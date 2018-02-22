"Fon şirketi olmak istiyoruz"

Aslı Sözbilir

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Temelleri 1976 yılında atılan Akfen Holding, 41 yılda kurduğu 122 şirketle, Türkiye’de 40 şehirde, dünyada ise 18 ülkede operasyon gerçekleştirdi. Türkiye’deki bilinirliği ise başarılı altyapı projelerine attığı imza ve bugün globalleşen TAV markasının ardındaki kurucu isimlerden biri olmasından kaynaklanıyor. Akfen Holding bugün başta inşaat, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtım, atık su hizmetleri, enerji, maden ve gayrimenkul olmak üzere 12 sektörde 5 bin 600 çalışanıyla hizmet veriyor. 2016 cirosunu önceki yıla göre yüzde 3 artırarak 1 milyar 641 milyon TL’ye ulaştıran holding 2017’de de üç şirketin satışından yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolar gelir elde etti. Akfen Holding’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın, 22 yaşında başladığı iş hayatında asla hayal kurmadan, tecrübelerinden öğrenerek ilerlediğini anlatıyor. Ortağından ayrılmasını, TAV girişimini ve “yapişlet- devret”lerle beraber devlet müteahhitliğini bırakmasını iş hayatının dönüm noktaları olarak özetliyor. Holdingin asıl işini ise “Şirket üretip, satarak ölümsüzleştirmek” olarak tanımlıyor. Bu yüzden “Çıkamayacağımız hiçbir işe girmiyoruz” diyor. Uzun vadedeki hedefini ise “50 sene daha ömrüm olsa burayı çok büyük bir fon haline getiririm” sözleriyle anlatıyor. Akın ile 41 yıllık Akfen yolculuğunu ve holding için gelecek planlarını konuştuk…

İş hayatına nasıl girdiniz? Üniversiteden sonra profesyonel bir tecrübeniz oldu mu?

Hayatımda hiçbir zaman profesyonel olarak çalışmadım, öyle bir şey de hiç düşünmedim. Babam bir kazan atölyesinde çalışıyordu, sonrasında oradan ayrılıp iki ortak bir atölye açmışlardı. Yani bizim ailede memuriyet yok, belki birazcık da ondan girişimcilikle başladım. Sonra ben de okulu bitirdiğim zaman aynı işi yaptım. Kazan işine bir süre devam ettim ama o iş beni açmadı. Limitli bir iş, bir yere kadar gidip tıkanıyorsunuz. O sıralarda Avrupa’da 2-3 kazan fabrikası gezdim ve aramızda kapanmayacak bir uçurum olduğunu görünce, o işi ilk 10 yılda bıraktım. O 10 yıl boyunca sanayiyle beraber ticaret de yaptım. İstanbul’da Perşembe Pazarı’ndan ısıtma, klima ve havalandırmayla ilgili ithal yedek parça ve hammaddeler alıp Ankara’ya götürüp satardım. Sonra 1986’da ortağımdan ayrıldım. Akfen’i iki ortak kurmuştuk. Onun soyadı Aksu’ydu benimki Akın, “Ak” oradan geliyor. “Fen” de fenci olduğumuz için, ikimiz de makine mühendisiyiz.

İlk sıçrama noktanız neydi?

Ortağımdan ayrılmak… 1986’da ondan ayrıldıktan sonra 1986-96 arasında hakikaten ciddi bir büyüme kat ettim. Çünkü, zaten boşanma sebebi büyüme isteğine karşın “İşlerimiz böyle gayet güzel, çok da güzel para kazanıyoruz, niye o kadar büyüyoruz” tavrıydı. İyi de biz Ankara’dayız, inşaat işine girmemiz lazım. Ankara’da olan bir adam sadece ısıtma, klima ve havalandırma projelendirmeleriyle kalamaz. Devlet devamlı piyasaya ihale sürüyor, o ihalelerden millet alıp gidiyor. Bizim de almamız lazım. Onun için 1986’dan itibaren müteahhitliğe başladım. O başlamak istemedi, makine mühendisi olarak kalmak istedi, o yüzden ayrıldık. Ben de o gün iş adamı olmaya karar verdim.

Sonra yola nasıl devam ettiniz?

1986-96 arasında sürekli inşaat işleri yaptım. Devlete müteahhitlik yaptım. Yani devletin bütçesinden yapılan yatırımlarda müteahhit olarak yer aldım. Her türlü altyapı ve müteahhitlik hizmetlerinin hepsini yaptık. 1996’ya geldiğimizde YİD’lere (yap-işletdevret) merak saldık, çünkü bu konuda tecrübeliydik. 1980’lerin sonunda dönemin başbakanı Özal, Antalya Havaalanı’nın yap-işlet-devret işine girmem için bana talimat vermişti. Biz bu sistemi bilmiyorduk, Özal’dan öğrendik. Konu üzerinde çalışmaya başladık ancak bunun onayının çıkması, kanununun hazırlanması çok zaman aldı. Netice itibarıyla 1997’de Atatürk Havalimanı YİD ihalesi çıktı. Biz Tepe ile birlikte konsorsiyumu kurup TAV’ı yarattık ve ihaleyi aldık.

İkinci dönüm noktası bu muydu?

Asıl en önemli dönüm noktası bence buydu. Yani o 10 yılı TAV’la taçlandırdık. O günden sonra müteahhitlik hizmetlerini bıraktım. 1996- 97’den beri devlete iş yapmıyorum.

Neden devletle iş yapmayı bıraktınız?

Bıraktım, çünkü hiç hoşlanmıyordum ve kurumsal bir iş değil. Eğer kurumsal olmak istiyorsanız, müteahhitliği bırakacaksınız. Ya da uluslararası platformda yapacaksınız ve arkanızdaki devlet güçlü olacak.