Dijital projelerimiz ile fark yaratacağız

Finans şirketleri, dijitalleşmeyle birlikte büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. İşlem platformlarıyla özellikle mobil uygulamaların öne çıktığı finans sektöründe, son dönemde çok sayıda yeni ürün hayata geçiriliyor. Ak Yatırım, 9 farklı ürünle portföyü en geniş aracı kurumlardan biri olmanın yanı sıra finans sektöründe dijitalleşme konusunda öncü kurumların arasında yer alıyor. Dijitalleşme sürecinde teknolojik vizyon ve yatırımlarla sektörde öncü kurum olma hedefini sürdürdüklerini belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Bu yıl sektörde ilk defa robot teknolojisini kullanan aracı kurum olduk” diyor. “Robotics projesiyle müşterilerimize dokunduğumuz her alanda fark yaratmayı hedefliyoruz” diyen Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ile dijital platformları TradeAll’da yaptıkları yenilikleri, finansal okuryazarlıkla ilgili yeni projeleri PlayAll’u ve dijital alandaki hedeflerini konuştuk:

Ak Yatırım’ın dijitalleşme stratejisinde nasıl bir vizyonu var? Dijital dünyada yaşanan dönüşümde, bilgi ve teknolojinin önemi tartışmasız her geçen gün artıyor. Yaşanan dijitalleşme sürecinde biz de teknolojik vizyonumuz ve yatırımlarımızla sektörümüzde öncü kurum olma hedefimizi sürdürüyoruz. 2019 yılında yaptığımız bu yatırımları müşterilerimiz daha da iyi hissedecek.

Son dönemde dijital alanda hangi yeni teknolojileri müşterilerinize sundunuz? Bu yıl sektörümüzde ilk defa robot teknolojisini kullanan aracı kurum olduk. Müşterilerimizin dijital deneyimine katkıda bulunması ve iş süreçlerimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermemizi sağlaması amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri olan Robotics projesiyle müşterilerimize dokunduğumuz her alanda fark yaratmayı hedefliyoruz.

Dijitalleşmeyle ilgili başka neler yapıyorsunuz? Dijitalleşme süreciyle işlem platformları ve özellikle mobil uygulamalar öne çıkıyor. Yeni nesil teknolojiye ve uzmanlığa önem veren vizyonumuzla hız ve bilginin en kısa zamanda tüm müşterilerimize ulaşması için geçtiğimiz ay dijital dünyamızın büyük bir parçası olan işlem platformumuz TradeAll’u yepyeni fonksiyonları ve altyapısıyla kullanıma sunduk. Borsa İstanbul, uluslararası hisse senetleri ve vadeli kontratları, kaldıraçlı alım-satım (forex) piyasaları gibi geniş bir yelpazede işlem yaptığımız platformlarımızı yenileyerek müşteri deneyimlerine en uygun hale getirdik. Ayrıca finansal okuryazarlık kurum olarak çok önem verdiğimiz bir alan. Bu alanda fark yaratacak çalışmamız PlayAll da dijital işlem platformumuz TradeAll içerisinde yer alıyor.

Finansal okuryazarlık uygulaması PlayAll’a neden ihtiyaç duyuldu? Sermaye piyasalarında biz sektör liderlerinin finansal okuryazarlığın artırılması ve yatırımların daha bilinçli yapılmasında hedefi olması gerektiğini düşünüyorum. Sektörde bu konunun gelişimi için bilgi kitapçıkları, yatırımcı toplantıları, yatırımcı panelleri, sanal portföy yarışmaları gibi çalışmalar yapılıyor. Biz de sektördeki benzer çalışmalar gibi yatırımcıların finansal okuryazarlığını, piyasa bilgisini, yazacağımız kitapçıklarla, yatırımcı buluşmaları, online ya da fiziki eğitimli konferanslarla yapmanın yanında “oyunlaştırma” ile dijital imkanlardan yararlanarak herkese yatırım dünyasını sevdirmeyi hedefledik ve bu konuda ciddi bir efor harcayarak sektörümüzde bir ilk olarak finansal okuryazarlığı destekleyici ilk mobil uygulamayı hazırladık. Piyasalarla ilgili bir çok bilginin yer aldığı PlayAll ile kullanıcılar, Tradeall.com’daki kütüphaneyle uygulamaya konu olan soru ve cevaplara, TradeAll sosyal medya hesapları ile eğitici videolara ulaşabilecek.

Yeni uygulamanız PlayAll’un hedef kitlesinde kimler var? Oyunlaştırma konusunda yola çıkarken 7’den 70’e herkese hitap etmesine dikkat etmeye çalıştık. Sektörümüzdeki yatırımcıların daha da bilinçlenmesi, sermaye piyasasına ilgi duyan ancak henüz aktif yatırımcı olmayan geleceğin yatırımcılarının, bilinçli yetişmesi hedefleriyle ilerledik. Bahsettiğim proje kullanıcıların yatırım dünyasını öğrenmelerini, kendilerini geliştirmeyi oyunlaştırarak eğlenceli hale getirecekleri bir uygulama olacak. Bu uygulamayla sektörümüzde ihtiyaç duyduğumuz bilgili düzeyinin artırılmasına hizmet edeceğini, böylelikle sektörün tamamına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde dijitalleşmeyle ilgili yeni çalışmalarınız neler olacak? TradeAll da yeni ürünler ve fonksiyonlar çok yakın zamanda müşterilerimizin kullanımına sunulacak. PlayAll da sektörümüzde bir ilki gerçekleştirdik, önümüzdeki dönemde bu uygulamanın da yaygınlığını artırıcı faaliyetler ve geliştirmelerde bulunacağız. Teknolojiye yaptığımız yatırımları, 2019 yılında da sürdürerek müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre yatırımlarımıza yön vermeye devam edeceğiz.