ilgileniyorum.

YENİ YATIRIMLAR NELER? Almanya’da sosyal medyayla blockchain’i bir araya getiren bir projeye, New York’ta ise ikinci el mobilya şirketine yatırım yaptım. Türkiye’de de en son iletişim teknolojileri şirketi Alotech’e yatırım yaptım. Eskiye göre yatırım yaptığım start up sayısını azalttım.

EXIT YOK! Ekosistemin exit’lere ihtiyacı var. Yemeksepeti exit’i 4 yıl önce oldu. Hala bu rakamlarda exit’ler olmuyor. 2019 ekonomi açısından zor bir yıl olacak. 2019’da exit yok. 2020’nin 2019’a göre çok daha iyi bir yıl olacağını öngörüyorum. Gelecek yıl, 2-3 exit bekliyorum.