Yasemin Erdoğan

yerdogan@capital.com.tr

Cirosunun yüzde 35’i yurt dışı operasyonlardan gelen Netlog Lojistik Grubu, orta vadede bölgesel güç olmayı planlıyor. 2017’yi 3 milyar TL ciro ve yüzde 35’lik büyümeyle pazarın çok üzerinde bir performansla kapatan grup, bu yıl da yüzde 35 büyüyecek. “Lojistik işini hammaddeden imhaya dek tamamen entegre biçimde yapabilen dünyadaki 3-4 şirketten biriyiz” diyen Netlog Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak ekliyor: “Hayalim ve hedefim e-ticareti kontrol eden bölgesel ve güçlü bir lojistik şirketi olmak.”

NETLOG LOJİSTİK GRUBU, BU YILKİ CAPITAL500’ÜN hızlı yükselenleri arasında... Geçen yılın listesinde 120’nci sırada olan grup, bu yıl 34 basamak birden çıkarak 86’ncı sıraya yerleşti. 3 milyar TL’yi aşan ciro rakamıyla hem Türkiye’nin en büyük 100 şirketinden biri oldu, hem sektör birinciliğini tekrar yakaladı. Netlog Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak’a göre, ekonomideki tüm sıkıntılara rağmen bu başarıyı sağlamanın ve sürdürülebilir kılmanın tek bir sırrı var: Farklı olmak. “Başarı ancak rakiplerden farklılaştığınızda gelir” diyen deneyimli iş insanı, en baştan beri bu ilkeden taviz vermediklerini söylüyor. “Hatta müşterinin görmediği ihtiyaçları bile tespit edip ona dönük açılım yapmak lazım. O zaman fark yaratırsınız ve daha yüksek fiyatlı olsanız da tercih edilen olursunuz” diyen Çak’ın orta vadeli hedefi, bölgesel bir lojistik şirketi olmak. Bu hedefe ulaşmak için izlenecek yol haritası da hazır. Geçen yıl temmuz ayında yüzde 23 azınlık hisseyi The Abraaj Group’a satarak hem kurumsallaşma hem finansal anlamda önemli bir sıçrama yaptıklarını söyleyen Çak, emin adımlarla ilerlediklerini belirtiyor. “Dünya devi Amazon, aslında yüksek teknolojiyi ilk kullanan global bir lojistik şirketidir. Benim hayalim ve hedefim de e-ticareti kontrol eden bölgesel ve güçlü bir lojistik şirketi olmak. Bu yolda ilerliyoruz. İyi de gidiyoruz” diye konuşuyor. Toplam 5 bin 100 araçlık filosu, yurt içindeki 64 deposu, 6 bin 800 bordrolu çalışanıyla sektör liderliğini elinde tutan grubun yönetim kurulu başkanı Şahap Çak ile pazardaki son gelişmeleri, büyüme planlarını ve hedeflerini konuştuk:

Netlog, bu yıl Capital500’de yine lojistik sektörü birincisi oldu. Bu sürdürülebilir başarının kaynağı nedir?

Rakiplerin yapamadığını yapabilmek... Zaten başka türlü öne çıkmanız mümkün olmaz. Herkes o kadar aynı şeyleri yapıyor ki sıradanlaştığınız anda emtia haline dönüşüyorsunuz. O zaman da müşteri birbirine benzeyenler arasında en ucuzunu seçiyor. Yani sıradan olduğunuz takdirde fiyat rekabeti çıkmazına girersiniz. Oysa müşterinin ihtiyaçlarını tespit edip, iyi analiz edip ona göre farklılaşırsanız tercih edilirsiniz. Hatta müşterinin görmediği ihtiyaçları bile tespit edip ona dönük açılım yapmak lazım. O zaman da fark yaratırsınız ve daha yüksek fiyatlı olsanız da tercih edilen olursunuz. Kısaca işin sırrı her zaman farklı olanı yapabilmekte. Bizim tılsımımız en baştan beri bu.

Bahsettiğiniz fark özellikle nerede öne çıkıyor?

Hizmetlerimizde ve sunduğumuz çözümlerde farklıyız. Önce şunu açayım: Lojistik tanımında Türkiye’de ciddi bir karmaşa var. Biz Netlog olarak bir ürünün “hammaddeden imhasına” kadar geçen tüm süreci yönetiyoruz. İmha meselesi çok önemli. Örneğin, gıda lojistiğinde imhanın payı yüzde 2-3 oranındadır. Tüm bu süreci kapsıyorsanız, kendinize lojistikçi diyebilirsiniz. Ama Türkiye’de sadece taşımacılık yapan da lojistikçiyim diyor. O nedenle artık kendimizi “tedarik zinciri yöneticisi” olarak konumluyoruz.

Peki 2017 şirketiniz için nasıldı? Yurt içi ve yurt dışında hedeflere ulaşıldı mı?

2017 yıl sonu itibarıyla döviz bazında yüzde 17, TL bazında ise yüzde 35 büyüdük. Bu ciddi bir büyüme rakamı. Geçen yılı 3 milyar TL ciroyla kapattık. Sektörün çok üzerinde bir büyüme sağladık. Zaten hep sektörün üzerinde büyüyoruz.

Ağırlıklı olarak hizmet verdiğiniz sektörler hangileri?

Türkiye’deki ciromuzun yaklaşık yüzde 60’ı gıdadan geliyor. Gıda perakendesinde ne alırsanız alın mutlaka bir aşamasında Netlog dokunuyordur. Mesela Metro Group’un tüm nakliyesini biz yapıyoruz. Şok’un birçok deposunu biz işletiriz ve nakliyesini biz yaparız. Migros’tan aldığınız tüm sebze ve meyveler mutlaka bizden geçmiştir. Gıdadan sonraysa hazır giyim, ilaç ve az miktarda otomotiv var. Örneğin H&M’in bütün işlerini biz taşırız.

Yurt dışında da operasyonlarınız var. Cironun ne kadarı yurt dışından?

Operasyonlarımızın yüzde 35’i fiilen yurt dışıdır. Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, Kazakistan gibi farklı ülkelerde operasyonlarımız var. Öte yandan yurt içi operasyonlarımızın da yaklaşık yüzde 20’si döviz bazlıdır. Dolayısıyla ciromuzun yüzde 55’i net olarak döviz geliridir.

O zaman birçok şirketi zora sokan kur riskinden etkilenmiyorsunuz…

Evet. Ekonomik dalgalanmalar ve riskler açısından bu şekilde bir portföy oluşturmak bizim için çok ciddi bir emniyet mekanizması. Kur riskine karşı kendimizi bu şekilde korumuş oluyoruz.

Peki 2018 yılı Netlog için nasıl geçiyor? Yıl sonu ciro ve büyüme hedefiniz ne?

Bu yıla dair yaptığımız bütçe, yine TL bazında yüzde 35 büyüme üzerineydi. Bugün itibarıyla yüzde 30’a ulaştığımızı görüyoruz. Yıl sonunda yüzde 35 hedefini yakalayacağımızı ümit ediyorum. Bizi bu yıl iş anlamında sıkıntıya sokan çok sorun olmadı. Başka sıkıntılar oldu.

Ne tür sıkıntılar bunlar?

Şöyle bir gerçek var: Eğer bu odadaki 50 kişi mutsuzsa, siz tek başınıza mutlu olamazsınız. Ülkenin gerçeği bu. Şu anda ülkedeki ekonomik sıkıntılar bir şekilde bizi de etkiliyor. Mesela tahsilat anlamında ciddi olarak sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye’nin büyük grupları yapılandırmaya gidiyor. Bu durum tabii ki piyasayı olumsuz etkiliyor. Biz de tahsilat anlamında sorun yaşıyoruz. Epey gecikme var.