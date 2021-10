Global gücümüzü 2'ye katlayacağız

“YURT DIŞINDA SATIN ALMA GÜCÜNE ERİŞTİK”



İLK 100'ÜN İLK TÜRK'Ü 19 yıldır Türkiye’de pazar liderliğimizi korurken hedefimizi daima yüksek tuttuk. 2007 yılında dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasına giren ilk Türk şirketi olduk. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en modern ilaç tesislerinden birini yaptık. AbdiBio ile Türkiye’de biyoteknoloji alanında öncü olduk.



TRENDİ TERSİNE ÇEVRDİK Kazakistan’da, Cezayir’de üretim tesislerimizi açtık. ABD’de yeni molekül geliştirmek için start up yatırımı yaptık. Avrupa’da ve ABD’de satın alma fırsatlarını hep odağımızda tuttuk. Bütün bunları ülkemiz ilaç sanayi için bir liderlik misyonu olarak gördük. İsviçre’de OM Pharma’ya, ABD’de Ocugen’e yaptığımız yatırımlarla Tük ilaç sektörünün de yurt dışında satın alma yapacak güce eriştiğini gösterdik.



İŞ BİRLİKLERİ ETKİLİ Türk sanayisi yalnız ilaçta değil, her alanda gelişmiş insan kaynağı, üretim tecrübesi ve girişimci potansiyeliyle dünyada fark yaratabilecek güce sahip. Bu ortaklığın kurulmasında, birçok global ilaç şirketiyle uzun yıllardır devam eden güven odaklı iş birliklerimiz, dünya standartlarındaki üretim tesislerimiz, yetişmiş insan kaynağımız, Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar, yenilikçi bakış açımız ve ilaçta büyüme kararlılığımız etkili oldu. Her ülkenin farklı ihtiyaçları için çözüm yaratmak ve bu sayede faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde rekabetçi ürün portföyleri oluşturmak stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor.



YENİ PAZARLAR Öte yandan Cezayir ve Kazakistan’daki üretim faaliyetlerimize son hız devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda büyümenin yanı sıra yeni pazarlara açılma stratejimiz büyük önem taşıyor. Global ölçekte büyümeyi, hedef pazarlarımız olan ABD, Almanya, İtalya, İsviçre ve Körfez ülkelerinde yeni geliştirdiğimiz ürünlerle ve etkili organizasyonel yapılanmamızla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yıl Almanya ve Suudi Arabistan olmak üzere iki ülkede şirket kuracağız.