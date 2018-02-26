İkinci TAV'ı yaratacağız

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

İstanbul’daki yeni havalimanının 2018’de açılması bekleniyor. Bu durumda yeni havalimanının ihalesini kaybeden ve halihazırda Atatürk Havalimanı’ndaki işletmeci olan TAV Havalimanları Holding’in EBITDA’sının yüzde 50’si kaybedilmiş olacak. İşte bu gerçek, holdingi son birkaç yıldır önemli bir değişime itti. 2013 yılına kadar sadece kendi işlettiği havalimanlarında faaliyet gösteren servis şirketlerini özgür bırakan holding, bu alanda yurt dışında hızlı bir büyüme kaydetti. Coğrafi olarak da fırsat penceresini genişletti. Bugün gelirlerinin yüzde 39’u yurt dışından gelen TAV Havalimanları Holding, 7 ülkede 17 havalimanı işletiyor. Servis şirketlerini büyüme konusunda serbest bıraktıktan sonra da 17 ülkede 76 havalimanında faaliyetlerini sürdürüyor. TAV Havalimanları Holding CEO’su Sani Şener, 2018’in TAV 2.0 yılı olacağını söylüyor. “İkinci TAV’ı yaratmak üzere yola çıktık” diyen Şener, gelecek 5 yıl içinde TAV’ın İstanbul’da kaybettiği EBITDA’sını da yerine koyacaklarının altını çiziyor. TAV Havalimanları Holding CEO’su Sani Şener ile grubun son dönemde yaşadığı önemli değişimi ve gelecek hedeflerini konuştuk:

Bugün TAV dediğimizde nasıl bir yapıdan ve büyüklükten bahsediyoruz?

Toplam 7 ülkede 17 havalimanı işletiyoruz. Bu havalimanlarını biz inşa ettik, finansmanını gerçekleştirdik, işletmesini de yürütüyoruz. TAV’da bizim yarattığımız organizasyonel yapı dünyadaki diğer havalimanı işletmecisi şirketlerden farklı. Biz TAV’la birlikte birçok servis şirketini de yarattık. Yiyecek içecek, yer hizmetleri, BT ve duty free alanlarında servis şirketlerimiz var. 25 bin çalışanımızla da toplam 1,1 milyar Euro ciro yaratıyoruz.

Son yıllarda büyüme stratejinizde önemli bir değişim yaşandı. Bu değişimden bahseder misiniz?

2013’te İstanbul’un üçüncü havalimanı ihalesini kaybettikten sonra stratejimizde değişiklik yaptık, yani makas değiştirdik. Servis şirketlerimiz sadece bizim havalimanlarımıza hizmet verirken 2013’ten itibaren başka havalimanlarında da hizmet vermeye başladı. Bugün bizim ayak izimizin olduğu 17 ülkede 76 havalimanında faaliyet gösteriyorlar. Örneğin Amerika’da Houston’daki George Bush Havalimanı’nın duty free’sini, Washington Havalimanı’nın lounge’ını biz işletiyoruz. Umman’ın başkentindeki Muskat Havalimanı’nın tüm yiyecek içecek işini yapıyoruz. Kenya ve Almanya’da da hizmet şirketlerimiz faaliyet gösteriyor. Böyle müthiş bir havalimanı organizasyonu yarattık. Yurt dışında hem bilinen hem seçilen bir şirket haline geldik.

2013 öncesi servis şirketlerinizin toplam gelirlerden aldığı pay neydi? Bugün toplam gelirden ne kadar pay alıyorlar?

2013’ten itibaren servis şirketlerimizin tüm gelir içindeki payı yüzde 10 arttı. Bugün servis şirketlerinin cirodaki payı yüzde 40.

2021’e kadar Atatürk Havalimanı kapanacak. Bu durumdan siz finansal olarak nasıl etkileneceksiniz?

EBITDA’mızın yüzde 50’sini kaybedeceğiz. Bu kaybedeceğimiz yüzde 50’yi yerine koymak için uğraşıyoruz. Bunun servis şirketleriyle yerine konulması mümkün değil. Yeni havalimanı ihaleleri almamız lazım. Almak için çabalıyoruz. Bir sürü yere teklifler veriyoruz. Öte yandan şirketi 17 yılda öyle güzel bir yere getirdik ki bizim riskli işler almamız söz konusu olmuyor. Bu nedenle akıllı büyüme peşindeyiz. Şunu da belirtmek istiyorum; TAV, İstanbul olmasa ve bundan sonra hiç iş alamazsak dahi mevcutta yürüyen işlerin organik büyümesiyle her zaman 300 milyon Euro’nun üzerinde EBITDA’sı olacak bir şirket.

Yeni havalimanları açısından özellikle hangi bölgelerde ne tür fırsatları takip ediyorsunuz?

Dünyada dört tane sanayi devrimi var. Birincisi kas kuvvetinden mekanik kuvvete geçiş, ikincisi elektrik, üçüncüsü internet ve bilgisayar dördüncüsü de dijitalleşme. Sanayi devrimleri hala devam ediyor. Dünyanın yüzde 17’sinde daha elektrik yok. Demek ki dünyanın yüzde 17’si ikinci sanayi devrimini yaşıyor. Dördüncü sanayi devrimi ise çok hızlı yayılıyor. Bu hızı rakamlarla şöyle ortaya koyabiliriz: 50 milyon uçak yolcusuna 66 yılda, 50 milyon elektrik kullanıcısına 46 yılda, 50 milyon TV sahipliğine 22 yılda ulaşıldı. Bu birinci ve ikinci sanayi devrimi. Geçelim şimdi üçe dörde... 50 milyon mobil telefona 12 yılda, 50 milyon internet kullanıcı sayısına 7 yılda ulaşıldı. Youtube 50 milyona 4 yılda, Twitter 50 milyona 2 yılda geldi. 8 yılda da 2 milyar akıllı telefona ulaşıldı. Demek ki üçüncü ve dördüncü sanayi devrimi çok hızlı. Biz de bu gerçeklerden yola çıkarak her yere bakıyoruz. Öyle ülkeler var ki bu ülkeler havalimanı endüstrisi açısından bizim 1990’larımızı yaşıyor. O ülkelere de gidiyoruz. Üçüncü ve dördüncü sanayi devrimini yaşamış ülkelerde müthiş bir doyum olduğu için oralarda pek işimiz yok. Bu nedenle halen gelişmekte olan ülkelere ve öncü pazarlara gidiyoruz. Bunlar da Afrika, Asya ve Stan ülkeleri. Bize ihtiyacı olana gidiyoruz. Avrupa’da ancak hizmet şirketlerimiz iş bulur ve buluyorlar da… Eskiden sadece belli bölgeler için “Bizim pazarımız” diyorduk ama şu anda “Bütün dünya bizim pazarımız” demeye başladık. Şili’de, Amerika’da, Afrika’da lounge işletiyorsak, Arabistan Yarımadası’nda yiyecek içecek ve duty free işletiyorsak demek ki artık biz küresel bir şirket olduk ve tüm dünya bizim pazarımız.

Son dönemde aldığınız ihaleler oldu mu?

Suudi Arabistan’da Medine’nin ardından üç tane havalimanı aldık. Bunlar Yanbu, Qassım ve Hail. Yanbu Kızıldeniz’in yanında Arabistan’ın ikinci petrol bölgesinin havalimanı. Önemli bir havalimanı. Bölgede hem turistik hem sanayi bölgesi olacak çok büyük bir şehir planlanıyor. Şu anda bu havalimanın finansmanını yapıyoruz. Ocak ayında inşaatına başlayacağız.