Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Aselsan, dünyada savunma şirketleri arasında 57’nci sırada yer alıyor. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. GÖRGÜN, bundan sonra önceliklerinin ihracatı artırmak olduğunu söylüyor ve 2018 sonunda yüzde 25-35 aralığında büyüme hedefliyor. Görgün, halka arzdan elde ettikleri yaklaşık 3 milyar TL’lik geliri ise yurt içi ve yurt dışı yeni yatırımlarda değerlendireceklerini belirtiyor. Görgün, “Hedefimiz dünya çapında bilinirliği olan bir teknoloji ve savunma şirketi olmak. Şirket birleşmeleri ve satın almalarıyla büyümemizi daha da ivmelendireceğiz” diyor.

Aselsan, 2017 yılında ulaştığı 5 milyar 360 milyon TL’lik cirosuyla Türkiye’nin en büyük 47’nci şirketi oldu. Şirket, 2017’de yüzde 42 oranında büyürken ihracatta da 784 milyon TL’ye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Aselsan, dünyadaki savunma şirketleri arasındaysa 57’nci sırada yer alıyor. Cirosunun her yıl yüzde 7’sini Ar-Ge’ye ayıran şirketin 6.071 çalışanının 3.533’ü de Ar-Ge personeli. Aselsan, 2017’de sözleşmeli projeler kapsamında ise yaklaşık 1,4 milyar TL Ar-Ge harcaması yaptı. Şirketin kaptan köşkünde yönetim kurulu başkanı ve genel müdür unvanlarıyla 4 aydır Prof. Dr. Haluk Görgün bulunuyor. Prof. Dr. Görgün, 2017’de büyümenin hem savunma hem savunma dışı alanlardan geldiğini söylüyor. Görgün, ajandasının en önemli maddesinin ihracatı artırmak olduğunu söylüyor. Aselsan için 2018 yılının da başarıyla devam ettiğini belirtiyor. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

Dört ay önce Aselsan’ın genel müdürü oldunuz. Şu anda ajandanızın en önemli maddeleri neler?

İhracat… Önceliğimiz ihracat olacak. 2018’de geçen yıla göre ihracatımız çok daha fazla olacak. Aselsan, askeri elektronik alanda dünyadaki şirketler içinde en geniş ürün yelpazesine sahip şirketlerden biri. Telsizden termal silah dürbününe, silah kulesinden radar ve elektronik harp ürünlerine kadar katkımızın olduğu her noktada yer alıp, küçük büyük demeden ihracat için çalışacağız. Bir diğer önceliğimiz de milli ve yerli çözümlerle savunma alanında ülkemiz ihtiyaçlarının karşılanması. Savunma ve havacılık sanayinin yanı sıra sivil teknolojiler alanında da yenilikçi özgün ürünler üretmek, ekosistemimizle birlikte gelişmek, şirket birleşmeleri ve satın almaları ile büyümemizi daha da ivmelendirmek de öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Burada alt yüklenici ağımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Adil ve şeffaf tedarikçi seçme ve değerlendirme sürecimizle nitelikli bir alt yüklenici ağı oluşturduk. Tedarik zincirimizdeki alt yüklenicilerimizin sürekli gelişimini sağlamak için eğitimler ve destekler sağlıyoruz.

Türkiye savunma sektörünün geldiği noktadan bahseder misiniz?

Ülkemizde geliştirilen ve üretilen savunma ürün ve hizmetleri hem Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) hem farklı coğrafyalardaki stratejik iş birliğinde bulunduğumuz dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim ediliyor. 2017’de ülkemizin savunma ve havacılık sanayi toplam cirosu önceki yıla göre yüzde 12 artışla 6,7 milyar dolara yükseldi. İhracatın bunda payı 1,8 milyar dolar oldu. Son 15 yılda Türk savunma sanayi ürünlerinin ihracatı yaklaşık 7 kat arttı. TSK, yerli imkanlarla üretilen askeri ürünleri kullanmayı ilk tercih olarak benimsiyor. Proje bazlı bakıldığında MİLGEM, füze ve roket sistemleri, ALTAY ana muharebe tankı, ATAK helikopteri, insansız hava araçları, HÜRKUŞ başlangıç ve temel eğitim uçağı gibi çok sayıda proje önümüzdesavunma sanayimiz tarafından başarıyla yürütülüyor. Türkiye, savunma ve havacılık başta olmak üzere teknolojide tam bağımsız olmanın yanı sıra dünyanın en iyilerinden biri olma hedefiyle çalışmaya devam ediyor.

2017’de 2016’ya göre yüzde 42 civarında bir ciro büyümesi gerçekleştirdiniz. Bu büyüme hangi alanlardan geldi?

2017 sonunda 5 milyar 360 milyon TL ciroya ulaştık. Bu büyümede her faaliyet alanımız hayati önem taşıyor. Bir yıl radar veya silah sistemleri ciromuzda önemli yer tutarken, diğer yıl havacılık elektroniği sistemleri ipi göğüslüyor. 2017 yılında gerek savunma gerekse savunma dışı alanlarda ciro artışı yaşadık. Bu yıl büyüme önemli ölçüde mikro elektronik, güdüm ve elektro-optik, ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon sistemleriyle haberleşme ve bilgi teknolojileri alanları kaynaklı olarak gerçekleşti.

Burada payı değişecek yükselecek azalacak alanlar olacak mı?

Yurt içi ve yurt dışı ihracat siparişleriyle birlikte radar ve elektronik harp ürünleri, orta ve alçak irtifa hava savunma füze sistemleri, namlulu hava savunma sistemleri ve sivil teknolojilere yönelik projelerle ilgili alanlarda önümüzdeki 5 yıl içinde artış olmasını bekliyoruz.

2018’de ne kadar sipariş almış olacaksınız?

Siparişlerimiz 31 Mart 2018 itibarıyla 7,5 milyar dolar seviyesine ulaştı ve tarihi rekor seviyesinde. En büyük siparişlerimiz TSK’dan alındı. Giderek artan oranda da ihracat siparişi alıyoruz. 2018’de aldığımız en büyük siparişler sırasıyla 573 milyon dolarlık uzun menzilli hava savunma füze sistemi, 331 milyon dolarlık Barbaros sınıfı firkateyn yarı ömür modernizasyon projesi, 268 milyon dolarlık dost düşman tanıma sistemi ve 255 milyon dolarlık milli muharip uçak projeleri oldu. Yine de bunu daha da yukarı çıkararak HAVASOJ, MİLGEM, ALTAY tankı gibi büyük ölçekli muhtemel işlerin önümüzdeki 12 ayda siparişe bağlanacağını öngörüyoruz.