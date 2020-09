Ciro değil karlılık önemli

“BÜYÜRKEN HEDEF OLUYORUZ”



“SATIŞI HER ZAMAN DÜŞÜNÜYORUZ” Biz büyürken bir yandan da hedef oluyoruz. Satışı da her zaman düşünüyoruz. Şirketler, sahipleri ölünce ölmemeli. Ben bu şirketlerin değerini, kime nasıl satacağımı çok iyi biliyorum. Bugün satma zamanı değil. Her şeyin değeri çok düşmüş. Bugün alma zamanı. Ben endüstriyel yatırımcıyım.

“BİRÇOK LİMAN EL DEĞİŞTİRECEK” İleride finansal yatırımcı olmak istiyorum. Şirket yönetimini biliyorum, şirketlerin zayıf taraflarını görüyorum, alırken bunu nasıl değerlendiririm biliyorum, bunlara baktığım için o şirketleri alıyorum. Önümüzdeki yıl dünyada birçok limanın el değiştireceğini görüyoruz. Bu Türkiye’de de, yurt dışında da olabilir. Sıkışanlar elindeki iyi para eden varlığı satmak zorunda kalacak. Bu alıcı için bir fırsat oluyor.