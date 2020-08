Akfen Holding, her şeye rağmen “yatırıma devam” eden gruplardan. 2021 sonuna dek 8 milyar TL’lik bir yatırım planlanıyor. Grubu büyütme hedefiyle ilerleyen Akfen Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili SELIM AKIN, üretim şirketi satın almak istediklerini söylüyor. Radarında ihracat ağırlıklı işler olduğunu belirtiyor. Holding olarak varlık yönetim şirketi gibi hareket etme vizyonunu koruyacaklarının altını çiziyor. Yeni çıkış planları olduğunu da söyleyen Akın, “En yakın ‘çıkış’ enerjide olacak, çünkü orada hedeflediğimiz noktaya geliyoruz” diye konuşuyor.

Akfen Holding, şirket üretip satan bir grup. Felsefesi hiçbir varlığın “son” sahibi olmamak. Holdingin yeni CEO’su Selim Akın da babası Hamdi Akın’ın ‘çıkış’ (exit) stratejisini sürdürmekte kararlı. Akın, “Hiçbir varlığın son sahibi olmak istemiyoruz. Hep ilk sahibi olup çıkış yapmak istiyoruz” diyor. Holdingde başkan vekili olarak görev yapan, geçtiğimiz ocak ayında icranın başına geçen Akın, faaliyet gösterdikleri sektörlerde yeni satış planları yapıyor. İlk exit’i ise bu yıl kayıp yaşanan turizm ve İDO’da değil enerjide yapmayı hedefliyor. “Yenilenebilir enerjide 1.000 MW’lık hedefimize ulaşmaya az kaldı. Bunu yakaladığımızda enerjiden çıkacağız” diyen Akın, tarih olarak ise 2021’i gösteriyor. Yeni sektör arayışında olduklarını ve üretim yapan bir şirketi satın almak istediklerini belirten Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Selim Akın ile exit planlarını, büyüyen işlerini ve yeni girmek istedikleri sektörleri konuştuk:

Geçtiğimiz ocak ayında CEO oldunuz. Neden böyle bir değişim yaşandı?

Eski CEO’muz Süha Güçsav, 25 yıldan fazla bizimleydi. Yoruldu ve ayrılmak istediğini söyledi. Biz de kararına saygı duyduk. Şu anda holdingde yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapıyor. Ayrılma kararı aldığında babam beni bu göreve uygun gördü. Zaten holdingde başkan vekili olarak görev yapıyordum. Şimdi biraz daha icranın içine girdim. Benim için iyi bir deneyim oldu.

Zor yılda CEO olmanın dezavantajları oldu mu?

Zor bir dönemde hazırlıksız yakalandım. İki nedenden hazırlıksız yakalandım; hem böyle bir görevi beklemiyordum hem görev değişikliğinin üzerine pandemi geldi.

2019, Akfen açısından nasıl geçti?

2019, hedeflediğimiz şekilde bitti. Holding olarak 1 milyar 523 milyon TL (268 milyon dolar) konsolide ciromuz var. 2018’de yatırımların tamamlanması ve yeni girdiğimiz alanlar büyümemizi olumlu etkiledi. Yatırımlarımızın meyvelerini yemeğe başladık. 2018 ve 2019’da enerji, gayrimenkul, maden, turizm ve şehir hastanelerine 6,8 milyar TL yatırım yaptık. 346 MW’a yakın rüzgar santraliyle Malatya’daki güneş santrali yatırımlarımızı tamamladık. Eskişehir Şehir Hastanesi’nin inşaatı bitti. Bunların ciroya olumlu etkisi oldu ve 2019 büyümeyle geçti.

2020’de nasıl bir yıl bekliyordunuz?

2019, büyümeyle geçti ancak bizim düşündüğümüzden daha verimsiz bir yıldı. Bu nedenle 2020’nin 2019’dan daha iyi bir yıl olacağını öngördük. Ancak öyle olmadı, pandemi hiç beklemediğimiz yerden vurdu. TL bazında enflasyonun üzerinde, yüzde 20 civarında bir büyüme öngörüyorduk. Şu anda piyasalar yeni yeni hareketleniyor. Temmuzda mart öncesine geliriz. 2020’yi büyüyerek kapatacağımızı tahmin ediyorum. Büyümemiz minimum yüzde 20 olacak diyebilirim.

Pandemide üretimin devam ettiği alanlar oldu mu?

Kastamonu’daki bakır şirketimiz üretime devam etti. Hastanelerimiz de çalışmalarını sürdürdü. Enerji santrallerimiz ve Mersin Limanı hiç durmadı. İnşaatta konut kredi faizlerinin düşmesiyle konut satışlarında biraz hareket oldu. Enerji ve maden işlerimizde de hareketlenme yaşadık.

Hangi sektörlerde büyüme bekliyorsunuz?

Büyüme, enerji ve madende olacak gibi duruyor. Özellikle emtia fiyatlarında önümüzdeki günlerde artış bekliyoruz. Bu da bakır üretimimize olumlu yansıyacak. Mersin Limanı da pandemi sürecinden daha az etkilendi. Onun da büyümeye pozitif etkisi olacak.

Enerjideki kurulu gücünüz nedir?

Portföyümüz tamamen rüzgar, güneş ve hidro olmak üzere yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Şu anda bunun 693 MW’ı faaliyette. 19,8 MW’ı inşaat, 60 MW’ı izin aşamasında. Toplamda yenilenebilir enerjide 772,8 MW kurulu güç portföyümüz var.

Enerjiye ne kadar yatırım yaptınız? Hedefiniz nedir?

Enerjiye bugüne kadar 1,6 milyar TL yatırım yaptık. Yaklaşık 880 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yenilenebilir enerjide 1.000 MW’a ulaşma hedefimiz var. Bunun için yaklaşık 1 milyar TL daha enerji yatırımı yapacağız. Bu hedefimizi gerçekleştirirsek yenilenebilir enerjide ilk 3 oyuncu arasında olacağımızı tahmin ediyorum.

Bu hedefe kaç yılda ulaşırsınız?

Önümüzdeki 1 yılda bunu yapmak istiyoruz.

Maden sektörüne girme nedeniniz neydi?

İhracata yönelik bir üretim ayağımız olsun istedik ve 3 yıl önce önümüze çıkan fırsatı değerlendirerek maden işine girdik. Yatırım biteli 1 yıl oldu ve son 1 yıldır üretim yapıyoruz. Sadece ihracat yapan bir firma, iç piyasayla işimiz yok. Bugüne kadar 101 tonun üzerinde bakır konsantresi ürettik ve tamamı ihracat gelirinden oluşan 119 milyon dolar brüt satış geliri elde ettik. İhracatımızın büyük kısmı Avrupa’ya gidiyor. 2019’da ağırlıklı Bulgaristan olmak üzere bir kısmını Çin’e sattık. Bu yıl da satışlarımızın tamamını Bulgaristan ve İsveç’e gönderdik.

Madencilikte büyümeyi düşünüyor musunuz?

Kastamonu’daki madenimiz yeterince büyük bir rezerv. Somut bir planımız olmamakla birlikte farklı maden çeşitlerinde önümüze yeni bir fırsat çıkarsa değerlendiririz.

Pandemiden genel olarak nasıl etkilendiniz?

Bu dönem ilginç bir süreç oldu. Beklemediğimiz birtakım gelirler geldi. Buna karşın beklediğimiz giderler azaldı. Bu nedenle kriz bizde çok büyük dalgalanmalar yaratmadı.

Beklemediğiniz gelirler neler oldu?

Mersin Limanı’nda yabancı ortaklarımız yüzde 30 küçülme bekliyordu. Ancak sadece yüzde 8 küçülme yaşandı. Bu süreçte enerji fiyatlarında biraz daha düşüş bekliyorduk, ancak enerji fiyatları düşmedi. Hatta bir ay sonra yükselmeye başladı. Bakır madeninde Avrupa’daki şirketlerin üretimlerinin durmasıyla ihracatın azalmasından korkuyorduk. Ancak bakır fiyatları mart ayını yakaladı. İhracat rakamlarımızda dramatik bir düşüşle karşılaşmadık.

En fazla kayıp nerede yaşandı?

Otellerde ve İDO’da biraz darbe aldık. İDO ister istemez pandemiden çok etkilendi ve kayıp yaşadık. Zaten orada halihazırda bir refinansman sürecimiz vardı. Ancak pandemiye göre yeni bir refinansman yaptık.

Turizmde durum ne?

Turizmde işletmeci değiliz. Otellerin mülk sahibiyiz, işletmesini Accor Grubu yapıyor. Ancak onlar durunca biz de duruyoruz. Bu nedenle turizm yatırımlarımız pandemiden bayağı bir etkilendi. Turizmde de bir refinansman gerekecek.

Turizmde 2020 beklentiniz nedir?

Portföyümüzde 20 otel var. Bu yıl en yeni Bodrum Loft’u açtık. Sadece bu yıla mahsus orayı biz işleteceğiz. Turizmde üst gelir grubuna hitap ettiği ve daha küçük bir otel olduğu için talep fazla oldu. Temmuz ve ağustos ayları için odaların hepsi doldu. Satışlar çok iyi gidiyor, beklentimizin üzerinde bir hareket var.

Diğer otellerde durum nasıl?

Accor Grubu başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki otellerinin bir kısmını açtı. Anadolu’daki otelleri ise rezervasyon talebine göre açacağını söyledi. İlerleyen günlerde nasıl olacağını göreceğiz. Ancak bu dönemde koştura koştura otel açılışı yapamıyoruz, hepsini talebe göre değerlendireceğiz. İşin işletme tarafında olmadığımız için rakamları kestiremiyoruz. Ancak geçen yıla göre turizmde yüzde 30-40’lık düşüş olacak gibi duruyor.

Pandemi sonrası yatırım planlarınız nasıl değişti?

2020-2021 için toplamda 8 milyar 32 milyon TL’lik yatırım planımız var. Bu dönemde yine eskisi gibi altyapı, monopol ve yurt dışı projelerine konsantre olmaya çalışıyoruz. Bir yandan da turizm ve İDO gibi pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerimizin refinansmanla yaralarını sarmaya çalışıyoruz. 2020 de biraz bunlarla uğraşacağız gibi duruyor.

Yeni bir sektöre girmeyi düşünüyor musunuz?

Çok hızlı karar alabildiğimiz için her an her şey olabilir. Şu anda somut bir sektöre girme planımız yok, ancak üretimde olmak istiyoruz. Savunma, tarım veya başka bir alanda üretim olabilir. Bu durum tamamen önümüze çıkan fırsatlarla ilgili… İhracata yönelik üretim yapan bir şirket almak istiyoruz. Bu tip fırsatları kovalıyoruz.

Neden üretim?

Maden yatırımıyla üretim yapıyor olsak da portföyümüzde üretim ayağının biraz eksik olduğunu düşünüyoruz. Bu alanı çeşitlendirmek istiyoruz. Diğer taraftan enerji ve gayrimenkul işlerinde belli bir büyüklüğü yakaladık. Zaten inşaat sektöründe halihazırda pek fırsat kalmadı. Devletin ihracata yönelik teşvikleri de bu alandaki fırsatları artırıyor.

Satın alma mı olacak? Sıfırdan siz mi kuracaksınız?

Büyük ihtimal satın alma olur. Ne zaman olacağı ise tamamen fırsatlarla alakalı. Ancak 2020 kendi içimizi toparladığımız bir yıl olacağı için 2021’de satın alma yapabiliriz.

Bundan sonrası için en önemli hedefiniz nedir?

Her ikinci nesil gibi şirketi büyütmek en önemli hedefim. Başka bir hedefim yok. Her işte ilk 3’te yer almak istiyoruz. Girdiğimiz, yaptığımız her işte iddialıyız. Holding olarak “asset house” gibi hareket ediyoruz. Bir varlığı alıyoruz ve geliştirip satıyoruz. Önemli olan bu vizyonu devam ettirebilmek ve sürekli varlık yönetebilmek.

Yeni dönemde exit’ler hangi sektörlerde olacak?

Enerjide kesin olacak. 1.000 MW hedefine yaklaştığımızda enerjide exit olacak. Piyasanın canlandığı 2021 ve sonrası bizim için exit dönemi olacak.

Enerji dışında exit planınız var mı?

Şehir hastanelerimizde de yatırımlar tamamlandı. Buralarda başka finansal enstrümanları kullanabiliriz. Otellerden de çıkış olabilir. Ancak exit konusunda en yakını enerji gibi gözüküyor; çünkü orada hedeflediğimiz noktaya geliyoruz. 2021’de yabancı yatırımcının da Türkiye’deki şirketlere ilgisinin artacağını düşünüyoruz. 2021 ve sonrasında çok fazla exit göreceğiz.



