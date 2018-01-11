Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Esas Holding’in 2,8 milyar dolar değerindeki gayrimenkul portföyünü yöneten Şevket Sabancı’nın torunlarından KAZIM KÖSEOĞLU, büyüme konusunda iddialı. “2020’ye kadar Türkiye’deki en büyük 2’nci AVM yatırımcısı olmak istiyoruz” diyor. Son dönemde Avrupa’nın da ofis ve AVM yatırımları açısından avantajlı hale geldiğini söyleyen Köseoğlu, “Yurt içi ve yurt dışında satın alma fırsatlarına bakıyoruz” diyor. 2020 veya 2021’de halka açılmayı istediklerini ancak öncesinde kiralanabilir alanlarını en az yüzde 50 oranında büyütmek için çalışacaklarını belirtiyor.

azım Köseoğlu, Esas Gayrimenkul’ün CEO’su. Aynı zamanda holdingin kurucusu Şevket Sabancı Ailesi’nin en büyük torunu. Ailede holdingde çalışan tek torun olan 35 yaşındaki Köseoğlu, ABD’nin prestijli okullarından Brown Üniversitesi’nden mezun. Üniversiteden sonra New York’ta JP Morgan’da staj yapan ancak bankacılığın kendisine göre olmadığını anlayınca gayrimenkule yönelen Köseoğlu, şu anda yurt içi ve yurt dışında yönettikleri portföy büyüklüğünün 2,8 milyar dolara ulaştığını belirtiyor.

Yeni AVM yatırımlarında erteleme olmadığını söyleyen Köseoğlu’nun yurt içindeki en önemli hedefi ise 2020’ye kadar AVM sayısını 10’a çıkarıp 3 yılda Türkiye’nin en büyük 2’nci gayrimenkul yatırımcısı olmak. Köseoğlu, bunun için 500 milyon dolar yatırım yapacaklarını belirtiyor. Esas Gayrimenkul CEO’su Kazım Köseoğlu, sektöre nasıl girdiğini, yurt içi ve yurt dışında yönettikleri büyük portföyü ve dedesi Şevket Sabancı’dan öğrendiklerini anlattı:

Londra’da büyük bir fonda çalışırken neden Türkiye’ye dönmek istediniz?

Amerika’da 4 yıl okuduktan sonra 3 yıl Londra’da çalıştım. Kan çekiyor herhalde… Dedem Şevket Bey yurt dışında kalmamı çok istedi, hiçbir zaman “Türkiye’ye dönün, burada çalışın” baskısı yapmadı. Ancak ben dönmek istedim. Hatta Şevket Bey hep “Ali (Sabancı) ve Emine (Sabancı Kamışlı) de döndü. Niye ben çocukları yurt dışında tutamıyorum” der.

Siz, bunu neye bağlıyorsunuz?

Sonuçta başarılı işler yapmış bir ailenin ferdisiniz ve ister istemez “Ben de dedem ve dayım kadar başarılı olmak istiyorum” diyorsunuz. İsteyerek ya da istemeyerek insanın zihnine bunlar kopyalanıyor. Hele bir de hırsınız varsa başarı isteği artıyor.

Ailede gayrimenkul işinin yönetimi nasıl size verildi?

Londra’dan dönünce dayım Ali Sabancı ne yapmak istediğimi sordu. O zaman en havalı iş Pegasus’ta çalışmaktı. Ben de burada çalışabilirim diye düşündüm, ancak dayım istemedi ve bana ailede hiç yapılmayan bir işe neden liderlik yapmak istemediğimi sordu. Bu konuşma önemli bir dönüm noktasıydı. Bildiğim iş gayrimenkuldü ve bu işe liderlik etmek istedim.

Siz neyi farklı yaptınız?

Aileye gayrimenkulün önemli bir iş olduğunu ve bunun bir strateji çerçevesinde yapılması gerektiğini anlattım. Daha sonra dayım ve eniştemle gayrimenkul yatırımlarımıza başlamadan bir strateji oluşturduk ve bunu aynen uyguladık. En önemlisi de aileyi yurt içi ve yurt dışına gayrimenkul yatırımı yapılması konusunda ikna ettim.

Sonuç ne oldu?

Ailede yan iş olarak görülen gayrimenkul, şu anda Şevket Sabancı Ailesi’nin en çok sermaye koyduğu, en değerli işi oldu.

Bunu nasıl gerçekleştirdiniz?

En başta çok iyi bir strateji oluşturduk. Yatırım yapmadan ilk 9 ay stratejiyle uğraştık. Gayrimenkul yatırımlarımızda dengeli gittik. Yurt dışı ve yurt içi yatırımlarımızın yüzde 50-50 eşit olmasına dikkat ettik. Doğru finansman modelini oluşturduk. Konuta değil, alışveriş merkezi ve ofis yatırımlarına yöneldik. İstanbul’da alışveriş merkezi yapmadık, yatırımlarımızın hepsini rekabetin daha az olduğu Anadolu’da gerçekleştirdik. Bu stratejimizi ileride de sürdüreceğiz, insanların heyecanla beklediği yerlerde alışveriş merkezleri yapacağız.