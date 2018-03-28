Müşterinin nabzını yerinde tutun

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Hikmet Ersek, global arenada en tepe noktaya ulaşan birkaç Türk iş dünyası liderinden biri. Alanında dünyanın en büyük şirketi olan Western Union’un başkanı ve CEO’su. İstanbul’daki Avusturya Lisesi’nden mezun olan ve Viyana Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden derecesi bulunan Ersek’in annesi Avusturyalı, babası ise Türk. Aslında Ersek, profesyonel kariyerine biraz geç başladı. Ersek, 26 yaşına kadar Avrupa’da profesyonel basketbol oyunculuğu yaptı. Finans alanında kariyerine başladıktan 24 yıl sonraysa zirveye yükseldi.

Ersek, son 6 yıldır şirketini büyüme, kârlılık ve dijitalleşme anlamında çok iyi bir noktaya getirdi. Şirket, dünyada dijitalleşmede sektörünün lideri. Ersek, “Bence başarılı olmanın sırlarından biri hangi pozisyonda olduğunuzdan bağımsız olarak her zaman sahada, müşterinin nabzının attığı yerde olmak” diyor. Ersek’in en önemli özelliklerinden biri de yaptığı her işe ya da hobiye kendini adaması. Ersek, şöyle anlatıyor: “Ben işimi iş olarak görmüyorum. İş benim için adanmışlık anlamına geliyor. Hem sıkı çalışıyorum hem sıkı oynuyorum. Çalıştığım arkadaşlarla eğlenmeye de çok önem veriyoruz. Çok sık seyahat ediyorum ve müşterilerle resmi olmayan diyaloglara da giriyorum. Özel yaşamında eğlenen kişilerin iş hayatında da daha iyi bir performans sergilediğine inanıyorum.”

Western Union’un başkanı ve CEO’su Hikmet Ersek ile global kariyer yolculuğunda başarılı olmayı sağlayan yetenekleri konuştuk. Ersek Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

Kariyer yolculuğunuz ne zaman, nasıl başladı?

Annem Avusturyalı, babamsa Türk. İstanbul’daki Avusturya Lisesi’nden mezun oldum. Viyana Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü dereceyle bitirdim. Uzun yıllar basketbol oynadım. 26 yaşımda basketbol kariyerimin ardından, 1986’da MasterCard’da çalışmaya başladım. 1992 yılında MasterCard’da pazarlama ve satıştan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldim. 1996 yılında GE Capital’e katıldım ve şirkette perakende satış, finans ve kartlarla ilgili faaliyetlerin yanı sıra GE-Six Sigma girişimini hayata geçirdim. Aynı zamanda, General Electric’in Avusseyaturya ve Slovenya’daki Ulusal Temsilcisi olarak görev yaptım.

Western Union’a ne zaman geçtiniz?

Western Union’a 1999 yılında Güney Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak katıldım. İki yıl sonra şirketin Orta ve Doğu Avrupa bölge başkan yardımcılığı görevine getirildim. Kısa bir süre sonra da Orta Doğu, Afrika, Güney Asya ve Pasifik bölgeleri sorumluluk alanına eklendi. Ocak 2010’da operasyonlardan sorumlu başkan görevine getirildim. Bu pozisyonda Western Union’ın pazarlama ve operasyon dahil tüm iş birimlerinden sorumlu kişi oldum. 8 ay sonraysa Western Union Başkanı, CEO’su görevine getirildim.

Global kariyer anlamında bugüne kadar en itibarlı noktaya ulaşan Türk yöneticilerden biri oldunuz. Bugün halen şirketin başkanı ve CEO’susunuz. Tüm kariyerinizi düşününce sizi bu noktaya getiren en önemli özellikleriniz neler?

Teşekkür ederim. Bence doğduğumuz coğrafyadan bağımsız olarak çalışkan, disiplinli ve cesur olmak önemli özellikler. Avusturyalı bir anne ile Türk bir babanın oğluyum. Erken yaşta iş hayatına atıldım ve sektöründe lider şirketlerde farklı pozisyonlarda çalıştım. Liseyi Türkiye’de okuduktan sonra iş ve eğitim hayatıma yurt dışında devam ettim. Okul hayatımın yanı sıra basketbol oyunculuğu yapmamın da bana ayrı bir disiplin ve özgüven kattığına inanıyorum. Ayrıca hayatımın hiçbir döneminde işime iş olarak bakmadım. İşim her zaman hayatımın bir parçası oldu.