Dünyada ilk 10'a gireceğiz

“ÇOCUKLARI ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİRDİM”

MUSA ÖZGÜÇLÜ/ OBA MAKARNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI



“İŞE DAHİL ETTİM” Çocuklarımı tabiri caizse “çekirdekten yetişme” anlayışıyla büyüttüm. İş büyürken gruba dahil etmek yerine çocuklarım büyürken hep işe dahil ettim. Kızımı ve oğullarımı da küçük yaştan beri iş yerine götürmeyi, orada hiçbir iş yapmasalar bile olana bitene kulak misafiri olmayı benimsettim.



GÜVEN ÖNEMLİ Bu süreçte aslında farkında olmadan işleyişi, sahiplenmeyi, gidişatı öğrendiler. Şimdi de bu bilinçle bayrağı benden devraldılar ve onlara sonuna kadar güveniyorum. Ben her zaman “Görev verilmez, görev alınır” derim ve çocuklarımda da bu süreç böyle oldu.



BABA NASİHATI Çocuklarıma en büyük nasihatim dürüst olmaları. İş hayatında her zaman her konu istediğiniz gibi gitmiyor ancak işine, eşine, çalışanına dürüstlük en önemlisi. Zaten niyetin dürüst olursa her şey lehine dönüyor.