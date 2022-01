5 yılda 5 kat büyüyecek alanımız var

“GELECEK MOBİL ÖDEMELERDE”



BELİRSİZLİK NEREDE? Önümüzdeki 10 yılda nakit ve kartların hayatımızda artık olmadığı bir dünyaya gidiyoruz. Türkiye özelinde kart veya nakidin yerini hangi ödeme aracının alacağı konusunda çok emin değilim. Global trendlerde Doğu coğrafyasında Orta Asya ve Uzak Doğu’da QR ile temassız ödemeler revaçta. Çin’de ödemelerin yüzde 90’ından fazlasının QR ile gerçekleştiğini görüyoruz. Avrupa ve ABD’deyse ağırlıkla ödemelerin cep telefonu kullanılarak Google Pay, Apple Pay ile yapıldığını görüyoruz. Günün sonunda kart ve nakidin yerini cep telefonu alıyor. Geleceğimizin mobil ödemeler olacağına eminiz sadece mobil ödemedeki yönetimin ne olacağından emin değiliz. Biz de bu yüzden Papara’da iki yönteme de yatırım yapıyoruz. Her ay yüzbinlerce kullanıcımız QR ile ödemeyi tercih ediyor.



MERKEZİYETÇİLİKTEN UZAK Ayrıca kurumsal ödemelerde ve ödemeler dışı finans dünyasının geleceğinde merkeziyetçi olmayan finans alanının her geçen gün daha da güçleneceğini düşünüyorum. Burada tabii merkez bankaları politikalarının ne kadar hızlı güncelleneceği önemli. Türkiye dahil merkez bankaları hızlı aksiyon alıp kendi ihraç ettikleri paraları blockchain teknolojisi üzerinde bir sabit değerli kripto varlık mantığında işletmede hızlı davranamazlarsa merkeziyetçilikten uzaklaşan ve blockchain teknolojisiyle desteklenen yeni yöntemler finansın her alanında yer alacak. Dünyada son dönemde blockchain’i ödemelerin yanında bireyler arası kredi işlemlerinde, neredeyse mevduat işlemlerinde görmeye başladık. Uzun vadede merkez bankalarının aksiyon ve yönlerine bağlı olarak merkeziyetçilikten uzaklaştığımız bir finans sistemine doğru gidiyoruz.