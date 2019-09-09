4 kat büyüdük sırada Banabi var

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Çok değil, üzerinden sadece 4 yıl geçti. Nevzat Aydın’ın kurucusu olduğu Yemeksepeti’ni Almanya merkezli dünyanın en büyük online yemek siparişi platformu Delivery Hero, 2015 yılının mayıs ayında 589 milyon dolara satın almıştı. Aydın, bugün bir yandan CEO olarak kendi kurduğu şirketi yönetmeye devam ederken bir yandan da gelecek gördüğü start up’lara yatırım yapıyor. En önemlisi online market ürünleri sipariş hizmeti Banabi gibi yeni açılımlarla şirketini büyütmeye devam ediyor. “Şirketi satalı 4 yıl oldu. Yemeksepeti 4 yılda tam 4 katına çıktı” diyen Aydın, hızlı büyümenin sürdüğünü söylüyor. 2019’un ilk 6 ayında yüzde 60’ın üzerinde büyüdüklerini belirten Aydın, 2019’u geçen yılın üzerinde tamamlayacaklarını söylüyor. “2019’da yüzde 60’ın üzerinde ciro büyümesi hedefliyoruz” diyen Aydın, Banabi’nin de beklentilerinin üzerinde büyüdüğünü belirtiyor. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın’la yeni projeleri “Banabi”yi, 20’nci yılına giren ve bugün 1.000 kişilik dev bir ekibe dönüşen Yemeksepeti’ni, girişimcilik dünyasına bakışını ve yatırım yaptığı start up’ları konuştuk:

Yemeksepeti’ni sattıktan sonra hayatınızda ne değişti?

Hala vaktimin yüzde 90’ını yüzde 50 büyümekte olan Yemeksepeti alıyor. Zamanımın yüzde 10’unu ise start up’lara ayırıyorum.

Siz şirketi sattıktan sonra ne kadar büyüdü?

2015’te sattım ve aradan geçen 4 yılda Yemeksepeti tam 4 kat büyüdü. Günde 400 bin sipariş geliyor. Kullanıcı sayısı 12 milyonu aştı. Birkaç il hariç Türkiye’nin tamamında varız. Yıl sonuna kadar olmadığımız illerde olmayı hedefliyoruz.

Bunlar hangi şehirler?

Ağrı, Kars, Bingöl, Artvin’de yoktuk. 2019 sonuna kadar buralarda olacağız.

2018 nasıl geçti?

Çok iyi geçti. Ciromuz yüzde 53 büyüdü.

Sizi büyüten ne oldu?

İnternet ve paket servisin kesiştiği bir sektörde iş yapıyoruz. İkisi de büyümekte olan sektörler. Özellikle internet akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle çok ciddi bir büyüme kat etti, kat ediyor ve kat edecek. Paket servis de çalışan kadın nüfusunun artmasıyla çok ciddi anlamda artıyor. Bu nedenle ekonomik sıkıntılardan ve daralmalardan nispeten daha az etkileniyoruz. Yemeksepeti’nin toplamda hizmet verdiği restoran sayısı 21 bin ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Çok ciddi anlamda bünyemize yeni restoran katıyoruz. Geçen ay, 1.500 restoran kattık.

En hızlı nerede büyüyorsunuz?

İstanbul, Ankara, İzmir’de operasyonumuz büyük. Ancak çok iyi giden, büyümenin yüksek olduğu ilginç iller var. Bunlardan ilki Antalya. Karabük, Kayseri, Trabzon ve Denizli de büyüme oranlarının ilginç ve yüksek olduğu iller.

Odaklandığınız en önemli konu ne?

Banabi projesi çok önemli. Yüzde 30- 40 zamanımı Banabi’ye ayırıyorum. Yeni bir proje olduğu için start up ortamı var. Bu proje için tamamen ayrı bir ekip kurduk. Sadece muhasebe, finans, İK gibi bazı departmanları Yemeksepeti’yle ortak kullanıyoruz.

Banabi fikri nasıl doğdu?

“Kullanıcılar evden niçin çıkıyor” diye baktık. Yemek alışverişi için çıktıklarında bu hizmeti Yemeksepeti veriyor. Market alışverişine doğru bir talep olduğunu hissettik ve Yemeksepeti’nin bünyesinde kullanıcıların market alışverişini yapabileceği Banabi projesini hayata geçirdik. Market alışverişi kullanıcıların talep duyduğu en önemli hizmetlerden biri.

Yeni projeye ilgi nasıl?

Şu anda çok iyi gidiyor, çok iyi başladı. Günlük sipariş 4 binden fazla. İlk aylarda elde ettiğimiz rakamlar, bizim başta koyduğumuz hedeflerin yüzde 20-30 üzerinde.

Banabi için 2019 hedefiniz nedir?

Yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Trabzon gibi 10 büyük ilde olmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 1.000 kuryeye yaklaşırız. Ekip olarak da toplamda 1.300 kişi oluruz. Yemeksepeti de tek başına 1.000 kişinin üzerinde bir operasyon.

Yeni projenin hızlı büyümesi neye bağlıyorsunuz?

İnsanların çok talebi var. Çok mantıklı çünkü fiyatlar süpermarketten alışveriş yapılan fiyatın aynısı. Ürün çeşitliliği çok zengin, 2 bin farklı ürün var. Siparişi verdikten 12-13 dakika sonra geliyor. Ayrıca dilediğiniz şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Normalde internet projelerinde online kredi kartıyla ödeme zorunluluğu var. Banabi’de ise kapıda kredi kartıyla veya nakit ödeyebilirsiniz. Bunlar çok büyük avantajlar. Bu kadar çabuk tutulmasında bu özelliklerinin önemi büyük.

Satılan ürün sayısıyla ilgili planız nedir?

Ürün sayısı daha da artacak. Ancak, bunun optimum noktası var. Hiçbir zaman 10 bin farklı ürün olmayacak.

Yeni ekleyeceğiniz kategoriler olacak mı?

Kategorilerin içindeki ürün çeşitliliğini artıracağız. Fırın, kedi köpek maması, bebek kategorilerini zenginleştireceğiz.

Banabi operasyonu Yemeksepeti’ni geçer mi?

Yemeksepeti 20 yıllık bir firma. Yılların tecrübesiyle büyüyor. Banabi o kadar olur mu, bilmiyorum. Ancak Yemeksepeti’nin sipariş anlamında belli bir oranı olacağı kesin.

Banabi’ye ne kadar yatırım yaptınız?

Bu yılki yatırım 20 milyon dolar olacak. Bundan sonraki yıllarda da yatırım için ne gerekiyorsa yapılacak.

Tüketiciye çok yakınsınız. Son dönemde tüketici hareketlerinde ne gözlemliyorsunuz?

Daha bir eve kapanma hissediyoruz. İnsanların daha çok evde komün olarak zaman geçirdiğini, dışarıda yemek tüketmenin yerini evde yemek yemeye ve paket servise bıraktığını görüyoruz. Daha çok promosyonlara kayıldığı dikkati çekiyor. Bu da bizim büyüme rakamlarımıza yansıyor. Geçen yıla göre büyüme anlamında daha yukarıdayız. 2019’un ilk 6 ayında yüzde 60’ın üzerinde büyüdük. Ayrıca sipariş frekanslarına baktığımızda sipariş verenlerin sipariş sıklığını daha da artırdığını görüyoruz. Sipariş verme sıklığı neredeyse yüzde 10 arttı. Bu da tüketicinin daha çok evde zaman geçirdiğini gösteriyor.

Tüketici davranışlarında başka neler değişiyor?

Tüketici fiyat algısına daha hassas hale geldi. Bunu, bütün tüketici kesimlerinde görüyoruz. Restoranlar bu aralar çok zam yapıyor. Zam yapmayan ya da ölçülü zam yapan restoranlara bir kayış olduğunu görüyoruz.

Banabi’de fiyat hassasiyeti gözlemliyor musunuz?

Rakip olduğumuz şirketlere göre yüzde 15-20’lik indirimler söz konusu olduğu için Banabi ciddi anlamda tercih ediliyor. Ayrıca her gün eklenen yeni kampanyalarla beraber değişik kurgular da var. Daha çok kampanyalı ve promosyonlu ürünler tercih ediliyor diyebiliriz.

Büyümeye rağmen bu dönemde sizi en çok zorlayan konular neler?

Delivery, halka açık bir şirket biz de çok sıkı bir şekilde onlara raporluyor ve denetleniyoruz. Piyasadaki dalgalanma raporlarımızı ve geleceğe dönük öngörülerimizi ciddi anlamda etkiliyor. Dolar ve dövizdeki dalgalanmayı yurt dışına izah etmekte ve geleceğe yönelik birtakım hesaplama ve öngörüler yapmakta zorlanıyorum. Keşke bu kadar volatil bir piyasa olmasa.

Bu zor dönemi nasıl yönetiyorsunuz?

Bu dönemde yönetim tarzımızda çok majör bir değişiklik olmadı. Yaptığımız iş ekonomik dalgalanmalardan nispeten daha az etkilenen bir iş. Bunun farkında ve bilincindeyiz. Yemeksepeti’nin konumlanması gayet iyi. Kazandığımız paranın büyük bir kısmını Türkiye içinde farklı projelere ayırıyoruz. Banabi yatırımı da bunu gösteriyor. Ülkede işler ekonomik olarak çok iyi gitmese de yatırım yapmaya aynı şekilde devam ediyoruz ve bundan sonra da edeceğiz. Bu günlük dalgalanmaların geçeceğini ve ileride bizi daha güzel günlerin beklediğini varsayıyoruz.

Online süpermarket siparişinden sonra yeni bir alana daha giriş olacak mı?

Şu anda bütün konsantrasyonumuz Banabi üzerine. Banabi’yi mümkün olduğunca yaygınlaştırmak ve Türkiye’deki internet kullanıcılarının çoğunluğuna eriştirebilmekle uğraşıyoruz. 2019 böyle geçer. 2020 ve 2021’de yeni hedeflerle internet kullanıcılarının karşısında olacağız.



“EN BÜYÜK HOBİM FUTBOL”



“MAÇLARA GİDİYORUM” Hobilere sahip bir yöneticiyim. Futbol en büyük hobilerimin başında. Trabzonspor ve Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyorum.

“İLGİNÇ YERLERE GİTMEYİ SEVİYORUM” Kendime ayırabildiğim zamanlarda ilginç yerlere gitmeyi seviyorum. En son Kenya’ya gittim. Çizgi romanlara bayağı meraklıyım. Mümkün olduğunca konserlere gitmeye çalışıyorum.

“HAFTA SONLARI AİLEMLEYİM” Hafta sonları ailemle daha çok zaman geçiriyorum. 6 yaşında bir oğlum var. Üniversitede ne okuyacağına karışmam ancak oğlumun mezun olduğum Boğaziçi Üniversitesi’nde okumasını isterim.



“İLKOKULDA KODLAMAYA GEREK YOK” Kodlama eğitimini ilk lisede aldım. İlkokul seviyesindeki çocuğa kodlama öğretmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum.











“VERİMLİLİĞİ KAFAYA TAKTIK”



“ÇALIŞANLAR 2 KATINA ÇIKMAYACAK” Verimlilik, işin en başından beri çok kafayı taktığımız konulardan biri. Sipariş sayımız 400 binden 800 bine çıktığı zaman insan kaynağımız iki kat büyümeyecek. Her departmanda öngördüğümüz teknolojiyi kullanarak çoğu zaman yeni verimlilik modelleriyle daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz.

MOBİLİN PAYI YÜZDE 80 E-ticaret ve mobilinin önünde kimse duramaz. Siparişlerimizin yüzde 78-80’i mobil cihazlardan geliyor. Web’in payı yüzde 20’lere kadar geriledi. Web’in daha da gerileyeceğini mobilin payının yüzde 85’i yakalayacağını düşünüyoruz.

“ANA PLATFORM OLDU” Mobil eskiden ekstra platformdu şimdi ana platform oldu. Diğer alanlarda daha çok işimizi online yapacağız. Daha çok akıllı telefon kullanacağız. Online bankacılık işlemlerini daha çok kullanacağız.

5 YILLIK AJANDA Beş yıllık ajandamızda yapmakta olduğumuz işte büyümeyi devam ettirmek en önemli hedefimiz. Kullanıcılarımıza Banabi market hizmetini kullanarak devam ettik. Bundan sonra da fintekle ilgili projemiz olacak.











AYDIN’IN YENİ START UP YATIRIM STRATEJİSİ



32 START UP Farklı coğrafyalarda yatırım yaptığım 32 firma var. Bir kısmı çok iyi, bir kısmı orta, bir kısmı da kötü gidiyor. Yatırım yaparken sürekli eğlenceye bakmaya çalışıyorum. Yemeksepeti gibi pazaryerleri çok ilgimi çekiyor. Ayrıca yapay zeka, blockchain projeleriyle ilgileniyorum.

YENİ YATIRIMLAR NELER? Almanya’da sosyal medyayla blockchain’i bir araya getiren bir projeye, New York’ta ise ikinci el mobilya şirketine yatırım yaptım. Türkiye’de de en son iletişim teknolojileri şirketi Alotech’e yatırım yaptım. Eskiye göre yatırım yaptığım start up sayısını azalttım.

EXIT YOK! Ekosistemin exit’lere ihtiyacı var. Yemeksepeti exit’i 4 yıl önce oldu. Hala bu rakamlarda exit’ler olmuyor. 2019 ekonomi açısından zor bir yıl olacak. 2019’da exit yok. 2020’nin 2019’a göre çok daha iyi bir yıl olacağını öngörüyorum. Gelecek yıl, 2-3 exit bekliyorum.











YEMEKSEPETİ’NİN SON 4 YILI VE YENİ ROTASI



1 Yemeksepeti, sattığım 2015’den bu yana tam 4 kat büyüdü. Sadece 2018’deki büyüme yüzde 53 oldu.

2 Yemeksepeti’ne günde 400 bin sipariş geliyor. Kullanıcı sayısı 12 milyonu aştı. Birkaç il hariç her yerde varız.

3 Vaktimin yüzde 90’ını Yemeksepeti’ne, yüzde 10’unu ise start up’lara ayırıyorum.

4 Yemeksepeti’nin hizmet verdiği restoran sayısı 21 bin ve sürekli büyümeye devam ediyor.

5 Yemeksepeti’nin bünyesinde kullanıcıların market alışverişini yapabileceği Banabi projesini hayata geçirdik.

6 Banabi çok iyi gidiyor. Günlük sipariş 4 binden fazla. Bu rakamlar, hedeflerin yüzde 20-30 üzerinde.

7 Banabi ile yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya gibi 10 büyük ilde olmayı hedefliyoruz.

8 Yıl sonuna kadar 1.000’i kurye olmak üzere 1.300 kişiye ulaşırız. Yemeksepeti ise 1.000 kişinin üzerinde bir operasyon.

9 Bütün konsantrasyonumuz Banabi’yi yaygınlaştırmak ve Türkiye’deki kullanıcılarının çoğunluğuna eriştirebilmek.

10 Yemeksepeti olarak 2020 ve 2021’de yeni hedeflerle internet kullanıcılarının karşısında olacağız.











