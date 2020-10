Hızlı büyüme dönemine girdik

“TEDBİRLİ CESARETİ ÖĞRENDİK”



NETAŞ’IN 7 DEĞERİ 50’nci yılımızı güzel törenlerle kutladık. Bir anda kurulur kurulmaz, yerli üretime geçmiş, binlerce kişi çalıştırmış, 50 yaşına gelmiş, Türkiye’ye 3 kez yatırım çekmiş tek teknoloji şirketiyiz. 50 yılı düşündüğümüz zaman, bir değer yarattığımızı gördük. Bunu motifleştirme ihtiyacı duyduk ve bir beyin fırtınası yaptık. Hayatın kaynağı olan su ve kökleri güçlü ağaçtan ilham aldık. Ağacın harelerinden bir su damlası motifi ortaya çıktı. Netaş’ın değerlerini alt alta yazdık ve aile, azim, tutku, paylaşım, yenilikçilik ve millilik olarak 7 değer belirledik. Bu yüzden logodaki hare sayısı da 7 oldu.

“KRİZLERE ALIŞIĞIZ” 50 yılda çok kriz atlattık. Öncelikle krizler, tedbirli cesareti öğretiyor. Türkiye, her an bir krizle karşı karşıya kalabilen bir coğrafyada bulunuyor. O nedenle her an bir krizin geleceğini düşünerek adımlarınızı atmanız lazım. İkincisi, muhakkak şirketinizde bir değer yaratmanız lazım. Köklü olmanız çok önemli. Çünkü sel geliyor, kökü olmayanları alıp götürüyor, kökünüz varsa siz zarar görseniz de yerinizde kalıyorsunuz.