Mobil bankacılık deneyimini iyileştirdik

Önümüzdeki dönemde yepyeni özellikler ve daha da iyileştirecekleri müşteri deneyimiyle tüm dünyada örnek gösterilen bir mobil uygulama olmaya devam edeceklerini belirten Yüce, şöyle konuşuyor...

Yenilenen Akbank Mobil, müşterilerine bütünsel ve yepyeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmayı amaçlıyor. Değişimle Akbank Mobil’in yepyeni bir görsel tasarıma kavuştuğunu anlatan Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Yeni görünümümüzle müşterilerimizde daha modern, sade, rahat ve samimi bir his yaratmayı hedefledik. Müşterilerimizin finansal refahını iyileştirerek akıllı para yönetimi yapacakları servis tasarımlarını oluşturuyoruz” diyor.

Akbank, müşterilerine geleceğin bankacılık deneyimini yaşatmak üzere başlattığı “Yeni Nesil Akbank” programı kapsamında, mobil bankacılık uygulamasını geçtiğimiz yıl eylül ayında yeniden tasarladı. Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, değişimin uzun vadeli sürdürülebilir vizyonlarının ilk adımı olduğunu söylüyor.

Yüce, “Değişimle Akbank Mobil yepyeni bir görsel tasarıma kavuştu. Yeni görünümümüzle müşterilerimizde daha modern, sade, rahat ve samimi bir his yaratmayı hedefledik” diyor.

Önümüzdeki dönemde yepyeni özellikler ve daha da iyileştirecekleri müşteri deneyimiyle tüm dünyada örnek gösterilen bir mobil uygulama olmaya devam edeceklerini belirten Yüce, şöyle konuşuyor:

“Büyük veri, onu işleyip anlam üretince gerçek ifadesini buluyor. İşte Akbank Mobil’deki bu kişiye özgü yeni alanda müşterilerimize, kendi büyük verilerini anlamlı bir şekilde sunuyoruz. Yeni Akbank Mobil ile müşterilerimiz için kişiye özel teklif ve çözümler sunabiliyoruz. Tüm bunlar, Akbank Mobil’in yeni yolculuğunun ilk adımı.”

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ile yenilen Akbank Mobil’i ve yeni uygulamanın müşterilerine sunduğu avantajları konuştuk:

*Mobil bankacılık uygulamanızı neden yenilediniz?

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tamamen yenilediğimiz Akbank Mobil’i müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu uzun vadeli, sürdürülebilir vizyonumuzun ilk adımıydı. Biz sadece sektörümüzü değil müşterilerimizin telefonlarındaki tüm uygulamaları rakibimiz olarak görüyoruz. Çünkü hangi hizmeti kullanıyor olursak olalım tek istediğimiz “yeterince hızlı, bağlı, basit ve akıllı olması.” Yenileme çalışmasıyla Akbank Mobil yepyeni bir görsel tasarıma kavuştu. Yeni görünümümüzle birlikte müşterilerimizde daha modern, sade, rahat ve samimi bir his yaratmayı hedefledik.

*Yeni mobil uygulamasını oluştururken hangi konulara dikkat ettiniz?

Akbank Mobil’in merkezine “deneyim”i ve “tasarım”ı koyduk. Bunların etrafında sosyalleşme, yapay zeka, veri, müşterinin ihtiyaçlarına doğru çözümleri sunan bir yapı kurmaya büyük özen gösterdik.

*Bu konudaki amacınız nedir?

Akbank olarak amacımız teknolojinin ve finansal hizmetlerin karmaşıklığını, müşterilerimize hissettirmeden usta bir koreografın becerisiyle perde arkasında çözmek. Arkadaki sofistikasyonun aksine, sahnede son derece yalın bir deneyim bırakabilmek.

Akbank Mobil’i yenilerken tasarıma sadece görsel bir dönüşüm olarak bakmadık. Akışları yeniden tasarladık, tasarlamaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin bugünlerini, yarınlarını ve finansal refahlarını iyileştirerek akıllı para yönetimi yapacakları servis tasarımlarını oluşturuyoruz.

*Akbank Mobil’de başka değişiklik yaptınız mı?

Bu yenilenme sırasında uygulamamızın ismini de değiştirdik. Artık Akbank Direkt diye bir markadan bahsetmiyoruz. Akbank’tan bahsediyoruz. Direkt markasını tümüyle kaldırdık. “Akbank” markasını uygulamamızla bütünleştirdik. Müşterilerimizin finansal ürün ve işlemlerle olan ilişkilerini yeniden tanımladık. Ayrıca yeni Akbank Mobil’de dilimiz de değişti. Mesafeleri, formaliteleri kaldırdık. Daha samimi ve içten, müşterisiyle onun dilinden konuşan, hayata dair bir bankacılık dili yarattık. Bu dili daha da geliştirme yolunda adımlar atıyoruz.

*Yeni Akbank Mobil’de başka ne yenilikler neler?

Akbank Mobil’e kişiselleştirilmiş bir akıl ekledik. Uygulamaya giren müşterilerimiz artık tamamen kendilerine ait yepyeni bir iletişim alanıyla karşılaşacaklar. Finansal kararlarına destek olan, kişiselleştirilmiş iç görüler, akıllı ipuçları sunan bir alan. Aylık, haftalık nakit akış özetleri... Ücret iade bilgileri... Nakit akışı öngörüsü ve kredi kartı harcama analizleri. Kısacası müşterilerimize günlük hayatlarında araştırmak, hesaplamak için vakit harcamaları gereken içgörüleri, doğru zamanda yalın bir şekilde sunabilen bir alan.

*Yeni mobil uygulama müşterilerinize ne gibi fırsatlar sunuyor?

Büyük veri, onu işleyip anlam üretince gerçek ifadesini buluyor. İşte Akbank Mobil’deki bu kişiye özgü yeni alanda müşterilerimize, kendi büyük verilerini anlamlı bir şekilde sunuyoruz. Her geçen gün daha da zenginleşecek içeriklerle müşterilerimizle etkileşimimizi farklı bir seviyeye taşıyoruz. Amacımız müşterilerimize doğru zamanda, ihtiyaç duyduğu ve duyacağı, kişiselleştirilmiş doğru çözümleri sunmak. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizin finansal hayatla ilişkilerini yeniden tanımlamaya, geleceğin bankacılık deneyimini tasarlamaya devam edeceğiz. Yatırımın yanında dijital ödemeler, para transferleri gibi alanlarda yeni projelerimizi hayata geçirerek, müşterilerimize sektörde fark yaratan servisler sunacağız.