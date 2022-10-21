Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Aytemiz, pazardaki en büyük yerli ve milli akaryakıt şirketi. 2 ay önce şirketin kaptan koltuğuna oturan Aytemiz Genel Müdürü ÇAĞDAŞ DEMIRAĞ’ın bu konumu güçlendirme planı var. Demirağ, yeni dönemde Aytemiz’i sadece akaryakıt değil perakende oyuncusu olarak konumlayacaklarını söylüyor. Büyümeyi daha üst seviyelere çıkarma hedefi olduğunu belirtiyor. 2021’deki 11 milyar 330 milyon TL olan cirolarını bu yıl yaklaşık 3 kat artıracaklarına dikkat çeken Demirağ, “Birleşme veya satın alma gibi bir planımız yok. Aytemiz olarak organik büyüme hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Aytemiz, geçen yıl cirosunu 11 milyar 330 milyon TL’ye yükseltti. 1,5 ay önce Aytemiz Genel Müdürü olan Çağdaş Demirağ, şirketin bu yıl bunun 3 katı bir ciro yapacağını söylüyor. Demirağ’ın öncelikleri arasında şirketin güçlü büyümesini çok daha üst seviyelere çıkarmak var. Bu amaçla kendilerini artık sadece akaryakıt oyuncusu değil perakendeci olarak konumladıklarını belirtiyor. Demirağ’ın ilk yılki ajandasında yer alan 3 önemli konu ise dijitalleşme, perakende ve istasyon ağını büyütmek. “Pazarda perakende pazar payına oynuyoruz” diyen Demirağ, sektördeki toplam satışın istasyon sayısına bölünmesinde 5’inci sırada olduklarını ifade ediyor ve ekliyor: “Öncelikli hedefimiz, perakende satışlarındaki 5’inciliği korumak ardından 4’üncü sıraya yükselmek. En önem verdiğimiz konulardan biri de istasyon başına verimlilik. Burada da oldukça iyi bir noktadayız. Şu anda birleşme veya satın alma gibi bir planımız yok. Aytemiz olarak organik büyüme hedefliyoruz.” Aytemiz Genel Müdürü Çağdaş Demirağ ile hem yeni şirketini hem sektördeki hedeflerini konuştuk:

2 ay önce göreve geldiniz. Aytemiz’le ilgili yol hedefiniz nedir?

Ana hedefimiz Aytemiz markasını gençliğe önem veren, sektörde yeniliklere imza atan, dinamik, milli akaryakıt şirketi olarak büyütmek. Son yıllarda özellikle büyüme noktasında oldukça güçlü bir ilerlememiz var. Bu güçlü ilerlemeyi çok daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar, stratejiler konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde gündemimizde dijitalleşme, hizmet kalitemizi yükseltmek ve tüketicilerimizin istasyonlardan aldıkları akaryakıt dışı hizmetleri artırmak bulunuyor.

Neden akaryakıt dışı hizmetlere odaklanıyorsunuz?

Akaryakıt sektöründe bir dönüşüm söz konusu. Artık akaryakıt istasyonları sadece bir istasyon değil. Son 5-6 yıldır sektörde perakende noktalarına doğru bir dönüşüm var. Bu dönüşüm 15-20 yıl önce Doğu Avrupa’da başladı ve Avrupa’ya yayılarak ilerledi. Türkiye’de de son 4-5 yıldır pazarda ciddi bir dönüşüm var. Bu nedenle biz de artık kendimizi sadece akaryakıt sektörü oyuncusu değil perakendeci olarak konumluyoruz. Çalışma ve stratejilerimiz buna göre devam edecek.

Cironun içinde perakende satışlarının payı nedir?

Bu alanda 2021 verilerine göre Aytemiz olarak yüzde 5’in üzerine çıkan bir artışımız var. Perakende satışlarındaki pazar payımız da yüzde 4,3 seviyesinde. Hedefimiz perakende pazar payımızı kısa vadede yüzde 5’in üzerine çıkarmak. Orta ve uzun vadede hedefimiz çok daha fazlasına ulaşmak.

Yeni genel müdür olarak ilk yıl ajandanızda başka hangi konular var?

En önem verdiğimiz konulardan biri de istasyon başına verimlilik. Burada da oldukça iyi bir noktadayız. Ancak verimliliğimizi önümüzdeki dönemde daha iyi noktalara taşıyacağız. Verimsiz ya da tüketicinin çok ilgi duymayacağı yerlere istasyonlar açmak yerine daha verimli noktalarda, markamızı tercih eden müşterilerimize yakın olacağımız noktaları tercih edeceğiz.

Yıl sonu için ciro hedefiniz nedir?

Bu yıl emtia fiyatları ve dolar/TL’deki yükseliş sebebiyle alışılmışın dışında bir yıl oldu. Bu bağlamda sektörün tüm oyuncuları olarak yılı cirosal anlamda hızlı bir büyümeyle kapatacağız. Beklentimizin yaklaşık 3 katına varan cirolara ulaşacağız.

Şirket olarak cironuz ne olur?

Geçen yılki ciromuz 11 milyar 330 milyon TL. Biz de zannediyorum bu yılı 2021’deki ciromuzun yaklaşık 3 katı büyüklükte bir ciroyla kapatırız. Bu oldukça yüksek bir ciro artışı anlamına geliyor. Tabii bu durum kârlılığa aynı oranda yansımıyor. Burada belli bir kâr marjını sabit tutarak cirosal büyümeyi yönetmeye çalışıyoruz.

İstasyon sayısıyla ilgili bir hedefiniz var mı?

Şu anda 576 akaryakıt istasyonumuz var. Bu rakamı 600’ün üstüne çıkarmayı planlıyoruz. Bu yıl sonuna kadar 40 yeni istasyon transferi daha yapacağımızı öngörüyoruz. Bu arada sözleşmesi biten bayilerimizle sözleşme yeniliyoruz. Türkiye’nin her yerinde tüketicilerin Aytemiz markasına ulaşabileceği bir ağ kurmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar da bu hedefe ulaşmak istiyoruz.

Pazarda şu anda kaçıncı sıradasınız?

Şu anda pazardaki en büyük yerli ve milli akaryakıt şirketiyiz. Ancak biz pazarda perakende pazar payına odaklanıyoruz. İstasyon başına satışta 5’inci sıradayız. Öncelikle 5’inci sırayı korumak, daha sonra da 4’üncü sıraya yükselmek gibi bir hedefimiz var.

Benzin ve motorin fiyatları çok hızlı değişiyor. Fiyatlardaki hızlı değişimi nasıl yönetiyorsunuz?

Finansal açıdan fiyatlar arttıkça işletme sermayesi de artıyor. Teminat yapılarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü ithal edilen ürünlerin çoğunda bütçe açığı oluşturma durumu var. Tabii biz Doğan Holding ve Aytemiz Grubu’nun ortak şirketi olduğumuz için kredi limitlerimizde sıkıntımız yok. Güçlü bir finansal yapımız var. Ancak bizi burada zorlayan, son dönemde Rusya’ya uygulanan ambargolar nedeniyle Rus şirketlerine bazı yaptırımlar uygulanması oluyor. Türkiye’de özellikle Karadeniz pazarının tamamı Rusya’dan ikmal ediliyor. Biz de ithalatta yaşanan bu sorunları yurt dışındaki alternatif şirketlerle görüşerek, kendi öz varlıklarımızı ve gücümüzü kullanarak aşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Avrupa Birliği’nin alacağı kararlar ve Türkiye’nin Rusya ile ticaret ilişkisi yönünde alacağı kararlarla şekillenecek. Şu anda Türkiye’de herhangi bir kısıtlama yok ancak bankalar nezdinde Rus şirketlerine herhangi bir akreditif açılmaması gibi bir sorun var.

Sektörle ilgili beklentiniz ne? Pazarda konsolidasyon olur mu?

Çok yüksek cirolar yapan ancak birim kârlılığı düşük, rekabetin çok yoğun olduğu bir sektörüz. Burada fiyat değişimlerinde hem maliyetleri hem ithalattaki dengeleri yönetmek gerekiyor. Sektörde rekabet çok yoğun olduğu için bir yıl içerisinde pazardaki küçük ve rekabeti iyi yönetemeyen şirketlerde konsolidasyon olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye’de yabancı şirketler için de bir fırsat var. Avrupa’da elektrikli araçların artması veya karbon salımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle yabancı şirketler Türkiye pazarına daha yoğun ilgi gösterecek.

Pazarda satın alma veya ortaklık planınız var mı?

Şu anda birleşme veya satın alma gibi bir planımız yok. Aytemiz olarak organik büyümeyi hedefliyoruz.

Temassız ödeme imkânı sağlayan Aytemiz Vaay uygulamanızın devamı gelecek mi? Dijitalleşmeyle ilgili yeni hedefleriniz neler olacak?

Dijitalleşmeyi iki kademede ele almayı planlıyoruz. Birincisi operasyonlarımızda dijitalleşme. Çünkü 7/24 çalışan bir sektörüz ve çeşitli riskler barındırıyoruz. Bu riskleri yönetmeye çalışıyoruz. Bu riskler sadece finansal değil. Sonuçta tehlikeli bir ürünü taşıyoruz. Bunların optimizasyonlarında dijitalleşmeye bir geçiş yapacağız. İkincisi ise müşteri tarafında verdiğimiz hizmetlerde dijital kanalları daha fazla kullanmak. Elektronik ortama yönelik yeni bir uygulama yerine Aytemiz Vaay uygulamamızı geliştirmeyi hedefliyoruz.

Aytemiz Vaay’ı nasıl geliştireceksiniz? Bu alandaki hedefiniz ne?

Akaryakıt almaya gittiğinizde ödeme yapmak için araçtan inip markete gitmek zorundasınız. Mobil uygulamamız Aytemiz Vaay ise hem avantajlı fiyat sunuyor hem arabanızdan inmeden ödeme imkânı sunuyor. Bu sayede zamandan da tasarruf edebiliyorsunuz. Ayrıca Aytemiz Vaay sayesinde kendi ailenize de kod oluşturup yakıt almasını sağlayabiliyorsunuz. Aytemiz Vaay’ın şu an yaklaşık 100 bin kullanıcısı var. Önümüzdeki dönemde Aytemiz Vaay’ı elektronik ticaret sitesi konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Dünyada ekonomik kriz var ve tüketicilerin alım gücü enerji özelinde giderek düşüyor. Burada biz de Aytemiz Vaay mobil uygulaması üzerinden elimizden geldiğince fiyat yönünden tüketiciye destek vermeye devam edeceğiz. Tüketicinin keyifle zaman geçireceği ve daha fazla fayda sağlayacağı geliştirmeler yapmayı da düşünüyoruz.

Önümüzdeki dönem için başka yeni projeleriniz olacak mı?

Sektörde elektrikli araçlara yönelik bir dönüşüm var. İstasyonlarımızda elektrikli araçlar için ayrı alanlar oluşturduk. Önümüzdeki dönemde hedefimiz elektrikli araçlara hizmet verecek istasyon sayımızı artırmak olacak. Ayrıca elektrikli araçlarla ilgili güneş panellerinden elektrikli araçlara doğru ilerleyecek bir zincir kuruyoruz. Bunun başlangıçları yapıldı, geliştirmeleri devam ediyor.

2023 için hedefiniz nedir?

Eğer ekonomik yapıda bir aksilik olmazsa 2023 çok daha hızlı büyüyeceğimiz bir yıl olacak. Hedefimiz Aytemiz’in hızlı büyümesini sürdürmek. Ancak bizim için önemli olan verimli ve kontrollü büyümek. Bu doğrultuda kontrollü büyümeye devam edeceğiz.

Aytemiz’le ilgili en önemli hayaliniz nedir?

İnsanlar bir istasyona geldikleri zaman beklentileri değişmeye başladı. Evine giderken bir daha durmak, park yeri aramakla uğraşmak ve zaman kaybetmek istemiyor. Bizim de bu noktada hayalimiz bir istasyonda bir tüketicinin o an bütün işlemlerini yapabilmesi. Ödemesi varsa yapabilmeli, konsere bilet alacaksa alabilmeli, evinin hızlı ihtiyaçlarını görebilmeli, çocuğuna hediye alabilmeli, kargosunu gönderebilmeli, kuru temizlemesini teslim edip oradan geri alabilmeli. Stratejimiz, tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktada karşılayabilecekleri bir duruma gelmek. Ayrıca akaryakıt istasyonları e-ticaret açısından da önemli teslimat noktalarına dönüşüyor. Bizim de istasyonlarımızı bu anlamda geliştirmek gibi bir planımız var.



“FİYATLAR DAHA STABİL OLACAK”



VOLATİLİTE Dünyada petrol fiyatları pandemi ve sonrasında yaşanan savaş durumu ile volatilitesi yüksek bir şekilde değişim gösteriyor. Petrol, arz-talep dengesi dışında uluslararası politikada bir araç olarak da kullanıldığı için fiyatları önceden tahmin etmek imkânsız. Ancak şu an borsalara göre petrol fiyatlarında bir düşüş trendi bekleniyor.



RUSYA Petrol üretiminde bir yavaşlama, artış ya da beklenmedik bir açıklama dengeleri tamamen değiştiriyor. Örneğin günlük yaklaşık 10 milyon varil petrol üreten Rusya, savaş öncesi küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu yapıyordu. Ayrıca Avrupa’nın doğal gaz ithalatının yüzde 40’ını karşılıyordu. Bugün yaşanan gaz sevkiyatı sorunu ve Rusya akaryakıt ambargosu da petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor.



TALEP Petrol talebinin hızla artmasına rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretimi aynı hızda artırmak konusunda temkinli davranmayı tercih ediyor. Bu da arz talep dengesinde makasın iyice açılmasına neden oluyor. Biz ithalatçı konumda olduğumuz için fiyat artışları hem bütçe açığı hem de imalat fiyatlarımıza olumsuz yansıyacak.



NORMALLEŞME Sektör olarak arz-talep dengesini iyi yönettik. Fiyatlardaki dengesizlik de son dönemde daha stabil olmaya başladı. Tahminim yılın son çeyreğinde normalleşmeyle fiyatların biraz daha stabil olacağı yönünde. Savaş haberleri petrol fiyatlarını daha az etkilemeye başladı.











“BİREYSEL TÜKETİMDE DÜŞÜŞ VAR”



TALEBİN YÖNÜ Sektörde trendleri ticari ve küçük araç kullanıcıları olmak üzere 2 farklı kanaldan takip ediyoruz. Pazarda ticari tarafa baktığımız zaman çok büyük bir düşüş gözlemlemiyoruz. Ancak sektörde küçük araç kullanıcılarının alımlarında, özellikle son 2-3 aydır ufak çaplı bir düşüş var. Bu da doğal olarak insanların, gelir ve satın alma düzeyine göre kendini yönetmeye başladığını gösteriyor.



TERCİHLER DEĞİŞİYOR Fiyatların çok yükselmesiyle alım gücü düştüğü için insanlar daha az seyahat etmeye gayret gösteriyor ya da eskiden 3 kişi ayrı arabalarla seyahat ederken şimdi o 3 kişi birleşip bir arabaya binerek seyahat ediyor.



KALİTELİ VE UYGUN FİYATLI Tüketici tarafında istasyonlarda akaryakıt fiyatlarının aynı olduğu ama ürünlerin farklı olduğuna dair bir inanış var. Halbuki herkes tek bir ürün satıyor. Biz bu konuda tüketiciyi bilgilendiriyor ve kendimizi o yönde konumlandırıyoruz. Aytemiz olarak tüketiciye en kaliteli hizmeti daha uygun koşullarla veriyoruz.







