Koç Sistem'in yeni stratejisi

Hande Yavuz

hyavuz@capital.com.tr

Koç Sistem, Türkiye’nin en eski bilişim şirketlerinden… Yakın zamanda CEO’luk koltuğuna Mehmet Ali Akarca oturdu. Şimdi yeni bir strateji ve değişim planı devreye sokuluyor. Akarca, “nesnelerin interneti”, “güvenlik”, “veri analitiği” ve “iş çözümleri” olmak üzere 4 alana odaklanacaklarını, nesnelerin interneti ile 5 yıl sonra 150 milyon sensörü yönetecek düzeye geleceklerini söylüyor. Büyümede ilk etapta 2017 sonunda 1 milyar TL ciro hedefine ulaşacaklarının altını çiziyor. Yeni dönemde çevre ülkelerde büyümeye odaklanacaklarını belirtiyor ve “5 ülke radarımızda olacak” diyor.

Koç Sistem, Türkiye’nin en büyük sistem entegratörü. Tam 72 yıldır 81 ilde faaliyet gösteren şirket, içinde bulunduğumuz teknoloji devriminde kritik bir rol üstleniyor. Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, dünyada 2020 yılında 50 milyarın üzerinde sensör olacağını dile getiriyor. 5 yıl sonra 150 milyon sensörü yöneten bir şirket olma hedefleri olduğunu söylüyor. Bu hacimlere gelirken şirket, yurt dışında da atılıma geçmeyi planlıyor. Akarca, “Azerbaycan’da bir şirketimiz var. 5 ülkeye daha açılmak istiyoruz. Gelirlerimizin yüzde 15’lik kısmını 5 yıllık planda yurt dışından elde edeceğimizi düşünüyoruz” diyor. Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ile görevindeki ilk 9 ayını, gündemini ve şirketi taşımak istediği noktayı konuştuk:

2017 Nisan’da göreve geldiniz. Göreve gelir gelmez öncelikli konularınız neler oldu?

Daha önce KoçNet’in genel müdürüydüm. Şirketi daha sonra Vodafone satın aldı. Ardından Koç Grubu’ndan Türk Telekom’a geçtim. Kurumsal bölümün CEO’suydum. Dolayısıyla Koç Grubu’nu, sektörü, kurumsal dünyayı çok yakından biliyorum. Koç Sistem 70 yılı aşkındır faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin en büyük sistem entegratörü. İçinde olduğumuz dönem Türkiye, sektör ve ekonomi açısından değişik bir dönem.

Biraz daha açar mısınız?

Dijital dönüşümün oluşmaya başladığı bir döneme geldik. Yeni bir devrim var. Bu devrimde hem şirketler hem ülkeler, hızlı olabilirse, çabuk adapte olabilirse ciddi bir avantaj yakalayacak veya en azından mevcut konumlarını koruyabilecekler.

Yaşanan değişimden bahseder misiniz?

Eskiden müşterilere genel üretim yapılıyordu. Şimdi artık şahsa yönelik üretimler gerçekleşiyor. Örneğin, markalar ayakkabıyı bile kişiye özel ürettirebiliyor. Dijital dünyada siz o dizaynı kolaylaştırıyorsunuz. İkincisi üretimi daha esnek yapabiliyorsunuz. Bunların hepsinin ardında bir teknoloji yatıyor. Yani arka taraftaki verinin yönetilmesiyle ilgili. Esas başlangıç noktası, müşterinin artık tek düze ürün ya da hizmet istememesi. Dolayısıyla şirketlerin müşterilerinin talepleri farklı. Müşterilerden sonra rekabet de değişti. Örneğin turizm sektörü… Siz eskiden bir otel markasının rekabet analizine bakarken onun kategorisinde olduğu otelleri incelerdiniz. Şimdi o kategoriye hiç olmayan bir oyuncu giriyor. Örneğin Airbnb, geçen yıl 40 milyonun üzerinde rezervasyon aldı. Şu anda piyasa değeri 20 milyar dolar seviyesinde. Airbnb örneğinden gidersek oradaki sorun neydi? Ben kullanılmayan evimden nasıl para kazanabilirim? Biz bir şirkete gittiğimiz zaman, diyoruz ki: Bu şirketin maliyetlerini yüzde 10 nasıl düşürebilirim? Satışını yüzde 20 nasıl artırabilirim? Bu soruların cevabını bulduğumuz zaman değer yaratmış oluyoruz. Bugün otomotiv sektöründe rekabet Apple’- dan da geliyor. Hep şu soruların cevabını bulmamız lazım: Biz müşterilerimize nasıl değer katabiliriz? Nasıl fayda yaratabiliriz?

Türk şirketleri yeni devrimin farkında mı?

Türkiye’de de çok örnek var ama genel olarak Türkiye’de teknoloji adaptasyonu çeşitli seviyelerde. Bankacılıkta daha ileride, perakende de biraz daha geride, üretim sektörü daha yeni geçiyor. Fabrikalarımızın otomasyon sürecinin son teknolojiye adaptasyonu daha yeni yeni başladı. Endüstri 4.0’ın içinde nesnelerin interneti olarak baktığımızda bugün Koç Sistem olarak değişik fabrikalarda 1,8 milyon sensörümüz var. 1,8 milyon sensör üzerinden biz bir otomotiv fabrikasında, robotların vidaları ne sertlikte sıktığını ölçüyoruz. Tarım sektöründe çalışan bir şirkete hizmet veriyoruz. Sahada topladıkları mahsulün toplanma sürecindeki otomasyonunu yönetiyoruz. Bunu yapan fabrika, yapmayana kıyasla kapasite doluluk oranında yüzde 18’e, kalitede yüzde 30’a ve toplama maliyetinde yüzde 40’a kadar tasarruf sağlıyor. Bazı fabrikalarda ısı ölçüyoruz. Bu da üretimi çok etkiliyor. Orada yapılan yüzde 3-5’lik tasarruf bile üretimde inanılmaz bir boyuta geliyor. Çünkü dünyada marjlar çok daralmış durumda. Burada hızlı hareket edebilen çok öne geçiyor.

Sizin sektörünüzde oldukça güçlü yabancı oyuncular da var. Rekabette hangi noktadasınız?

81 ilde operasyonumuz var. Kamudaki ya da özel sektördeki şirketlerimizin Koç Sistem ile çalışmalarının birkaç sebebi bulunuyor. Birinci neden 81 ilde olmamız. İkincisi 70 küsur yıllık bir şirketiz. Sonuçta şirketler bize sistemlerini emanet ediyor. Dolayısıyla kurumsal bir yapı olması sebebiyle bizi tercih ediyorlar. 500 üzerinde mühendisimiz, yazılımcılarımız, Ar-Ge departmanımız var.