Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Eren Holding, büyümede yeni bir dönemde. Geride bıraktığımız birkaç yılda ana sektörleri enerji, kağıt ve çimentoda toplam 3,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiren grup, şimdi bu yatırımların geri dönüşünü bekliyor. Ancak özellikle enerjideki gidişattan dolayı mutsuz. Sektörde yaşanan arz talep dengesizliği yüzünden planladıkları büyümeyi kaydedemediklerini belirten Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, bu nedenle yeni yatırımlar için fon yaratamadıklarını söylüyor. “Önümüzdeki yıllarda mevcut yatırımlarımızın finansman borcunu ödemekle meşgul olacağız. En azından gelecek 2-3 yıl büyük bir yatırıma tahsis edecek bir fon gelmeyeceğini hesaplıyoruz. Dolayısıyla birkaç yıl daha sabredeceğiz” diye konuşuyor. Eren’in gelecek 5 yıl için yol haritasında enerjide arz talep dengesi oluşana kadar beklemede kalmak var. Kağıt ve çimentoda ağırlıklı yurt dışında büyümeyi hedefleyen grup, özellikle kağıt sektöründe Avrupa’da satın almalar yoluyla yayılmayı planlıyor. Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ile grubun son yıllardaki büyüme performansını ve gelecek planlarını konuştuk:

Eren Holding dediğimizde ne kadarlık bir büyüklükten bahsediyoruz?

2017 yılını 2,7 milyar dolarlık bir ciroyla kapattık. TL bazında 10 milyar TL’yi aşan bir ciromuz var. Yurt içinde ve yurt dışındaki toplam şirket sayımız 38. Bu şirketlerimizle başlıca 4 ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Bu alanlar enerji, kağıt, çimento, tekstil ve perakendeden oluşuyor. Doğrudan bizim şirketlerimizde kadrosu olan 8 bin 500 civarında çalışanımız var. 2 bin 500 kişilik de taşeron çalışanımız bulunuyor. Toplamda çalışan sayımız 11 bin.

Gelirlerinizin sektörel dağılımı nedir?

Gelirlerimizin yüzde 38’i enerjiden, yüzde 34’ü kağıttan, yüzde 20’si tekstil perakendeden ve yüzde 8’i de çimentodan geliyor. l Son yıllarda bu oranlar değişti mi? n Pek değişmedi. Enerjinin gelirdeki payı yüzde 40 civarındaydı. Ancak elektrik satış fiyatları düşünce enerjinin payı da düştü.

Geçtiğimiz yıl grup açısından nasıl bir yıl oldu? Büyüme hedefleriniz gerçekleşti mi?

Enerji hariç gerçekleşti sayılır. Enerjide umduğumuzu gerçekleştiremedik. Biz her sahada yüzde 10 büyüyoruz. Elektrikte yüzde 5-6 büyüme tahmin ediyorduk, bu gerçekleşmedi.

2017’de beklentilerin üzerinde bir büyüme yaşandı. Birçok sektör de tahminin ötesinde büyüdü. Aynı durum sizin grubunuz için de geçerli oldu mu?

Burada temel neden ekonomiye 200 milyar TL’yi bulan KGF kapsamındaki para girişi oldu. Bunun yarattığı tüketim ve yatırım harcamaları ekonomiyi canlandırdı ve ekonomistlerin beklentisinin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Biz de bunu hissettik. Geçen yıl bütçemizin üstünde bir büyüme oldu.

Grup olarak 2017’de beklentinizin yüzde kaç üstünde büyüdünüz?

Yüzde 3 üstünde büyüdük.

Bu yıla hangi hedeflerle girdiniz?

Biz yine elektrik hariç yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz. İdeal hedefimiz Türkiye’nin büyüme hızından daha fazla büyüme gerçekleştirmek. Bu geçmiş yıllarda da hep böyle oldu. Türkiye yüzde 7 büyüdüyse biz yüzde 10 büyüdük. Bugüne kadar bir aksama olmadı.

Son birkaç yıldır yatırımlar açısından nasıl geçiyor?

Büyük yatırımlarımız sonuçlandı. 2010 ve 2015 yılları arasındaki 5 yılda kağıt, enerji ve çimentoda 3,5 milyar dolarlık bir yatırım hayata geçirdik. Bundan sonra büyük bir proje söz konusu değilse ortalama yıllık 100-150 milyon dolarlık yatırım yaparız.

Önümüzdeki dönemde yeni büyük bir yatırım olur mu?

Son yaptığımız büyük yatırımların getirisiyle büyük bir yatırımı finanse edebiliriz. Yeni büyük yatırım mevcut sektörlerimizde hele enerjide hiç olmayacak. Ama başka alanlarda olabilir.

Hangi alanlarda olabilir?

Mersin’de meyve sebze ihracatına yönelik bir yatırım planımız var. Ama bu planımızı yıllardır gerçekleştiremiyoruz.

Neden gerçekleştiremiyorsunuz?

Son yaptığımız büyük yatırımların özellikle de enerjideki yatırımın bir fon yaratacağını düşünüyorduk, onunla 1 milyar doların üzerinde yeni bir büyük yatırım yapmayı planlamıştık. Ancak enerjide 2 yıl üst üste kötü gidiş böyle bir fon yaratma ihtimalimizi ortadan kaldırdı. Önümüzdeki yıllarda mevcut yatırımlarımızın finansman borcunu ödemekle meşgul olacağız. En azından gelecek 2-3 yıl büyük bir yatırıma tahsis edecek bir fon gelmeyeceğini hesaplıyoruz. Dolayısıyla birkaç yıl daha sabredeceğiz.