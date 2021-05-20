Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Mesa Holding, 6 yıl önce 48 ortaklı yapısına son vererek yoluna devam etme kararı aldı. Şirketin yönetim kurulu başkanı BOYSANOĞLU, yeni yapıyla büyük hız kazandıklarını söylüyor. Dolar bazında cirolarını 1,5 katına çıkardıklarını ve 2020’yi 2,2 milyar TL’yle kapattıklarını belirtiyor. Bu yıl da holdingin hedefi iddialı. “2021’de de 2,5 milyar TL’nin altında kalmayız” diyen Boysanoğlu, yeni girdikleri enerji ve tarımda büyüme tempolarını artıracaklarına da dikkat çekiyor ve “Bu alanlarla birlikte konut ve sanayiye toplamda 7 milyar TL yatırım yapacağız” diye konuşuyor.

6 yıl önce Mesa Holding’de 48 ortağın hissesini satın alarak çoklu ortaklı yapıya son veren yönetim kurulu başkanı Erhan Boysanoğlu, bu sayede eskiye göre daha çok hızlandıklarını belirtiyor. “Önceden şimdiki kadar hızlı karar alamıyorduk” diyen Boysanoğlu, ortaklardan ayrıldıktan sonra holdingin cirosunun dolar bazında 1,5 katına çıktığını söylüyor. Son 1 yıldır günlük işlerden çekildiğini, işleri oğullarına bıraktığını belirten Boysanoğlu, 3 yıl önce strateji değiştirip daha küçük projelere yönelmeleri sayesinde pandemiyi hasarsız atlattıklarını anlatıyor. Boysanoğlu, “Bu sayede riskimizi azaltmış olduk. Daha az katlı yapılara yönelmemiz de pandemide projelerimize olan talebi artırdı” diye konuşuyor. “2020’yi 2,2 milyar TL’yle kapattık. Bu yıl da 2,5 milyar TL’nin altında kalmayız” diyen Boysanoğlu, hedefinin Mesa’yı yeni girdikleri tarım ve enerjide hızla büyüyen bir marka yapmak olduğunu ifade ediyor. Boysanoğlu, “Tarıma 250 milyon TL yatırım yapağız. Gelecek yıl tıbbi ürünler üreteceğimiz fabrikamızı kuracağız” diyor. Dünyada pazar lideri oldukları tünel kalıp üretiminde de teknoloji yatırımı yapıp yeni alanlara yönelmeyi hedeflediklerini anlatıyor.

Pandemide son 1 yılı eşiyle Bodrum’daki teknesinde geçiren Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ile Kuzguncuk’taki Cemil Molla Köşkü’nde holdingin yeni dönem haritasını ve yatırım planlarını konuştuk:

Son 1 yılınız nasıl geçti? Pandemi sizi nasıl etkiledi?

Denizi ve balık tutmayı çok seviyorum. Pandemiden dolayı 1 yıl eşimle Bodrum’da teknede yaşadım. Artık günlük işlerle fazla ilgilenmiyorum. İşleri oğullarıma devrettim. Sadece proje alırken ve geliştirirken karışıyorum.

İş paylaşımını nasıl yaptınız?

Büyük oğlum benim gibi mimar. İşte 19 yılını doldurdu ve ana şirketimiz Mesa Mesken’in başına geçti. Küçük oğlum Yiğit ise işletmeci. O da grupta sanayi ve enerji işlerini yürütüyor.

Bugüne kadar kaç konut ürettiniz?

52 yılda 40 bini yurt dışında olmak üzere 114 binden fazla konuta imza attık ve 34 milyar dolarlık iş hacmine ulaştık. İnşa ettiğimiz projelerde bugün 350 bine yakın kişi yaşıyor. İstanbul ve Ankara’da yaptığımız projeler, kimi semtlere adını verdi. İstanbul’da Bahçeşehir ve Ataköy’ü, Ankada’da ise Eskişehir Yolu gibi uydu kentleri kurduk.

Neden artık eskisi gibi büyük projeler yapmıyorsunuz?

Bizim sektörde başarılı olmanızın, balon denilen olayları engellemenin en önemli unsuru hangi bölgede neye ihtiyaç olduğunu bilmekten geçiyor. Maalesef Türkiye’de konut sektörünün istatistikleri ihtiyaca karşılık vermiyor. Konut satışında tapu verileri baz alındığından bilgiler güncel değil, 2-3 yıl öncesine ait. Bilgi güncel olmayınca hedeflediğiniz bölgede arazi alıp proje geliştirmek doğru mu, yanlış mı gibi bir tespit yapamıyorsunuz. Bunu, Maltepe’de yaşadık. Başta Maltepe’de konut projesi yok gibi geldi ancak biz girer girmez 20 şirket ortaya çıktı ve birden bire bölgenin ihtiyacından fazla konut piyasaya sunuldu. Bu nedenle 3 yıl önce ekip arkadaşlarıma Türkiye konut istatistikleri güncel olmadığı için “Daha küçük ve yaygın projeler yapalım” dedim.

Strateji değişikliği ne sağladı peki?

Küçük çaplı ve farklı bölgelerde proje hayata geçirmemizdeki ana hedefimiz, bir sorun karşısında telafi edebilme şansımızın olmasıydı. 3 yıl önce aldığımız bu karar, pandemi döneminde çok başarılı olmamızı sağladı. Elimizde bulunan büyük arazileri de parçalama şansımız oldu.

Bunun gibi başka strateji değişiklikleriniz oldu mu?

Geliştirdiğimiz konutlarda yere yakın şekilde ilerliyorduk. Ancak daha da yere yakın olmamız gerektiğini düşünüyorduk. Salgın da bunun doğruluğunu kanıtladı. Önümüzdeki dönemde bu şekilde ilerleyeceğiz. Tema’da başlayacağımız yeni projede az katlı konut çözümlerine yöneliyoruz.

Pandemide hangi konulara odaklandınız? Neler yaptınız?

Ürün yelpazemizi geniş tutarak pandemi gibi global krizlerin yarattığı değişikliklerden olumlu şekilde faydalanmak için çaba sarf ediyoruz. Bu dönemde, yurt dışı işlerimiz bizi destekledi. Özellikle yurt dışında dövizle satış yaptığımız için ciro bazında ciddi rakamları yakaladık. Bu, bir fırsat. Bu fırsatla da tabii dışarıya daha çok odaklandık. Daha çok uğraş verdik. Küresel birçok rakibimiz var; ancak kalitemizle birçok rakibimizi geride bırakmayı başardık. 52 yıllık köklü geçmişimiz, yarattığımız güven çekirdek ve sadık müşteri potansiyelimiz de bizi dalgalanmalardan koruyor.

6 yıl önce ortaklarınızdan ayrılmanız Mesa’yı hangi noktaya taşıdı?

Başlangıçta 6 ortaktık, daha sonra bu sayı çocukların devreye girmesiyle 40’ı geçti. Karar vermek zorlaştı. Bizim sektörde iş kaçırmamak için çok hızlı olmak gerekiyor. Ortakların ayrılmasından sonra bilgi kaybı yaşamadık, artık daha hızlı karar veriyoruz. Çoklu ortaklık yapısını terk ettikten sonra küçülerek güçlenen ve daha dinamik, daha hızlı karar alan bir yapıya ulaştık. Bu bayrak değişimiyle birçok açıdan önemli kazanımlar elde ettik ve çok daha güçlendik. Ayrıca yönetim olarak çok daha hızlı, efektif, güçlü ve dinamik bir yapıya ve karar alma kabiliyetine kavuştuk. Çalışanlar da daha çok fikir geliştirmeye başladı. Önceden çalışanların daha fazla kişiyi aşması gerekiyordu, şimdi direkt bize ulaşabiliyorlar.

6 yıl öncesine göre ne kadar büyüdünüz?

Ortaklarımızdan ayrıldıktan sonra hız kazandık ve daha hızlı büyüdük. Son 6 yılda Mesa’nın tüm iştiraklerine ait toplam ciromuz TL bazında 3,5-4 kat arttı.

Geçen yılı nasıl kapattınız? Cironuz ne oldu?

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin gölgesinde bir yıl geçirdik. Ancak bu beklenmedik global krizde 52 yıllık bir “marka” olmanın gücünü, piyasa olanakları çerçevesinde büyüyerek gösterdik. 2020’de grup şirketlerinin toplam cirosu 2,2 milyar TL oldu. Yurt dışı çalışmalarımız ve fabrikamızın yaptığı ihracat ise 80 milyon dolar oldu. l Pandemiden dolayı konut satışlarında azalma var mı? n Tam tersine geçen yıl marttan sonra çok iyi satış yaptık. Bunun en iyi örneği Büyükçekmece’deki Yeşilyaka projemiz. Dönüm başına bir villa yaptığımız bu projede pandemiden önce 3-4 villa satarken pandemiden sonra ayda 30 villa satışına kadar çıktık.

Diğer projelerde satışlar nasıl?

Son dönemde, en hızlı sattığımız proje Çubuklu’daki Orman projemiz oldu. Kadıköy ve Maltepe’deki projelerimizde de konut kalmayacak gibi gözüküyor. Pandemi süresince Bodrum Demirbükü projemize de talep oldukça arttı.

Yurt dışı proje var mı?

Yurt dışında Rusya, Polonya ve Özbekistan’da devam eden projelerimiz mevcut. Rusya’da Mosfilm Kültür Kompleksi’nin yüzde 35’ini tamamladık. Moskova’da devasa film stüdyoları yapıyoruz. 3 bin 500’den fazla konut inşa ettiğimiz Özbekistan’da Olmazor Business City ve Yunusabad Manzara Business City olmak üzere 2 projeyi yürütüyoruz. Polonya’da da 15 yıldan bu yana taahhüt yapmadık, yap-sat işinde yer aldık. Şu anda da Polonya’da 2 projeyi yürütüyoruz.

Yurt dışında yeni projeler hangi ülkelerde olacak?

En büyük hedeflerimizden biri yap-sat işini Moskova’da geliştirmek. Bununla ilgili epey bir yol aldık. Sırbistan’a girmek üzereyiz. Rusya’nın yanı sıra Özbekistan, Almanya, Endonezya, Sırbistan ve ABD’de çeşitli projeleri takip ediyoruz.

Konut dışında hangi sektöre yatırım yapıyorsunuz?

Sanayi, tarım, enerji odaklandığımız sektörler. Tünel kalıp ve endüstriyel kalıp üretimi gerçekleştiren Mesa İmalat şirketimiz sadece Türkiye değil, dünya lideri. Çelik kalıp işinde de Türkiye lideriyiz. Önümüzdeki 5 yılda bu fabrikamızı sektörde çok önemli konumda olan büyük firmaların özel üreticisi haline getirmeyi hedefliyoruz. Yine Ar-Ge birimimizin geliştirdiği ürünlerimizi kendi markamız altında satıp yurt içi ve yurt dışı piyasa payımızı artırmayı planlıyoruz. Bugün Fransa ve Almanya’nın çok büyük inşaat firmaları müşterilerimiz arasında. Daha fazla sayıda büyük şirketle ticari ilişkiler oluşturup belirli sayıda büyük proje için üretim yapacak bir iş modeline geçmeyi hedefliyoruz. Sırbistan’da yaptığımız distribütörlük anlaşması sayesinde Balkan ülkelerinde kiralama operasyonuna başlayabileceğiz. Ayrıca makine üretimi, savunma sanayi ve otomobil yan sanayiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İleri teknoloji isteyen imalatlara yönelik bazı fabrikaları da satın alarak bünyemize katmayı hedefliyoruz.

Enerjideki hedefiniz nedir?

Enerjiye 6-7 yıl önce girdik. Toplamda 100 megavat kurulu güce sahip yenilenebilir enerji tesisimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde enerjide 2 baraj ve 1 RES projemiz var. Yeni yatırımlarla enerjideki toplam gücümüz 450 megavata kadar çıkacak.

Tarıma neden girdiniz?

Yeni nesil sera ve topraksız tarım özelinde çalışıyoruz. Kosaş şirketimiz bünyesinde yer alan Şehit Ali Çiftliği’nde yaklaşık 1,5 milyon metrekare alan üzerinde organik tarım, küçük ve büyükbaş hayvancılık ve ağaç yetiştirme yapıyoruz.

Bu yıl için büyüme ve ciro hedefiniz ne?

2021’yi yüzde 28’lik ciro artışıyla 2,5 milyar TL seviyesinde kapatacağımızı öngörüyoruz. Bunun altında kalmayacağımıza inanıyorum.

Holdingin önümüzdeki dönemde rotasında neler var?

Bundan sonraki yapımızda ana iş kolumuz olan konut sektöründe belli ölçeklerde günün ihtiyaçlarına bağlı olarak devam edeceğiz. Ancak bunun yanında ağırlıklı olarak sadece yurt dışına sattığımız birtakım sanayi ürünlerine yönelik projelere daha çok odaklanmayı hedefliyoruz. Yeni girmiş olduğumuz tarım sektöründeki çalışmalarımıza daha çok önem vererek geliştireceğiz ve daha ileriye taşıyacağız. Bunun yanında enerji sektöründe rüzgar ve baraj çalışmalarımız var. Ayrıca halka arz gündemimizde.

En önemli hedefiniz nedir?

Mesa markasını yakın gelecekte global bir bakış açısıyla bir dünya markasına dönüştürmeyi planlıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışı taahhüt ve yatırım projelerine odaklanacağız. Konutun yanı sıra farklı sektörlerde de Mesa’yı marka haline getireceğiz. Önümüzdeki dönemde Mesa’da sağlıklı şekilde “vites büyüterek” daha güçlü ve dinamik projeleri hayata geçireceğiz.



“KONUTTA BALON AZALDI”



SAYI AZALDI 2-3 yıl önce konutta ciddi balon vardı, herkes sektöre girmişti. Bugün balon gözükmüyor, ciddi sayıda müteahhit sektörden çekildi. Piyasada balon oluşmaması için hangi bölgede hangi tip konuta ihtiyaç olduğunu bilmek ve müteahhidi iyi tanımlamak gerekiyor.

ODAK İSTANBUL Küçük projeler odaklı gittiğimiz için şu an doluyuz ancak arsa sahiplerinden çok teklif var. Yeni projelerimizde ağırlıklı İstanbul’da olacağız. Çünkü Ankara’da çok fazla konut üretildi. Yeni yapılanlarda ciddi sıkıntılar çıkacak. Pandemiye rağmen yatırım devam edecek.1,2 milyar TL’den aşağı yatırım yapmayız.

BÜYÜK DEĞİŞİM BU YIL 5 yıl içinde Türkiye’de gayrimenkul geliştirme projeleri şekil değiştirecek. Az katlı, büyük bahçeli, içinde ofis ve özel üretim alanları olan geniş yayılım altyapı işleri artacak. Biz de şimdiden bu hazırlıklara başladık.











“PANDEMİYE RAĞMEN YATIRIMA DEVAM”



TOPLAM YATIRIM 7 MİLYAR TL Pandemiye rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de 10 konut projemiz devam ediyor. Bu yıl konuta 1,2 milyar TL yatırım yapacağız. Önümüzdeki 2 yılda ise konut, sanayi, enerji ve tarım sektörlerine yaklaşık 7 milyar TL yatırım yapacağız.

PRESTİJ PROJESİ Boğaz manzaralı eşsiz bir lokasyonda geliştirdiğimiz butik ve prestijli bir projemiz Mesa Çengelköy Bosphorus için ön talep toplamaya başladık. İlk etabı oldukça yüksek ilgi gören Mesa Orman projemizin de ikinci etabının satışına başladık.

YENİ PROJELER NEREDE? Tema İstanbul’un 3’üncü etabı için çalışmalarımız başladı. Bu yıl Tematik Park’ın 3’üncü etabına başlatacağız. İstanbul Etiler’de ve İzmir’de yeni geliştireceğimiz projelerimizin ön çalışmalarını sürdürüyoruz











“TARIMDA BÜYÜYECEĞİZ”



FABRİKA KURACAK Tarım sektöründe yaptığımız çalışmaların COVID-19 döneminde bir kez daha ne kadar önemli olduğunu anladık. Tarımın Türkiye’de geleceği çok parlak. Biz de bu alandaki çalışmalarımıza ortaklarımızdan ayrıldıktan sonra başladık.

HOBİ OLARAK BAŞLADI Tarıma başlangıçta hobi olarak başladık ancak ne kadar ciddi bir iş olduğunu gördük. Şimdi Ankara’da 250 milyon TL yatırımla tarım ürünlerinin üretilmesi için fabrika kuracağız.

TIBBİ VE AROMATİK ÜRÜNLER Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi hem Türkiye hem yurt dışında arttı. Türkiye 9 bin 500 bitki türü ile büyük bir potansiyele sahip. Şu an biz de tıbbi aromatik bitki üretimi ve bitki ekstralarının çıkarılmasına dönük yeni tarım teknolojilerine yönelik çalışıyoruz.

JEOTERMAL SAHALARDA SERA Ayrıca tarımda küresel ısınma sıkıntılarından uzaklaşmaya dönük jeotermal sahalarda sera tesis fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu faaliyetlerimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda yeni tarım teknolojilerine yönelik fizibilite çalışmaları yapıyoruz.











