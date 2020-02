Satın almalarla ilgileniyoruz

“NET KÂRLILIĞA ODAKLANIYORUZ”



“CİRODA ÇOK BÜYÜMEDİK” Grup olarak ciroda çok büyümedik. Ciroyu artırmak çok isteriz ama piyasa bunu belirliyor. Bu nedenle odağımızda verimlilik, maliyet yönetimi ve kârlılık var.

“START UP ŞİRKET OLSAYDIK…” Yılların fabrikasıyız, bir start up şirket olsak belki her yıl belli ölçüde büyüme hedefi koymamız bir zorunluluk olur, çünkü o şekilde ölçekten faydalanabiliriz. Biz şu an net kârlılık oranlarına odaklanıyoruz, burada hedeflerimizin tutmasına çalışıyoruz.