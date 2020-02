Ertelenen yatırımlar devreye girecek

Elçin Cirik

Katılım bankacılığı, 2019’un ilk 9 ayında aktifte yüzde 24,3, mevduatta yüzde 38,3 büyüdü. Kuveyt Türk’ün genel müdürü UFUK UYAN, 2020’den de çok umutlu. Ufuk Uyan, özellikle ilk çeyrekte KOBİ tarafında hareketlilik bekliyor ve “Ertelenen yatırımların devreye gireceğini görüyoruz” diyor. Uyan, 2020’de katılım bankacılığı tarafında yeni ürünlerin tüketiciye sunulacağını söylüyor.

Katılım bankaları, 2019’u bankacılık sektörünün üzerinde büyümeyle kapattı. 2019’un ilk 9 ay verilerine göre aktif büyüklükte katılım oyuncularının tüm sektör içinde payı, yüzde 6,1’e yükseldi. Kâr paylarının mevduat faizlerinin üstünde seyretmesi de katılım tarafında toplanan fonların yüzde 38,3 artması sonucunu getirdi. Katılım bankacılığında en büyük aktif büyüklüğe sahip Kuveyt Türk’ün genel müdürü Ufuk Uyan, bu ortamda girdikleri 2020’den de çok umutlu. Uyan, hem müşterilerinin ağırlıklı olduğu KOBİ bankacılığında yılın ilk çeyreğinde hareket bekliyor hem bireysel bankacılıkta yeni ürünlerin kapıda olduğunu müjdeliyor. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2020 yılında katılım bankacılığının rotasını çizdi ve kendi bankasında büyüme yollarını anlattı:

Zorlu geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2019’da katılım bankaları nasıl bir performans sergiledi?

2019, hareketli bir yıldı. İlk yarıda yılın başlangıcı iyiydi, ardından bir yavaşlama geldi. Fakat ağustostan sonra faiz hareketliliğiyle dengelenme oldu. Bunun ardından daha hızlı büyüme trendine girdiğimiz bir dönem yaşadık. 2019 yılının ilk 9 ayında bankacılık sektörünün aktifleri yüzde 10,5 büyüdü. Katılım bankalarının toplam aktif büyümesi yüzde 24,3 oldu. Kullandırılan fonlar, yani kedilerde büyüme de Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre yüzde 13,1 olarak gerçekleşti. Burada ilginçtir katılım bankacılığı sektörü, havuz sistemi nedeniyle düşen faiz ortamında ortalama konvansiyonel bankaların mevduat faizlerinin üzerinde kâr payı dağıtır duruma geldi. Bu da katılım bankacılığına yönelim sağladı. Katılım bankacılığında toplanan fonlar (mevduat), 2019’un ilk 9 ayında yüzde 38,3 büyüme yakaladı.

Bu yıl katılım bankaları açısından nasıl olacak?

Artık düşük faiz ve düşük kâr marjına alışmamız gereken bir döneme giriliyor. Bu ortamda neler yapmamız gerekiyor, buna hazırlanıyoruz. 2020’de topladığımız kaynakları krediye dönüştürmemiz gerekiyor, aksi takdirde elimizi yakıyor. Alternatif yatırım alanlarına girmek, farklı getiri imkanlarına bakmak ve maliyetleri kontrol etmek önem kazanıyor, zaten öyle yapıyoruz. Tüm sektörün kredi büyümesi açısından 2020’de yüzde 15 ve üzerinde bir büyümenin olası olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon, ekonomik büyüme ve sorunlu alacak oranlarında iyikulleşmeler göreceğimiz bir yıl bekliyoruz. Diğer yandan piyasa faiz oranlarının gerilemesiyle reel sektörün finansman maliyetleri düşecek. Beraberinde yatırım imkanlarının artması ve piyasaya özellikle uzun vadeli TL plasman imkanlarının sunulmasına fırsat verecek.

Yani daha iyi bir yıl bekliyorsunuz?

Tabii, kesin 2019’dan daha iyi bir yıl olacak. Özellikle 2019 yılının baz etkisi söz konusu olacak. Hükümetin ekonomik planında yüzde 5’lik büyüme planı var, biz de bankada buna göre bütçe yaptık. Kuveyt Türk’te kredilerde yüzde 17-19 arasında büyüme gösteren bir bütçe hazırladık. Kârlılık anlamında da 2019 sonunda bir önceki yıla kıyasla büyüme beklemiyoruz, ancak çok fazla kayıpların yaşandığı bir yıl da olmayacak. Sektör olarak geçen yıla yakın kâr rakamlarıyla yılı kapatacağız. Önümüzdeki yıl hacimlerde artış olmasını elbette bekliyoruz, ancak oranların da oldukça aşağı gelmiş olmasıyla tüm sektörün marjlarında daralma yaşanacağını unutmamak gerekir. Kârlılık anlamında 2020’de bu yıla kıyasla daha iyi bir yıl geçireceğimizi öngörüyoruz.

Katılım bankalarının müşterilerinin önemli ağırlığı KOBİ’ler. Ancak 2019’da KOBİ bankacılığında daralma yaşandı. 2020’de KOBİ bankacılığı nasıl gidecek sizce?

KOBİ’lere çok ihtiyacımız var ve çok olumlu bakıyoruz. Ancak 2018 Mayıs ayından itibaren KOBİ’lere dövize endeksli fon kullandırımına sınır getirildi. Bir KOBİ’ye döviz endeksli kredi kullandırmamız için ya 15 milyon TL minimum kredi büyüklüğüne sahip olması lazım ya da ihracat karşılığı olması lazım. Dolayısıyla 2018 Mayıs ayından bu yana katılım bankalarının dövizli fonlarında sürekli bir düşme var. Bu düşüşü, kompanse etmede sorunlar oldu. Toplanan fonlarla kullandırdığımız fonlar arasında makas oluşmasının da ana nedenlerinden biri bu… Kuveyt Türk olarak biz bu makası sukuk yatırımları yaparak, proje finansmanlarına girerek kapattık. Aslında bu uygulamayla KOBİ’lerin riskleri azaldı, krizden daha az etkilendiler. Ama tabii KOBİ’ler tarafında da TL’ye yönelim, sürece adaptasyon ve ‘bekle gör’ stratejisi uygulayanlar oldu. Bu alandan 2020’de umutluyuz.

Peki KOBİ bankacılığı 2020’de ne zaman hareketlenir?

İlk çeyrekte KOBİ tarafında hareketlenme bekliyorum. Çünkü mevcut fiyatlamalar uygun. Ayrıca yatırım düşünen KOBİ’ler olduğunu da görüyoruz. Düşen mevduat ya da kâr payı getirileriyle ellerinde para olan şirketler yatırım alternatifi aramaya başlıyor, tek tük görüyoruz. İlk çeyrekle ertelenen yatırımların devreye gireceğini görüyoruz.

Başka hangi bankacılık alanları daha iyi büyüme gösterecek?

Katılım bankaları olarak pasif tarafta aşağı yukarı entegrasyonumuzu tamamladık. Her türlü ürünümüz var. Esas sıkıntı çektiğimiz alan plasman, yani fon kullandırma. Katılım bankacılığında bireyselde sadece konut ve taşıt ürünleri var, ama bizim ihtiyaç kredimiz yok. Oysa dijital ortamda her an fonlama yapılabilir, burada gelişmeler olmalı ve olacak. Bizim sistemimiz gereği fonladığımız ürünün faturasının bir kopyasının saklanması gerekiyor. Mevzuat gözden geçiriliyor. Cep telefonu, mobilya, beyaz eşya gibi alanlarda anında dijital ortamda fon kullandırmak için çalışmalar yapılıyor. 2020’de bu ürünler devreye girebilir ve bu da bireysel bankacılığa önemli hareket getirir. Ayrıca konut tarafında son iki ayda ciddi bir artış var. Kuveyt Türk’ten örnek verirsek kullandırılan toplam konut finansman tutarımız yüzde 13 arttı, aylık olarak son 2 ayda 3 katına çıktı. Bu ürün 2020’de de iyi gidebilir.

Bu yıl kurumsal ve ticari bankacılıkta nasıl bir tablo sizi bekliyor?

Katılım bankacılığında yeniden yapılandırmaların 2020’de daha az olacağını düşünüyoruz, çünkü zaten ana kısım yapıldı. 2019’da tüm sektör darbeyi yedi ve karşıladı. 2019 yılı bilançolarına bu da yansıtıldı. O nedenle 2020’de yeniden yapılandırmaların nispi olarak az olacağı beklentisiyle planlama yapıyoruz. Kurumsal bankacılıkta bankalarda iştah olur, tabii ama karşı taraftan istek olur mu? Kurumsal tarafı izlememiz lazım.

Bugün katılım bankalarının toplam sektörden aldığı pay ne kadara çıktı?

Aktif büyüklük olarak bakıldığında 6 katılım bankasının sektörden aldığı pay, 2019’un ilk 9 ayında yüzde 6,1 oldu. İlk defa toplanan fonlarda yani mevduat tarafında katılım bankalarının sistemden aldığı pay, yüzde 8’i geçti. Kullandırılan fonlar yani kredilerde sektörden alınan pay, yüzde 5,6. Her kriterde artış var. 2023’te yüzde 15 hedefi yönünde ilerliyoruz. Bu hedefe 3 yıl var, yeni oyuncular ve kamunun isteğiyle sektör büyüyor. Oranın artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektör olarak 2019’un üçüncü çeyreği itibarıyla bu yıl yüzde 24 büyüme gerçekleştirdik. Büyüme oranının sürdürülebilirliği bizleri hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. 2020 sonunda bu payın yüzde 7 seviyesini aşacağını, hatta yüzde 7,5’e yaklaşabileceğini öngörüyoruz.



“2020’DE KREDİLERDE YÜZDE 17 BÜYÜRÜZ”



PERFORMANS Katılım bankaları arasında en büyük aktif büyüklüğe sahibiz ve 2019’un ilk 9 ayında aktifte yüzde 29 büyüdük. Krediler yani kullandırılan fonlarda büyümemiz ise yüzde 12,2 oldu. 2019’u 100 milyar TL’nin üzerinde aktif büyüklükte kapatacağız. İlk yarıda topladığımız fonları, menkul kıymetlerde özellikle sukuk ihraçlarında kullandık. Menkul kıymetlerde 2019’da yüzde 50’ye yakın büyümemiz var. Ayrıca kamu tarafında önemli proje finansmanlarında yer aldık; Çanakkale Köprüsü ve otoyolu, Niğde otoyolu ve Kuzey Marmara projelerinde bulunduk.

ODAK ALAN Bugün bankanın kullandırılan fonlarının yüzde 20’si bireysel, yüzde 30’u KOBİ ve kalan yarısı kurumsalticari bankacılıkta bulunuyor. Mevcut dağılımı değiştirmeyiz, sadece inşaatın ağırlığını azaltarak farklı sektörlere giriyoruz. Tarım, turizm ve ihracat tarafında büyürüz. Leasing, dış ticaret finansmanı özellikle ihracatın finansmanı, proje finansmanı ve ihtiyaç finansmanı gibi stratejik ürünlere yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. 2020’de kullandırılan fonlar ve aktifte yüzde 17- 19 arası ve toplanan fonlar yani mevduatta yüzde 15-20 büyüme bütçeliyoruz.











ŞUBE AÇMAYA DEVAM



“DİJİTALLE GİDECEĞİZ” 2019 sonunda şube sayımız 430 ulaşacak. Her yıl 10-15 şube açmaya devam ediyoruz. 2020’de de ağırlıkla dijital şubeler olmak üzere açılışlarımız sürecek. Şubelerimizi dönüştürmüyoruz, yeni açılanlarla bugün 35 olan dijital şube sayımızı artırıyoruz. Şube tarafında bizde ticari şube konsepti bulunmuyor, bunu bu yıl ekleyebiliriz. Teknoloji tarafında ses ve görüntü sistemlerine çalışıyoruz, 2020’de devreye sokacağız. Personel sayısında çok verimli çalışıyoruz. En yakın rakip bankalarda 9 bin kişi varken biz 6 bin personelle aynı aktif büyüklüğü yönetiyoruz. Bu örnekleri çoğaltacağız.

“ALTIN 37 TONU GEÇTİ” 2019’da ilk defa altın stokumuz 37 tonu geçti, ciddi bir rakama ulaştık. 2020’de genel konjonktür ve dolarizasyona bağlı olarak tasarruf sahibinin nasıl davranacağını bilemiyoruz. Altın bizim için önemli bir ürün; bu yıl da yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için projeleri sürdüreceğiz. Bir de kredi kartı tarafında büyümek istiyoruz. Kredi kartı sayımız 1 milyonu geçti. Sağlam Kart ile burada güçlü bir oyuncu haline geldik. 2020 sonunda burada 2 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.