Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Kipaş Holding Anadolu’nun en köklü ve büyük gruplarından biri. Başta tekstil olmak üzere kağıt, çimento, enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Sanayi ağırlıklı grup istikrarlı bir büyüme ivmesine sahip. Geçtiğimiz yılı 4,5 milyar TL’lik ciroyla kapattıklarını açıklayan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, bu yılın sonunda da cirolarının 6 milyar TL’yi bulacağını ifade ediyor. Grup önümüzdeki dönemde de büyüme konusunda mola vermek niyetinde değil. Öksüz, sanayi ağırlıklı yatırımlara devam edeceklerini belirtiyor. Halihazırda 500 milyon dolarlık bir yatırımla yeni bir kağıt tesisi inşasını sürdüren grup bu yatırımla birlikte ithal edilen ürünleri ihraç etmeye başlayacak. Kağıttaki büyüklüğünü de katlayacak. İçinde bulunduğumuz dönemde döviz kurlarındaki oynaklığa odaklanan grup, ihracat faaliyetleri nedeniyle risklerini dengeliyor. Son yıllarda yaşadıkları büyümelerle 5 yıl öncesine göre 3-4 katı büyüklüğe ulaştıklarının altını çizen Hanefi Öksüz, gelecek 5 yılda da mevcut büyüklüklerini 2’ye katlayabileceklerini dile getiriyor. Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ile grubun son dönem performansını, yatırımlarını ve gelecek hedeflerini konuştuk:

Anadolu’nun en büyük gruplarından birisiniz… Maraş’ta bölgenin de nabzını tutuyorsunuz. 2017 nasıl geçti? 2018 nasıl gidiyor?

Sanayiciler ilk olarak istikrar ister. Birden bire döviz fiyatlarındaki artış sanayicilerin hesaplarını altüst ediyor. Borçlarınız çoğalıyor, müşterilerden alacağınız para döviz karşılığı eriyor, bir kere müşteriler sıkıntıya giriyor. Dolayısıyla ani döviz yükselmeleri istikrarı ve dengeyi tamamen bozuyor. 2017 ve 2018’in bugüne kadar olan kısmında dövizdeki ani sıçramalar sanayiye çok zarar verdi. Türkiye’de büyürken ihracata dönük üretim artışı yapan yatırımlar yapmalıyız, dışarı satmalıyız. Şimdi Avrupa’dan borç alıyoruz, borç aldığımız parayı bankalar vasıtasıyla sanayici ve vatandaşlarımız kullanıyor. Bunun bir kısmı yatırımlara gidiyor. Eğer ihracata dönük üretim yaparak gidiyorsak istediğimiz kadar borç alalım ama sorun halkımızın bu borcu alırken arabanın da daha lüksünü alması. İhracata yönelik yatırımları hızla artırmalı, tasarrufa ağırlık vermeliyiz.

2018’de denim ihracatında rekor bir yıl olacak diye bir beklenti var. Siz de en büyük denimcilerden birisiniz. Orada nasıl gelişmeler var? Sizin işleriniz nasıl gidiyor?

Denimde büyük şirketlerden biriyiz ama ana işimiz artık o değil. Türkiye denim yatırımını çok artırdı ama Uzak Doğuluların yaptığı kumaşları artık bırakmalı, kârı yüksek özel ürünlere dönmeliyiz. Kendimizi bu yönde geliştiriyoruz

Kimlere üretim yapıyorsunuz?

Birçok denim markasına, lüks markalara üretim yapıyoruz. İhracatımız oldukça iyi.

2017’de ihracatınız ne kadardı?

İhracatımız geçen yıl 200 milyon dolar civarındaydı. 2018 yılında da 250 milyon doları bulur.

İhracatta büyümeniz ağırlıklı hangi ürünlerden geldi?

Her kalemden, kağıttan da çimentodan da tekstilden de geldi.

2017 yılında cironuz ne kadardı? 2018 ciro beklentiniz ne kadar?

2017’de 4,5 milyar TL idi. Bu yıl da 6 milyar TL’yi buluruz diye tahmin ediyoruz.

Cironuzun sektörlere dağılımı son yıllarda değişti mi? Bildiğim kadarıyla tekstilde bir azalma oldu.

Çimento dolaylı yoldan ihraç oluyor. Çimentoda, ihracatçıya ürün veriyoruz KDV’si ile ödüyor, sonra ihracat belgesini getirince geri veriyoruz. Suriye, Irak gibi yakın ülkelerde bu ülkelerin ihracatçıları geliyor, iç piyasada satıyoruz. Dolayısıyla ihracat bizde görünmüyor. Gelirlerin sektörlere dağılımı çimento ve kağıt yüzde 25-25 başa baş da diyebiliriz, tekstil yüzde 35 ve enerji de yüzde 15.

2018’de sizi en zorlayan konular neler?

Döviz kurlarındaki oynamalar.

Bu durumu nasıl dengeliyorsunuz?

İhracatımız olduğu için dengeliyoruz, ihracatı olmayan şirketler çok büyük güçlükler yaşıyor. Bir de tabii o şirketler de bizim müşterimiz, onların ödeme güçlüğü çekmesi bizi zorluyor, tahsilatta zorlanıyoruz.

Şu anda devam eden yatırımlarınız var mı?

Evet var, biz çok yatırım yapan bir şirketiz. Söke’ye Avrupa’nın en büyük kağıt tesisini kuruyoruz. Bu 500 milyon dolarlık bir yatırım. Aşağı yukarı 8 ay önce yatırıma başladık. Türkiye’nin ithal ettiği kağıtları orada üreteceğiz.

Bunlar ne tür kağıtlar?

İlaç kutularının kağıtları. Türkiye’de üretilmeyen veya az üretilen katma değeri yüksek kağıtlar. Avrupa’nın en büyük makinesini aldık. Ege Bölgesi’nde Çanakkale Boğazı Köprüsü’nden sonra en büyük ikinci büyük yatırım oldu. 2020’nin başında tamamlamayı planlıyoruz.

Bu yatırımla kağıttaki kapasiteniz nereye ulaşır?

Şu anda kağıtta 400 bin ton yıllık kapasitemiz var. Bununla birlikte 1 milyon 100 bin ton olacak. Yani kapasiteyi 3’e katlıyoruz. Avrupa’daki büyüklerle hemen hemen aynı olacağız. Daha sonra 1,5 milyon tona kadar çıkacak. Avrupa’daki liderlerden biri olacağız.