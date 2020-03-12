'Exit yapmayız, belki satın alırız'

Martı, Türkiye'yi mikromobilite ve e-scooter kavramlarıyla tanıştıran girişim.

12 MART, 20200
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'Exit yapmayız, belki satın alırız'

 İki kardeş Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem'in hayata geçirdiği girişim, son dönemde hem aldığı yatırımlarla hem de zarar açıklamalarıyla dikkat çekti. 

Oğuz Alper Öktem, bir süre önce 1,5 milyon dolarlık zarar ettiğini açıkladı. Girişimci, start up ekosisteminin bilinmemesinden ötürü yaptığı açıklamaların dikkat çektiğini düşünüyor. "Amazon 29 yaşında ve halka açılana kadar hiç kar etmedi. Start up'lar zarar ederek büyür. Zarar bizim sektörümüzde çok normal" diyen Öktem, bunun başarısızlık değil bir strateji olduğunun altını  çizdi. 'Exit yapmak gibi bir niyetimiz yok" diyen Öktem, yurt dışına açılma konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

 Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem ile girişimcilik hikayesinden yola çıkış öyküsüne ve girişimini nereye taşımak istediğine dair birçok konuyu konuştuğumuz söyleşinin devamı Start Up dergisinin Şubat-Nisan sayısında...  



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