İyi ekip başarı getirdi

Dünyada özellikle teknolojisi ve krizlerle başa çıkma yeteneğiyle örnek gösterilen Türk bankaları, artık global liderler de çıkarıyor. Global arenada başarılı olan isimlerden biri de Garanti Bankası genel müdür yardımcılığından BBVA Compass’ın başına geçen Onur Genç. 2017 yılı ocak ayında yeni görevine başlayan Genç, bu başarısını iyi ekipler kurabilmesine ve çok çalışmasına bağlıyor. “İş başarısı için iyi kurgulanmış bir strateji ve eksiksiz icraata ihtiyaç var. Stratejiyi kurgulamak, göreceli olarak daha kolay... Önemli olan icraat” diye konuşuyor. Amerika’da 90 milyar dolarlık aktif büyüklüğü ve 11 bin kişilik büyük bir organizasyonu yöneten Genç, kendisine global CEO’luğu getiren yolu ise şöyle özetliyor: “Boğaziçi Üniversitesi’ni birincilikle bitirmem bana üniversite sonrasında Türk Eğitim Vakfı bursuyla Amerika’nın iyi okullarından birinde eğitimin kapısını araladı. Bu sayede McKinsey gibi dünyanın en iyi yetenek geliştiren şirketlerinden birine girdim. Ardından Garanti Bankası’nda önemli bir görev aldım. BBVA gibi dünyanın en büyük bankalarından birinin Amerika operasyonlarının başına getirildim.” BBVA Compass CEO’su Onur Genç ile başarılı kariyer yolunu ve gelecek hedeflerini konuştuk:

Global arenada finans sektöründe adından başarıyla söz ettiren Türk yöneticilerden birisiniz. Başarınızda neler etkili oldu size göre?

İyi ekipler kurmamın önemli olduğunu düşünüyorum. İşte başarı için iyi kurgulanmış bir strateji ve eksiksiz icraata ihtiyaç var. Stratejiyi kurgulamak göreceli olarak daha kolay… Önemli olan icraat… Onun için de aynı dilde konuşan, aynı tutkuyu paylaşan ekip arkadaşları olmazsa olmaz. Şu anda Amerika’da 11 bin kişilik büyük bir organizasyonun başındayım. Eğer ekip arkadaşlarım iyi olmazsa kurduğum stratejiyi icraata dökmem mümkün değil. Ben iş hayatım boyunca hep çok iyi ekiplerle çalıştım. Bu nedenle başarımdaki krediyi iş arkadaşlarıma vermem gerekiyor. Kendi açımdan da iyi ekip arkadaşları seçmem, onlara güvenmem, öncelikler konusunda onlara yön verebilmem ve gerektiğinde zorlamam yani o dengeyi doğru tutturabilmem fark yarattı diye düşünüyorum.

Peki size göre global kariyerde ilerlemek için şanslı olmak da gerekli mi?

Liyakat üzerine kurulu sistemlerde, sadece şansla kariyer başarısı olmaz. Olsa da uzun soluklu değildir. Ama her nitelikli insan da istediği yere gelemiyor. Şans gerekli ama yeterli değil. Şans, benim için de eminim etkili olmuştur. Ancak iyi ekip kurmam ve çok çalışmam bence daha önemliydi. Hayatımdaki değişik fazlar birbirine bu iki faktör sayesinde bağlandı. Boğaziçi Üniversitesi’ni birincilikle bitirmem bana üniversite sonrasında Türk Eğitim Vakfı Bursu ile Amerika’nın iyi okullarından birinde eğitimin kapısını araladı. O sayede McKinsey gibi dünyanın en iyi yetenek geliştiren şirketlerinden birine girdim. Ardından Garanti Bankası’nda önemli bir görev aldım. Oradan da BBVA gibi dünyanın en büyük bankalarından birinin Amerika operasyonlarının başına getirildim. Bu fırsatların oluşmasında şans etkili olmuştur ama çok çalışma ve ekip arkadaşlarım daha önemliydi. Bu zincirin en başında ve devamında ailemin müthiş desteği, yardımı olmasa hiçbir şey olmazdı. Evinde mutlu olmayan, işinde de başarılı olamaz.

Size göre çevrenin başarıya bir katkısı oluyor mu?

Network ve değerli insanları tanımak, her zaman fırsat yaratıyor. Ama bu konuya olması gerekenden daha fazla önem verildiğini düşünüyorum. Etrafta “network oluşturayım” diye dolaşan çok fazla profesyonel var. İşimizde başarmak yerine, “Kimi tanıyayım, kiminle ahbap olayım” derdinde olan profesyoneller var. Herkes işine ve işindeki başarıya odaklansa ne güzel olur... Doğru organizasyondaysanız zaten bu, sizi istediğiniz yere götürür. Sadece network’le iş yapanların olduğu bir organizasyondaysanız kariyer yapsanız ne yazar. Bir sonraki yönetici değişiminde siz de gidersiniz…