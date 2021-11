Markamıza büyük ilgi var

FATİH ARAL / LC WAIKIKI FRANCHISE OPERASYONLARI GM YARD.

“ORTAK SEÇİMİNDE ÇOK TİTİZİZ”



FRANCHISE MODELİ Girdiğimiz tüm pazarlarda en iyisi olmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda hedef pazarlarımızın her biri farklı idari ve ticari yapılarla yönetiliyor. Bazı durumlarda standart pazara giriş modellerimiz yerine franchise modeliyle ilerlemeyi tercih ediyoruz. Yüksek iş hacmi bulunan ancak bunun yanında ticari, ekonomik ve konjonktürel olarak birtakım risklerin olduğu veya ülke mevzuatları gereği tek başına girmemizin mümkün olmadığı ülkelerde franchise iş ortaklarımızla ilerliyoruz. Böylelikle markamız için büyük bir potansiyel barındıran bu pazarlara hızla erişebiliyoruz. Önemli ancak nispeten küçük hacimli bazı ülkelerde de özkaynakların doğru ve verimli yönetimi açısından, doğrudan yatırım yapmak yerine franchise iş modeliyle ilerliyoruz.



AYNI SİSTEM Bu iş modelinde açılan tüm mağazalar, Türkiye’de veya yurt dışında bulunan kurumsal mağazalarımızla aynı standartlarda ve aynı sistemde yönetiliyor. Mağaza açılış yeri seçiminden, stok ve ürün yönetimine, fiyatların rekabetçi olarak belirlenmesinden, müşteri hizmetine kadar tüm noktalarda ortak standartlar uygulanıyor. Bunu sağlamak için şirket kriterlerimiz çerçevesinde partner seçiminde çok titiz davranıyor ve ülke ekiplerinin operasyonel gelişimini sağlayacak eğitim modelleriyle destekliyoruz. Buradaki amaç, her ülkede ve her mağazada müşterimizi LC Waikiki markası ve ürünleriyle aynı standartlarda buluşturmak.