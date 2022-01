Ayçe Tarcan Aksakal

2022 sonuna kadar tüm Akbank kredi kartlarında geri dönüştürülmüş plastik, kağıt ve zarf kullanımına geçeceklerini söyleyen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı BURCU CİVELEK YÜCE, “Çevreye duyarlı davranıyor ve milyonlarca kartımızı geri dönüştürülmüş malzemeden üreterek plastik kullanımını azaltıyoruz” diyor.

Akbank, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği olmak üzere 4 alana odaklanıyor. Geçtiğimiz günlerde geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş kartlarını müşterilerine sunan Akbank, 2025 yılına kadar karbon nötr banka haline gelmeyi hedefliyor. Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Çevreye duyarlı davranıyor ve milyonlarca kartımızı geri dönüştürülmüş malzemeden üreterek plastik kullanımını azaltıyoruz” diye konuşuyor. Sürdürülebilirlik yol haritalarını uzun vadeli olarak planladıklarını anlatan Yüce ile çevreci kart sürecini ve bu alandaki hedeflerini konuştuk.

Geçtiğimiz günlerde geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş kartlarınızı müşterilerinize sundunuz. Akbank olarak bu konudaki çalışmalarınız ve temel stratejiniz nedir?

Sürdürülebilirlikle ilgili gündemimizi ve yol haritamızı uzun vadeli planlıyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde önceliklendirdiğimiz 4 değer alanımız olan sürdürülebilir finansman, insan ve toplum,ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de ilk olarak sunduğumuz “Mavi Finansman Ürün Paketi” ile sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, liman ve denizcilik faaliyetlerinde çevresel ayak izinin azaltılmasını hedeflerken yine son dönemde çevre dostu taşıt kredisi, yeşil dış ticaret paketi, çatı güneş enerjisi santrali yatırım kredisi gibi tüm sektörlerde karbon ayak izini azaltmak için ürünlerimizi geliştirdik. Pandemi sürecinde Türkiye’deki ilk yeşil bono ihracını da gerçekleştirdik. Yenilikçi ürünlerle bu alanda da Türkiye’de ilkleri gerçekleştiriyor ve sürdürülebilir finansman çalışmalarımızın yanı sıra operasyonlarımızdan kaynaklanan çevresel ayak izimizi azaltmak için çalışıyoruz.

Akbank’ın sürdürülebilirlik stratejisine paralel, kartlar dünyasında da dönüşüm başladı. Axess İyi Yaşayanlar Kulübü’yle siz nelere odaklanıyorsunuz? İyi Yaşayanlar Kulübü üyeleri hangi avantaj ve ayrıcalıklarla tanışıyor?

İyi Yaşayanlar Kulübü bizim yeni marka platformumuz. Axess İyi Yaşayanlar Kulübü ile “Bugün ve her gün daha iyi bir yaşam” fikriyle müşterilerimize değer önermeleri sunarak yaşamlarına katkı sağlamaya odaklanıyoruz. Kendilerine ve çevrelerine iyilik yapmak isteyen herkes İyi Yaşayanlar Kulübü’ne üye olabiliyor. Bu kulübe girmek için Axessli olmak yeterli oluyor. Ayrı bir üyelik çabası gerekmiyor müşterilerimiz tarafında. Kulüp üyelerimiz, hayatı ertelemeden her gün daha dolu, duyarlı ve paylaşımcı yaşıyorlar. Axess, hayatta ilerlemek, beraber daha iyi yaşamak, bugün ve her gün harekete geçmeyi sağlamak için var. Amaçlara ulaşmayı, hayatı iyileştirebilecek gücü bulmayı sağlamak için ihtiyaç duyulan finansal araçları ve teknolojiyi Axess İyi Yaşayanlar Kulübü ile herkese sunuyoruz. Böylece iyi bir hayata sahip olmak, yeniden tanımladığımız haliyle “iyi yaşamak”, geleceğin hayalleri olmaktan çıkıyor ve bugünün somut aksiyonları haline geliyor. Gördüğünüz gibi artık bir kredi kartından çok daha fazlasını konuşuyoruz. Axess’in 20. yılında yenilediğimiz marka konumlandırmamızın altını çok yenilikçi ve fark yaratan ürünlerle ve değer önermeleri ile donattık. Axess pazarda fark yaratarak “Kaybolmayan chip-para” özelliği ile kazandırdığı puanları geri almıyor. Üstelik Axessliler, Axess Mobil’de yıl boyu sunduğumuz kampanyalarla 16 bin TL’ye varan chip-para kazanma fırsatı elde ediyor. Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü anında kullanım özellikli cebe inen kredi kartını kullanabiliyor. Cebe inen kartların dondurma özelliğiyle kredi kartlarını cüzdanlarında bulamayan müşterilerimiz Axess Mobil üzerinden kartlarını kullanıma kapatıp bulduklarında tekrar açılabiliyor. Sektörde bir ilk ve tek olan “Chip-para ile öde” özelliğimiz ile müşterilerimiz biriktirdikleri kaybolmayan chip-paraları ile diledikleri harcamalarını Axess Mobil’den tek tuşla, saniyeler içerisinde silebiliyor. Türkiye’de ilk Starbucks iş birliğimizle müşterilerimiz Starbucks işlemlerini ve kazanımlarını Axess Mobil içerisinden yönetiyor, dönemsel kampanyalarla ek faydalardan da yararlanıyor.

Sürdürülebilirlik ajandanızda başka hangi konular bulunuyor?

Bankamızın ESG uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek iddialı bir adım daha atmak istedik ve kredi kartlarımızı da kapsam içine alarak cebe inen Axess öncülüğünde projeye başladık. Projeyle birlikte 2022 yıl sonuna kadar tüm Akbank kredi kartlarında geri dönüştürülmüş plastik, kağıt ve zarf kullanımına geçiyoruz. 2025 yılı itibarıyla da müşterilerimizin ceplerindeki tüm Akbank kart tipleri geri dönüştürülmüş malzemeden olacak.

Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen kartlarla çevreye sağlayacağınız fayda ne olacak?

Bu çevreci dönüşüme, geçtiğimiz aylarda “İyi Yaşayanlar Kulübü” platformu ile 20’nci yılını kutlayan Axess ile başladık. Artık cebe inen Axess’e başvuran ya da kartının yenileme zamanı gelenlere kartları, çevre dostu malzemelerden üretilip adreslerine teslim ediliyor. Bizler Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Axess, Wings, Akbank Kart, Free tüm bireysel ve ticari kartlarımızı müşterilerimize artık geri dönüştürülebilir kart plastiği, kağıt ve zarfıyla sunacağız. Bugün bankamızda 18 milyona yakın kart, müşterilerimizin kullanımında. Bu kartları yan yana koyduğumuzda yaklaşık 11 futbol sahasına eşit bir alana yayılıyor. Başlattığımız bu hareketle kağıt ve plastik gibi malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanımı sayesinde doğal kaynakların daha az tüketilmesi, çevresel kirlilik oranın düşürülmesine de destek olacağız.



"DAHA İYİ BİR YAŞAM İNŞA EDİYORUZ"



İYİ YAŞAYANLAR KULÜBÜ Sunduğumuz değer önermeleriyle İyi Yaşayanlar Kulübü üyelerimiz hem kendileri hem sevdikleri hem de toplum için daha iyi bir yaşam inşa ediyor. Yuvarla iş birliğimizle kuruşlar iyiliğe yuvarlanırken sağlıklı yaşam ekosistemimizle müşterilerimizin ve hayvan dostlarının sağlıklı yaşam farkındalığını artırıyor ve onlara bu alanda ayrıcalık ve fırsatlar sunarak destekliyoruz.



PLASTİK KULLANIMINI AZALTIYOR Çevreye duyarlı davranıyor ve milyonlarca kartımızı geri dönüştürülmüş malzemeden üreterek plastik kullanımını azaltıyoruz. Benzer özellikler ve değer önermeleri sürekli olarak çeşitlenmeye ve İyi Yaşayanlar Kulübü üyelerinin hayatına olumlu etki yapmaya devam edecek. Amacımız, İyi Yaşayanlar Kulübü üyelerinin gerçekten iyi yaşamasına somut katkı sağlamak. İyi yaşamak isteyen herkesi Axessli olmaya davet ediyoruz.