Aslı Sözbilir

Uçak motoru üretmek için II. Dünya Savaşı’nın sonlarında yola çıkan, 1954’ten sonra da traktör üreticisi olarak devam eden TürkTraktör, son 11 yıldır sektörünün lideri. Dünya traktör üretiminin yüzde 3’ünden fazlasına imza atarak güçlü bir global oyuncu haline gelen şirket, şimdi büyümesini ilintili başka bir alanda genişletme peşinde. “Traktör pazarı olgunluğa ulaşıyor” diyen TürkTraktör Genel Müdürü MARCO VOTTA, “Önümüzdeki birkaç yıl traktör ekipmanlarını da piyasaya sunmaya odaklanacağız. Bu alan hem içeride hem dışarıda orta vadede bize büyüme imkanı sunuyor” diye konuşuyor.

Kurumsal yapılanmasını, Koç Holding ve dünyanın en büyük traktör üreticilerinden CNHI ortaklığının oluşturduğu TürkTraktör, 64 yıllık geçmişiyle Türk otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu olarak biliniyor. Şirket bugün Ankara ve Sakarya’daki iki fabrikasında, tasarım ve üretiminin neredeyse tamamı yerli olmak üzere yılda 50 bin adet traktör üretiyor. Üretiminin 4’te 1’ini de 130’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Şirketin kaptan koltuğunda ise 2010 yılından bu yana Marco Votta oturuyor. Votta, son 8 yıldaki stratejisini “Önce model çeşitliliğini sonra da üretim kapasitesini artırmak” olarak özetliyor. Son 31 yılda 19 kez pazar lideri olan şirketin başarısını sabırlı bir maraton koşucusu olmasına bağlıyor. Votta, “Yıllık hedefler belirleyip yıl içinde o hedeflere ulaşmaya çalışacağımız bir iş modeli yerine uzun vadeli hedefler belirlediğimiz ve devamlı durum değerlendirmeleri yaptığımız bir modeli tercih ediyoruz” diyor. Ucuz fiyatla sektör lideri olmayı değil, kaliteli üretim ve sürekli hizmetle şampiyon kalmayı tercih ettiklerini söylüyor. Gelişmiş robotların üretimin bir parçası olduğu şirketin büyüme stratejisi ise önümüzdeki dönemde “traktör ekipmanları” üzerine şekillenecek. “Stratejimiz Türkiye’de traktör dışı ürünlerle büyümek, yurt dışında da ihraç pazarlarımıza çekici gelecek modeller üretmek” diyen Votta ile şirketin yeni dönem planlarını konuştuk:

Bize şirketin Türkiye ve dünya traktör sektöründeki yerinden bahsedebilir misiniz?

Türk Traktör, Türkiye tarım ve traktör pazarında bu kadar uzun süredir hala faaliyette olan tek şirket ve de en büyüğü. Neredeyse yılda 50 bin traktör üretiyoruz. Bu sanırım Türkiye’deki en büyük rakibimizin birkaç katı. Ancak dünyada da önemli bir traktör üreticisiyiz. Dünya traktör pazarının yılda 1,5 milyon traktör olduğu tahmin ediliyor. Yani Türk Traktör yıllık dünya traktör üretiminin yüzde 3’ünden fazlasını üretiyor.

Şirketiniz 2017’yi nasıl geçirdi?

2017’de piyasanın biraz üzerinde büyüdük. Türk ekonomisi ve tarımı için iyi bir yıldı ve bu da bize üretilen traktör sayısı olarak yüzde 5’ten fazla büyüme imkanı tanıdı. Yüzde 5 büyüme kulağa çok büyükmüş gibi gelmiyor. Bunun nedeni Türk piyasasının doymuş bir piyasa olması. Tüm Avrupa’da yılda 150 bin traktör satılıyor. Geçen yıl Türkiye’de bunun yaklaşık yarısı kadar, yani 72 bin traktör satıldı. Kısaca 2017’de 49 bin 600 traktör sattık. Üretim biraz daha azdı, 49 bin kadardı. Ciro 4 milyar TL, ihracat da 350 milyon Euro civarındaydı. Adet bazında üretimimizin 4’te 1’ini, yani 12 bin adet traktörü ihraç ediyoruz.

2018 şu ana kadar TürkTraktör için nasıl geçti? Performanstan memnun musunuz?

GSMH’ye bakarsanız, Türk ekonomisi iyi büyüyor ama gerçekte tarım gibi bazı alt sektörlerde yavaşlama var. Mayıs sonunda resmi rakamlara göre yüzde 29 daralma mevcut. Burası bizim ana pazarımız ve biz de burayla beraber yavaşlamış durumdayız. Yani çiftçilerin bakış açısıyla baktığımda tabii pek mutlu değilim. Ancak, duruma traktör pazarı açısından bakarsak bu daralmayı ihracatımızı artırmak suretiyle şirketi sarsmadan ve büyük bir problem yaşamadan iyi yönetiyoruz. Bu kadar uzun süre bu pazarda faaliyet göstermek bize esnek olmanın önemini gösterdi. Burası bir yıl 40 bin, öbür yıl 10 bin traktör satılan bir pazar. Geçen 4-5 yıl çok istikrarlıydı ama durum her zaman böyle olmadı. Yani hayatta kalabilmek için çok esnek olmak gerek. Şu andaki rakamlarla pazarın yüzde 20-30 küçüldüğünü görüyoruz ama TürkTraktör’e gelip her gün olan bitene baksanız bunu anlamanız imkansız. Yani içim rahat, ne olursa olsun TürkTraktör’ün büyük bir problem yaşamadan hayatta kalacağına eminim.

Peki, 2018’i nasıl kapatmayı öngörüyorsunuz? Hedeflerinize ulaşacak mısınız?

Açıkçası herhangi bir hedefimiz yok, çünkü bu durumun kısa zamanda değişeceğini öngörmüyoruz. Biz yıllık hedefler belirleyip yıl içinde o hedeflere ulaşmaya çalışacağımız bir iş modeli yerine uzun vadeli hedefler belirlediğimiz ve devamlı durum değerlendirmeleri yaptığımız bir modeli tercih ediyoruz. Bir yıl 72 bin adet satış yapıp, bir sonraki yıl satışların yüzde 30 düştüğü bir pazarda yıllık hedefler koymanın bir manası yok. Şu an için pazarın kesinlikle 2017’ye göre daralacağını düşünüyoruz.