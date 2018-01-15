İlk 3 holdingden biri olacağız

Aslı Sözbilir

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Azerbaycan devlet petrol şirketi Socar, bugün 19,5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı… 2008 yılında Petkim’i satın alarak Türk pazarına giren şirket, bugün tüm projeleriyle hâlihazırda toplam 35 bin kişilik istihdam yaratıyor. Bugün ise Petkim dışında Star Rafinerisi, TANAP gibi dev projelerle Türk ekonomisinin kalbinde önemli bir rol oynayan şirket, buradaki yatırımlarına devam etmekte kararlı gözüküyor. Socar’ın Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, “2018 sonunda sermaye harcamalarımız bitince Türkiye’nin en büyük 3 holdinginden biri olacağız” diyor. Türk hükümetinin desteğinden çok memnun olduklarının altını çizen Gahramanov, Türkiye konusundaki kararlılıklarını ise şöyle açıklıyor: “Türkiye bizim için stratejik önemde ve dünyaya açılan kapımız. ‘İki devlet, bir millet’ bakış açısıyla da buraya yatırım yapmamız çok kolay oluyor. İnsanlar bana ‘Türkiye’de nasıl bu kadar başarılı oluyorsunuz’ diye sorduğunda hep ‘Çeviriyle zaman kaybetmiyoruz’ diye şaka yapıyorum.” Gahramanov’la Socar Türkiye’nin yeni dönem planlarını konuştuk:

Socar’ın Türkiye’deki toplam yatırımı ne kadar?

Türk piyasasına 2008’de girdik. Türkiye’deki toplam portföyümüz 19,5 milyar dolar civarında. Söylediğim miktar 2020’ye kadar yapmayı planladığımız yatırımların toplamı. Bu 19,5 milyar dolar yatırımın 12,6 milyarını hâlihazırda gerçekleştirdik ve bu miktar Türk ekonomisine yatırıldı. Geri kalan yatırım 2018, 2019 ve kısmen de 2020’de yapılacak.

Socar dünyada iş yaptığı 13 farklı ülke arasında en büyük yatırımı Türkiye’ye yapıyor. Türkiye’yi Socar için farklı kılan nedir?

2006-2007 yıllarında dış yatırım yapmaya karar verdik. Socar zaten o zaman bile Azerbaycan ekonomisinin lokomotifiydi ve bizim küçük ülkemiz için çok büyük bir şirketti. İlk yatırımımız Gürcistan’aydı, sonra Türkiye, Romanya ve Ukrayna’ya yatırım yaptık. Yani borularımız, petrolümüz ve gazımız nereye gidiyorsa biz oraya yatırım yapıyoruz. Azerbaycan dört tarafı karayla çevrili bir ülke. Bizim uluslararası pazarlara erişimimiz yok. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla, Bakü-Tiflis-Erzurum hattıyla ve şimdi de TANAP’la bunu yapıyoruz. Türkiye bizim için stratejik önemde, bizim dünyaya açılan kapımız. Biz Türkiye’ye hep bu açıdan bakıyoruz. “İki devlet, bir millet” bakış açısıyla da buraya yatırım yapmamız çok kolay oluyor. İnsanlar bana “Türkiye’de nasıl bu kadar başarılı oluyorsunuz” diye sorduğunda hep “Çeviriyle zaman kaybetmiyoruz” diye şaka yapıyorum. Bizi iyi anlıyorlar. Elbette Türk hükümetinin bizim için yarattığı ortam da çok önemli. Türk hükümeti ne zaman yeni bir yasa veya teşvik çıkarsa bundan ilk faydalanan Socar oluyor. Örneğin, stratejik teşvik belgesini alan ilk şirketiz. Muhtemelen özel yatırım bölgesi belgesini alan ilk şirket de biz olacağız. Ülkeler arasındaki iyi ilişkiden çok fayda sağlıyoruz.

Petkim’i 2008’de satın aldığınızda cirosu ne kadardı? 2016 sonunda nereye ulaştı?

2008’de Petkim’in yüzde 51’ini 2,4 milyar dolara satın aldık. Ardından Özelleştirme İdaresi’ne ait olan yüzde 10’luk payı da satın aldık ve sonra da bu payı sattık. Şu anda Petkim’in yüzde 51’ine sahibiz. Petkim’i sadece bir petrokimyasal bir varlık olarak satın almadık, Petkim bizim için Türkiye’ye giriş kapısıydı. Satın aldığımızda şirket aslında zarardaydı. O zamanki ciro 2,1 milyar TL’ydi. 2017 yılının 3’üncü çeyreğinde ise kârımız 1 milyar TL, ciromuz 4,5 milyar TL ve şu anda geçen yılın cirosunu aştık bile… Yani 2016 ve 2017 Petkim için rekor yıllar oldu. Yıllar içinde Petkim’i iyileştirmek için 800 milyon TL yatırım yaptık. Yani şirket için ciddi bir sermaye yatırımı programımız var ve bu yatırımı yavaş yavaş 2009-2012 arasında yaptık. Şimdi de bu yatırımın faydasını görüyoruz. Şirketin kendisi Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri ve bu ülkedeki ana varlığımız.

Petkim’i yatırımlarla mı büyüttünüz?

Petkim bizim Aliağa Yarımadası’na bakmamıza izin verdi, orada başka ne yapabileceğimizi düşündük. Bizim şu anda Aliağa Yarımadası için entegre bir bakış açımız var. Petkim’in yanına Star Rafinerisi’ni inşa ediyoruz. Ege’nin en büyük konteyner limanı olan Petlim’i inşa ettik. Rüzgâr, elektrik santralleri inşa ediyoruz. Petkim yatırımlarımız Türkiye’ye çok daha büyük başka yatırımlar yapmamıza vesile oldu.