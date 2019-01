4 sektörde büyüyeceğiz

Özlem Aydın Ayvacı

Yarım yüzyılı aşan Özaltın Holding, Türk iş dünyasında ayak izleri en belirgin gruplardan biri. Ankara kökenli grubun cirosunun büyük kısmı halen inşaat ve taahhüt sektöründen geliyor. Enerji, turizm ve tarım ise grubun odaklandığı diğer önemli iş kolları. 2018’i yaklaşık 2 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefleyen Özaltın Holding’in, ortaklarıyla birlikte 6 milyar dolarlık devam eden projesi bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan Gebze-İzmir Otoyolu projesi bunlardan biri. Yüzde 27 payla projenin büyük ortaklarından olan Özaltın’ın enerji sektöründe devam eden yatırım tutarıysa 3 milyar dolar civarında. Grup, enerjide tamamlanacak yatırımlarla birlikte yaklaşık 5 milyar 250 milyon kWh enerji üretim kapasitesine ve 2.500 MW kurulu güce ulaşacak. Grubun gelirlerindeki payı yüzde 15 civarında olan turizmde ise Gloria Hotels çatısı altında Türkiye’nin en önemli turizm projeleri hayat buluyor. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öznur Özaltın, 6 yıldır grupta görev alıyor. İki yıl önce Özaltın Holding Kurucu Başkanı Nuri Özaltın’ın vefatının ardından yönetimde yeni bir yapılanma oluştu. Bugün Nuri Özaltın’ın büyük oğlu Hayrettin Özaltın, grubun başkanı; diğer kardeşlerden Nurettin Özaltın finansın başında ve Öznur Özaltın ise turizme liderlik ediyor. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öznur Özaltın, her yıl yüzde 10 büyüme hedefiyle ilerlediklerini söylüyor. Özaltın, Mersin’de golf oteli, İstanbul, NewYork ve Londra’da ise şehir oteli yatırımlarına başlayacaklarını açıklıyor. Özaltın, “Uzmanlaştığımız sektörlerde büyümeyi hedefliyoruz. Belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde fazla risk almanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu doğrultuda ciro ve çalışan sayısı olarak her yıl yüzde 10 büyüme hedefi koyuyoruz. Dünya çapında şirketlerimizin artmasını istiyoruz. İşimizde zirveye çıkacağız. Gloria markasını yurt dışında bir butik zincir haline getirmek istiyoruz” diyor. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öznur Özaltın, Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

Nuri Bey’in vefatının ardından grupta nasıl bir yönetim yapılanması oluştu?

Nuri Özaltın çok iyi, zeki ve vizyoner bir babaydı. Geçmişten beri ülkesine insan yetiştirmeye, onlara sorumluluk vermeye ve özgüven aşılamaya önem verir, bunu adeta görev telakki ederdi. Vefatından bir süre önce şirket yönetimini, başta ağabeyim Hayrettin Özaltın olmak üzere biz çocuklarına emanet etmişti. Her zaman en büyük desteğimiz Nuri Özaltın’dı. Vefatından sonra daha da kenetlendik. Yolumuza onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Büyük ağabeyim Hayrettin Özaltın o zaman yönetim kurulu başkan yardımcısıydı, şimdi ise başkanlık görevini yürütüyor. Diğer ağabeyim Nurettin Özaltın ve ben yönetim kurulu başkan yardımcılarıyız. Nurettin Bey finanstan sorumludur. Ben ise son 6 yıldır turizm grubumuzun başındayım. Bu 6 yılın, 4 yılını babam Nuri Özaltın’la birlikte geçirdim.

Politikanın içinde olmak size ne kattı?

Daha önce eşim Ali Talip Özdemir’in politikacı kimliği nedeniyle çok yoğun bir hayatın içindeydik. 22 yaşımda bakan eşi oldum. Cumhurbaşkanı protokolünden, uluslararası protokole kadar her ortamda bulundum. İnsan ilişkilerim çok gelişti, bana çok katkısı oldu. Sezgilerim her zaman güçlüydü ama politikanın içinde bu gibi özelliklerim daha da gelişti. l Siz politikayı düşündünüz mü? n Ali Talip Bey çok yoğun çalıştığı için ben politikayı düşünmedim. ‘Bir aileden 2 kişi politikada olmaz’ diye düşündüm.

Aile arasında nasıl bir uyum var?

Çocuklarımızın görev bölümü konusunda tamamen özgür bir ortam oluşturduğumuza inanıyorum. Her biri inşaat, enerji, turizm ve seracılık alanlarında farklı tecrübeler edindiler. Son dönemde konsantrasyonlarının yoğunlaştığı iş kolları biraz daha belirgin hale geldi. Ancak her zaman bilgi paylaşımına ve karşılıklı destek prensiplerine bağlı kalmalarını arzu ediyoruz. Sevgi, saygı ve güven gibi değerler çerçevesinde çok sağlam kökleri olan bir aile yapımız olduğuna inanıyoruz. Şirket ve aile yönetimi birlikte çok kolay değil ama eğer değerlerinize bağlı kalırsanız huzurlu ve uyumlu bir ortam tesis etmek zor olmuyor. Hayrettin Bey’in yönetim kurulu başkanı olarak yönlendirmeleri ve desteği bizler için çok kıymetli. Ben turizm grubunun yöneticisi olarak Hayrettin Bey’in yükünü ne kadar hafifletebilirsem kendimi o kadar iyi hissediyorum. Geriye dönüp baktığımda 6 yıllık süreçte turizm grubunun ciro ve kârlılık anlamında ulaştığı nokta beni oldukça motive ediyor.

Bugün Özaltın Holding dediğimizde karşımızda nasıl bir büyüklük, ekosistem var?

Özaltın Holding dediğimizde bundan 53 yıl önce inşaat sektöründe temelleri atılan, yıllar içinde ulaşım, enerji, turizm ve seracılık sektörlerinde de yatırımlarını gerçekleştirerek, büyüyen ve gelişen bir yapı mevcut. Önemli inşaat projelerimiz arasında başta barajlarımız olmak üzere atık su arıtma tesisleri, yollar, köprüler, tüneller, demiryolları, boru hatları, oteller, spor tesisleri, toplu konutlar, hastaneler ve fabrikalar var. Bunlara ilave olarak 2000’li yılların başında adım attığımız enerji sektöründeki yatırımlarımız tamamlandığında yaklaşık 5 milyar 600 milyon kWh enerji üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Seracılıkta ise şu an bölgenin en büyük kapalı sera tesislerinden birine sahibiz. Rusya krizinin sonunda Türkiye’den domates ithalatına izin verilen ilk 3 güvenilir şirketten biri Özaltın Seracılık oldu. Gloria Otelleri bünyesinde yaklaşık 2.000 çalışanımızla beraber toplamda Özaltın’da 5.000’e yakın kişiye istihdam olanağı sunuyoruz.

Özaltın İnşaat’ın devam eden işlerinin büyüklüğü ne kadar?

Özaltın Holding’in halihazırda devam eden projelerinin yatırım tutarı ortaklıkla devam edilenlerin Özaltın’a düşen kısmı dahil 6 milyar dolar seviyesinde. Bunların 2020 yılına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Gebze-İzmir Otoyolu projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yapılmakta olan Türkiye’nin en büyük altyapı yatırımı projesi. Toplam yatırım büyüklüğü 8 milyar dolar seviyesinde. Biz Özaltın olarak yüzde 27 pay ile ortak girişim grubunun en büyük hissedarlarından biriyiz. Projeyi 2019 yılı içinde tamamlamayı planlıyoruz.

2017’de cironuz nereye ulaşmıştı? 2018’in ilk 9 ayını nasıl geçirdiniz?

Grup ciromuz 2017 sonunda 2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılını da ciroda bu seviyelerde tamamlamayı bekliyoruz. Gloria Otelleri olarak 2017’de yaklaşık 49 milyon Euro olan ciromuzu toparlanma yılı olarak değerlendirdiğimiz 2018 yılında 64 milyon Euro seviyelerine taşıyacağız. 2019 yılı hedefimiz ise 80 milyon Euro seviyelerini aşmak olacak. Turizmde 2016 yılında yaşanan krizin etkileri 2018’de önemli ölçüde ortadan kalktı. Başarılı bir ekibimiz var ve ilk 9 aylık verilerimizden memnunuz. Ancak Gloria için nihai bir hedef asla yok. Daha mutlu personel, daha yüksek misafir memnuniyeti, daha çok yenilik... Bunları tesis ettiğiniz takdirde bizler için sürdürülebilir bir başarı hikayesinden bahsetmek çok da zor olmayacaktır.

Grubun gelirlerinin dağılımından bahseder misiniz?

Özaltın Grubu inşaat faaliyetleri konusunda uzmanlaşmış bir grup. Dolayısıyla gelirlerimizin büyük bir bölümünün inşaat faaliyetlerinden geldiğini söyleyebiliriz. Oranlayacak olursak yüzde 65 inşaat, yüzde 20 enerji, yüzde 15 turizm diyebiliriz.

Ajandanızın en önemli maddeleri neler?

En büyük hedefimiz kendini tekrarlamaktan kaçınan, her yıl kendine yeni hedefler koyan bir turizm grubu olmayı sürdürmek. Turizmde yenilikleri her zaman yakalamak durumundasınız. Taklit olan hiçbir şeyi sevmem. Her zaman özgün ve yenilikçi projelerle yolumuza devam etme taraftarıyım. Gloria için yapmak istediğimiz yüzlerce yenilik, onlarca proje var. Ancak son dönemde global para piyasalarındaki daralma bizi önceliklerimizi belirleme konusunda biraz daha fazla düşünmeye itiyor. Tüm bunlara rağmen markamıza, destinasyonumuza ve ülkemize inanıyoruz ve önümüzdeki dönemde bu doğrultuda yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Gloria Otelleri’nde müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Yirmi yıldır, her yıl, misafirlerimizin yüzde 40’ı yeniden tesislerimize geliyor. Bu oldukça önemli bir oran. Turizmin ekip işi olduğuna inanıyorum. İyi yönetici, ekibini iyi yönetendir. Çok iyi bir ekibim var ve birlikte yürüyoruz. Ben yenilikçi vizyonumla ekibimin işini kolaylaştırıyorum.

Çok kötü geçen 2016’nın ardından turizm toparlandı. Siz neler yaşadınız?

2018, harika bir yıl. 2018 yılının ilk 9 ayı çok iyi geçti. Böyle de devam edecektir. Yılı 64 milyon Euro ciroyla kapatmayı hedefliyoruz. Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı henüz istenilen seviyeye ulaşmadı ama bu yıl önceki yıllara nispeten İngiliz turist sayısında önemli bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. 2016’daki Ruslarla yaşanan olumsuzluklar, maalesef sadece bizi değil, Türkiye’nin genelini etkiledi. Alternatif destinasyon arayışımız her zaman devam etse de maalesef Rusların eksikliğini kapatan bir millet olamıyor. Ne mutlu ki o günler geride kaldı, Rus turist sayımızda muazzam bir artış oldu. Rus misafirlerimizi çok özlemiştik, onlar da Türkiye’yi çok özlemiş. Sektör, 2018’de yüzde 30 civarı büyüdü. Her şey yolunda giderse 2019’da da yüzde 20 büyüme olur.

Turizmde son dönem önemli yatırımlarınız oldu. Turizmde yatak kapasiteniz nereye ulaştı?

Mevcut yatak kapasitemiz 3 bin 200 seviyelerinde. Son dönemde Avrupa’da, hatta dünyadaki en değerli birkaç spor tesisinden biri olarak kabul edilen Gloria Sports Arena’yı işletmeye aldık. Bu yatırım bugün dünyanın her bölgesinden hem profesyonel hem amatör binlerce sporcuya ev sahipliği yapıyor.

Turizmde yeni yatırım planınız var mı? Turizmde hedefleriniz neler?

Öncelikli olarak, mevcut tesislerimizde hizmet kalitemizi her zaman daha da üst seviyelere taşımak için sürekli yenilik, sürekli vizyon ve inovasyon gerektiğini bilerek, mevcut tesislerimizde yeni yatırım planlamaları yapıyoruz. Örneğin Gloria Serenity, Verde ve Golf Resort’te odalarımızda renovasyon çalışmalarımız, gastronomideki yenilikler için ilave a la carte restoranlar ve kongre turizmindeki talep sebebiyle kongre merkezimizi büyütme planlarımız gibi… Bunlarla beraber ülkemize gururla kazandırdığımız Türkiye’nin ilk spor oteli olan ve 55 farklı spor branşında hizmet veren Gloria Sports Arena’ya da yüksek talepten dolayı ilave oda projemiz gündemimizde. Yeni yatırım planlamamızda ise belirli bir süredir markamızı Antalya dışına taşıma hedeflerimiz üzerinde çalışıyoruz. Mersin’de yeni bir golf oteli projesi üstünde çalışıyoruz. Burada arazimiz mevcut. İstanbul’da şehir oteli için her zaman bir arayışımız var. Başta Londra ve NewYork’ta otel yatırımı yapmayı planlıyoruz. Manhattan, Brooklyn ve Queens’te yer bakıyoruz. Bir süre önce Manhattan’da artık yer kalmadığını da öğrendik. Elimizde birkaç yer var buna göre doğru zamanda hareket edeceğiz.

Bu yatırımlar Gloria markasıyla mı olacak?

Gloria dışında bir marka düşünmüyoruz.

İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle hangi risklere odaklanıyorsunuz?

Bulunduğumuz sektörlerden bağımsız olarak iş hayatında finansman ve alternatif maliyetlerin değerlendirilmesi oldukça önem kazandı. Biz de gerek mevcut işletmelerimizin yönetiminde gerek önümüze çıkan yatırım fırsatlarını değerlendirirken birçok iç ve dış değişkeni göz önünde bulundurarak karar vermeye çalışıyoruz. Gloria olarak düşündüğümüzde gelirlerimizin önemli bir kısmı döviz cinsinden olduğu için kendi operasyonumuzda önemli bir kur riski taşımıyoruz. Alacaklarımızın tahsiline ve tedarik zincirimizin kırılmaması hususlarına azami özen gösteriyoruz. Özellikle hedge gibi korunma mekanizmalarını devreye sokarak riskileri en aza indirmeye gayret gösteriyoruz. Ülkemize inanıyoruz. Yatırımlarımızdan vazgeçmiyoruz ama bu dönemde biraz daha temkinli hareket ediyoruz.