Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

UĞUR GENÇ, 10 yıldır Memorial Sağlık Grubu’nun CEO’su. Henüz 36 yaşında iken CEO olan Genç, 10 yılda grubunu 20 kat büyüttü. Hastane sayısını 11’e, çalışan sayısını ise 6,5 katına çıkardı. Sağlık pazarında daha büyük yer kapmak istediklerini söyleyen Genç, “10 yıl sonra taşlar yerine oturunca büyümek daha zor olacak” diyor. Genç, sağlık sektörünün konsolide olacağını ve bu süreçte ölçek ekonomisini kullananların pazarı domine edeceğini belirterek “Bunlardan biri de biz olacağız” diye konuşuyor.

Memorial, Türkiye’nin en büyük 3’üncü özel sağlık grubu. Bu yıl, 80 milyon dolar yatırımla 11’inci hastanesi Bahçelievler’i açan grubun başarısının arkasındaki isim CEO’su Uğur Genç. Mühendis kökenli Genç, 36 yaşında başına geçtiği grubunu 10 yılda 20 kat büyüttü. Pazar konsolide olana kadar büyümeyi sürdüreceklerini söyleyen Genç, “Şu an sektör ivmelenirken büyümemiz gerekiyor. 10 yıl sonra taşlar yerine oturduktan sonra büyümek daha zor” diyor.

Özel sağlık sektörünün önümüzdeki dönemde konsolide olacağını ve bu süreçte ölçek ekonomisini kullananların sektörü domine edeceğini belirten Genç, “Bunlardan biri biz olacağız” diye konuşuyor. Genç, pazar konsolide olduktan sonra yurt dışı fırsatlara bakacaklarını belirterek kısa ve orta vadede konsolide olan pazarda daha büyük yer kapmayı hedeflediklerini söylüyor. Mevcut başarılarla yetinmediğini, sektörde ilkleri hayata geçirmeyi sevdiğini söyleyen Genç, “Geçtiğimiz ay açılışını yaptığımız Bahçelievler Memorial 10 yıl sonranın hastanesi” diyor. Sağlık turizminde de iddialı olduklarını söyleyen Genç, İstanbul’un dünyanın Houston’ı olabileceğini belirtiyor. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç’le CEO’luğunun ilk dönemiyle bugün arasındaki farkı, yatırım planlarını ve hedeflerini konuştuk:

10 yıldır Memorial’ı yönetiyorsunuz. Bugün hangi noktaya geldiniz?

Memorial’da ekibimizle büyük bir başarı hikayesi yazıyoruz. 2007’de 1.000 kişiydik. Şu an 6.500 kişiye ulaştık. 10 yılda çalışan sayımız 6,5 kat, ciromuzsa 20 kata yakın arttı. Kârlılığımız daha fazla arttı.

Büyüme devam ediyor mu?

2014’ten beri sisteme yeni hastane katmadığımız halde mevcut hastanelerle büyüyoruz ve çok da iyi gidiyoruz. Bu yıl, Bahçelievler hastanemiz devreye girdiği için daha radikal büyüyeceğiz.

10 yılda kapasite ne kadar arttı? Kaç hastaneye ulaştınız?

Bahçelievler hastanemizle 1.750 yatağa ulaştık. Toplamda 11 hastanemiz oldu. İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri olmak üzere 5 şehirdeyiz.

Kaç hastanız var?

Geçen yıl 2 milyon ayakta, 200 bin de yatan hastamız oldu. 75 bin ameliyat yaptık.

Yabancı hasta sayısı artıyor mu?

Yabancı hasta açısından 2016 sıkıntılıydı. Güvenlik sıkıntıları nedeniyle Avrupa ülkelerinden gelen hastalar azaldı. 2017’de ise kaybettiğimiz yabancı hastaları yeniden kazandık. 2017 yabancı hasta açısından çok daha fazla büyüdüğümüz bir yıl oldu.

Kaç yabancı hastanız var?

Geçen yıl, 20 bine yakın yabancı hastaya toplam 50 bin kez hizmet verdik.

Yabancı hastaların geldiği lokasyonlarda değişim var mı?

Rusya’dan çok fazla hastamız geliyordu. Olaylardan sonra Rus hastalar epeyce azaldı ve neredeyse sıfıra yaklaştı. Ancak işler düzelince Rusya pazarı tekrar ağırlık kazandı. Son dönemde yeni pazar olarak Afrika’ya girmeye başladık. Burası bizim olmadığımız bir pazardı. Şu anda bu pazarda tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık verdik. Afrika’dan yeni hastalar gelmeye başladı.

Neden Afrika pazarı?

Sağlık turizminde bu pazarın çok büyüyeceğine ve gelişeceğine inanıyorum. Bizim de Afrika’da ofislerimiz var. Hekimlerimiz oradaki hekimlere eğitim veriyor, daha sonra onları burada ağırlıyoruz.