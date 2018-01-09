"Büyüme için gücümüzü biriktiriyoruz"

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Türkiye’nin en büyük özel sektör kuruluşu Koç Holding önemli bir dönüşüm süreci yaşıyor. Grup, dijital dönüşümle tüm değişimleri kucaklayan, daha çevik ve hızlı bir yapıya dönüşmeye çalışırken, yurt içinde büyümeye devam etmeyi, küresel yayılma vizyonuyla da yurt dışında daha hızlı ilerlemeyi hedefliyor. Yurt dışında daha hızlı büyüme isteklerini, “Çünkü yurt dışında daha geniş bir pazar var” sözleriyle açıklayan Koç Holding CEO’su LEVENT ÇAKIROĞLU, rotalarını da şöyle ifade ediyor: “Afrika öncelikli pazarlardan bir tanesi. Güneydoğu Asya önemli bir pazar. Ama Avrupa’da da büyümeye devam edeceğiz.”

KOÇ HOLDİNG İLK 9 AY İTİBARIYLA, YAKLAŞIK 71 MİLYAR TL’lik cirosu ve 100 bin kişiden oluşan çalışan ordusuyla açık ara Türkiye’nin en büyük özel sektör kuruluşu. Kuruluş sadece ciroda değil beğeni liginde de lider. Türkiye’nin “En Beğenilen Şirketleri” listesinde Koç Holding, 2017 yılında da 3’üncü kez zirveyi kimseye kaptırmadı. Hatta gücünü daha da artırarak 22 beğeni kriterinden 13’ünde de lider oldu. Bu başarının arkasında ise son birkaç yıldır holdingin ortaya koyduğu yeni vizyon ve dönüşüm çalışmaları etkili oldu. Grup 2016 yılının ortalarında “Dijital Dönüşüm” için düğmeye bastı. Yüzlerce projeyi devreye alıp, tüm değişimlere hızla adapte olabilecek şirket kültürünü yaratmak için yola koyuldu. Küresel vizyonu ile de yurt içindeki şirketlerini küresel seviyede rekabetçi, yurt dışındaki şirketlerini ise daha uluslararası yapabileplacek bir rotaya girdi. CEO’luk koltuğunda üçüncü yılını doldurmak üzere olan Levent Çakıroğlu, önümüzdeki dönemde gelirlerinin yüzde 70’ini Türkiye’den elde eden bir grup olarak, yurt içinde büyümeye devam edeceklerini, ancak yurt dışı büyümenin daha hızlı olacağını söylüyor. “Çünkü yurt dışında daha geniş bir pazar var” diyen Çakıroğlu, bu büyümenin nasıl olacağını da şöyle ifade ediyor: “Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde büyüyeceğiz. Gelişmekte olan ülkelerde fırsatlar biraz daha fazla. Çok sayıda projeye baktık. Bakmaya da devam ediyoruz.” Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Capital’e grubun 2017 yılı performansını değerlendirdi. Kritik dönüşüm hamlelerini ve gelecek planlarını anlattı.

Koç Holding 2017 yılı “En Beğenilen Şirketler” listesinde sadece zirvede değil, aynı zamanda 22 kriter arasında 13 kriterde de lider. Kesintisiz 3 yıllık liderliğin ardından bu sonucu nasıl değerlendiriyor, neye bağlıyorsunuz?

Koç Holding’in çok uzun dönemden beri gelen istikrarlı bir performansı var. Bu da artan ölçüde fark ediliyor diye düşünüyorum. Bizim açımızdan son derece gurur verici bir sonuç. Bu değerlendirmelerden sonra topluluğumuza ve ülkemize olan sorumluluğumuzun daha da arttığını hissediyoruz. Son dönemde küresel bir vizyonla işlerimizi yönetmeye çalışıyoruz. Küresel vizyondan kastımız sadece yurt dışında büyümek değil. Türkiye’de her sektörde küresel oyuncularla rekabet ediyoruz. Dolayısıyla sadece Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerimizin dahi küresel bakış açısıyla, küresel rekabetçi yetkinliklere sahip olarak faaliyetlerini sürdürmelerini istiyoruz. Diğer taraftan bu vizyonu destekleyen stratejilerimize baktığımızda stratejimiz tabii ki uzun vadede sürdürülebilir kârlı büyüme. Bu kapsamda teknoloji sahipliğini, inovasyon gücünü, marka yönetme becerisini stratejimizin temel taşıyıcıları olarak ifade ediyoruz. Bütün bunları da gerçekleştirecek en önemli faktör insan kaynağı. Hedeflerinize inanarak koşacak bir ekibe sahip değilseniz bunları gerçekleştirmek mümkün olmaz. Bu nedenle de bizim yönetim felsefemizin odağında insan var. Bence topluluğun başarılı sonuçları da en çok bu konudan etkileniyor. İnsan kaynağımıza yaptığımız yatırım, bu konudaki gayretlerimiz iş sonuçlarına da pozitif olarak yansıyor.

Koç Holding yaptığı yatırımlarla da ön plana çıkan bir grup. Son yıllarda ne kadarlık bir yatırım hayata geçirdiniz ve bu yatırımların adresi hangi sektörler oldu?

Son 3 yılda 20 milyar TL’lik yatırım hayata geçirdik. Bu yatırımlar otomotiv, enerji ve dayanıklı tüketim sektörleri olarak devam ediyor. Böyle baktığınızda yatırımlarımızın yüzde 90’ının sanayi sektöründe olduğunu görüyoruz. Bunun da ülkemiz açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Hem istihdam yaratmak hem rekabetçi gücümüzü daha da yükseltmek açısından bu yatırımlar gerçekten çok önemli.

2017’de ne kadarlık bir yatırım yapmış oldunuz?

İlk 9 ayda 4,6 milyar TL’lik bir yatırım yaptık. Bu yatırımlar da yine ağırlıklı otomotiv, enerji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde gerçekleşti.

2017 için ekonomiye yönelik beklentiniz nelerdi ve işlerinize nasıl yansıdı? Yıl sonu beklentiniz nedir ?

Türkiye’de ve dünyada ekonomik büyüme bu yılın başındaki tahminlerden daha yüksek seviyelerde gerçekleşti. Bizim ana ihracat pazarımız Avrupa. Avrupa ülkelerindeki büyüme beklenenden daha iyi seviyede oldu. Türkiye’ye baktığımızda 2016 sonundan itibaren devreye alınan tedbirlerin oldukça olumlu etki yaptığını görüyoruz. Başta Kredi Garanti Fonu’nun daha da genişletilmesi, beyaz eşya ve mobilya gibi sektörlerdeki ÖTV’nin sıfırlanması, konutlardaki vergi indirimi gibi konular da piyasayı canlandırma konusunda etkili oldu. Tofaş tarafına baktığımızda 1 milyar dolarlık yatırımla geliştirdiğimiz modelimiz Egea, 2017’de Türkiye’de en çok satılan binek otomobil markası oldu. Bu yıl da otomotiv pazarının geçen yıl seviyesinde, yani 1 milyon adete yaklaşan bir büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Oysa yılın başında hem kur hem vergi artışları nedeniyle pazarın daha düşük adetlerde gerçekleşmesi bekleniyordu. Otomotivde üretimin yüzde 70’ten fazlasını ihraç ediyoruz. Avrupa ana pazarımız. Avrupa’da otomotiv sektörü beklenenden daha iyi büyüdü. Oradaki talep artışı bizim de ihracatımızı olumlu ölçüde etkiledi. Ford Otosan ticari araç satışlarıyla Ford markasının Avrupa’da pazar lideri olmasının en önemli sebebi. İlk 9 ayda yüzde 36’lık bir ciro büyümesi sağladık. Burada en önemli etkenlerden biri enerji tarafında hem petrol fiyatlarındaki hem döviz kurlarındaki artış oldu. Bu artışlar nedeniyle enerji tarafında ciro yüzde 50 seviyesinde büyüdü. Bu durumun toplama önemli bir etkisi var. Otomotivi anlattım. Hem iç piyasa hem ihracat performansıyla önemli büyüme kaydettik. İlk 9 ayda otomotiv sektöründeki gelirlerimiz yüzde 32 arttı. Beyaz eşyada da ÖTV indiriminin etkisi iç pazarı canlandırdı. Yurt dışındaki büyümesinin de etkisiyle dayanıklı tüketimde yüzde 32 büyüdük. Bankacılık gelirlerimiz de yüzde 19 büyüme kaydetti. Yıl sonu için bir rakam belirtmem doğru olmaz. Ama yılı, yılbaşındaki beklentilerimizin üzerinde kapatacağız.