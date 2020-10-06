Şirketimizi 3 kat büyüteceğim

Samsung, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iyi bir performans gösteriyor. Şirketin Türkiye operasyonunun başında DAEHYUN KIM bulunuyor. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 5 yılda çok büyüyeceğini tahmin eden Kim, hedefinin Türkiye’de kalırsa şirketi 3 kat büyütmek olduğunu söylüyor. Samsung’un Türkiye’deki yatırımlarını sürdüreceğini anlatan yönetici, “Hem fiziksel hem sanal satış kanalına yatırımımızı artıracağız. Gittiğiniz her yerde Samsung markalı bir mağaza göreceksiniz” diyor.

Aslı Sözbilir

asozbilir@capital.com.tr

1969 yılında kurulan Samsung Electronics, 2019 sonu itibarıyla yaklaşık 194 milyar dolar geliriyle dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri. Bugün 74 ülkede faaliyet gösteren şirket, Türkiye’de pazarlama faaliyetlerine Haziran 2007’de başladı. Bugün Türkiye cep telefonu, televizyon pazarında lider olan ve tüketici elektroniğinin diğer kategorilerinde güçlü pozisyonunu koruyan Samsung, 2021’de hem online’da hem fiziksel kanallarda büyüyecek. Ocak 2016’da Samsung Electronics Türkiye Başkanı olan DaeHyun Kim, Türkiye operasyonlarının her yıl kararlı şekilde büyüdüğünü söylüyor. Pandemi nedeniyle 2020’nin ikinci çeyreğinde kısmi bir duraklama yaşasalar da ertelenen taleplerle yılı ilk hedefleriyle paralel veya üzerinde kapatacaklarından emin. Kim, “Cep telefonunda yüzde 10 büyüme bekleyebiliriz. TV kategorisinde yüzde 8-9 gibi tek haneli yüksek bir büyüme söz konusu. Beyaz eşya işimiz de iki haneli büyüyecek” diye konuşuyor. Şirket, 2021’de 50 yeni fiziksel deneyim merkezi açacak ve servis ağına yatırım yapmaya devam edecek. Türkiye ekonomisinin ve pazarının 4-5 yıl içerisinde çok büyüyeceğine inanan DaeHyun Kim, “Hedefim, Samsung Türkiye’yi 5 yılda 3 kat büyütmek” diyor. Kim ile Samsung Türkiye’nin yeni dönem stratejilerini konuştuk:

2019 Samsung Türkiye için nasıl geçti?

2019, çok iyi bir yıldı. Türkiye’deki operasyonlarımızı büyütüyoruz. Geçen yılki sonuçlar beklentilerimden iyiydi. Samsung Türkiye, MENA bölgesinde lider konumda.

2020’ye nasıl başladınız?

Geçmiş yıllara oranla çok rekabetçi bir hedef belirledik. Bu yıla çok yüksek bir hedefle başladık ve ilk çeyrekten sonra bu hedefe çok yakın bir noktayı tutturabileceğimize dair güvenimiz arttı. Sonra bir anda salgın bastırdı. İkinci çeyrek pandemiyle geçti ama hala yıl sonunda hedeflerimizin çoğunu gerçekleştireceğimize ve belki de geçen yıla göre büyüyebileceğimize inanıyorum.

Pandeminin asıl etkisini gösterdiği ikinci çeyrek nasıl geçti?

Pandemi çok şeyi değiştirdi. Ve elbette işimizi de... Orijinal beklentimiz bir miktar farklıydı. Türkiye’de e-ticaret Avrupa ülkeleri gibi çok güçlü değildi. Ama pandemi sırasında bir anda yeni bir trend oluştu, insanlar en basit ihtiyaçlarından cep telefonu veya televizyon gibi elektronik eşyalara kadar her şeyi internetten satın almaya başladı. Bu nedenle pandemi sırasında e-ticaret çok güçlendi. Buna hazır olan şirketler, diğerlerinden çok daha başarılı olabilir. Buradan bakılınca Samsung bu trende çok önceden hazırlandı. Türkiye’de sanal pazar küçük olmasına rağmen sanal mağazamız olan Samsung Shop’u kurduk. Pandeminin başında olabilecekleri tahmin ettik ve diğer şirketlere göre çok daha başarılı olduk. Ayrıca bu çeyrekte pandemide ertelenmiş talebe şahit olduk. Ama bu haziranda gerçekleşti ve bu talebe karşılık verdik. Pandemide bile e-ticaret trendi ve ertelenmiş talebe hazır olmamız sayesinde güçlü pozisyonumuzu koruduk ve başarılı olduk.

Mobil cihazlar piyasası genel olarak pandemide nasıl etkilendi?

Pandemi insanların hayatına yeni dinamikler getirdi. Örneğin evden iş yapmak zorundalar. Bu nedenle mobil cihazlar, yeni teknolojiler çok pozitif etkilendi. Pandeminin Samsung gibi bir şirket için bir fırsat olduğuna inanıyorum. Samsung yeni hayat stilinize uygun olan bu araçları size sunuyor. Bu nedenle çok ciddi şekilde büyüyebiliriz.

Türkiye’de mobil cihazlarınızın satışı pandemide arttı mı?

Kesinlikle, özellikle tablet satışları çok artıyor. Geçen yıla göre tablet satışlarının yüzde 50 arttığını söyleyebilirim. Cep telefonlarında da geçen yıla göre yüzde 10 artış kaydettik.

Bu artışlarda uzaktan eğitimin ve uzaktan çalışmanın rolü ne kadar?

Uzaktan eğitim büyük bir etken. İnsanlar evde kaldı ve tablet insanlar, aileler için çok iyi bir eğlence aracı olabilir. Cep telefonlarına ve tabletlere ek olarak eğer akıllı saatiniz de varsa tüm bu cihazları birbirine bağlayarak evinizde veya herhangi bir yerde mükemmel bir ortam oluşturabilirsiniz. Bu cihazları birbirlerine bağlamak pandemi sayesinde kabul edilir oldu.

Kategorilerdeki son durumu rakamsal olarak bize aktarabilir misiniz?

Televizyonlarda geçen yıla göre tek haneli bir artış var; beyaz eşya TV’den çok daha güçlü. Beyaz eşyada bu yıl çift haneli büyümeleri yakalayabileceğimize inanıyorum. Pandemi döneminde en fazla büyüyen ürünümüz tablet oldu. İkincisi giyilebilir ürünler. Tüketici elektroniği kesinlikle üç numara, özellikle televizyonlar. Televizyonlarda büyük olanların satışı daha hızlı artıyor. Her eve 55 inç ekrandan büyük televizyonlar alınıyor. Buzdolabında da büyük olanların satışı daha hızlı artıyor. Yeni trend bu.

Son çeyreğe yaklaşırken Samsung Türkiye için 2020’yi değerlendirir misiniz?

Samsung Türkiye’nin Başkanı olarak hayalim, hedefim burada kaldığım sürede işimizin büyümesini sağlamak. Çok yatırım yapabiliriz. Örneğin mağaza sayımızı artırdık. Mağaza burada büyük bir yatırım demek. Ve servis ağımıza, tamir servisi merkezlerimize yatırım yaptık. 1 saatte cep telefonu tamiri servisi, çok yenilikçi bir servis. Ayrıca satış ağımıza, açık mağazalarımıza, servis ağımıza da yatırım yapıyoruz. Takımları büyütmeye, pazarlama alanlarımıza yatırım yapıyoruz ve burada işe insan alıyoruz. Hayalim, her yıl bu yatırımlarla ve yeni iş yapış şekilleriyle işimizi büyütmek. Burada olduğum son 4 seneye baktığım zaman büyüdüğümüzü görüyorum. Bu yıl da büyüyeceğimize inanıyorum.

2020 sonunda gelirleriniz ne durumda olur?

Cep telefonunda yüzde 10 büyüme bekleyebiliriz. TV kategorisinde yüzde 8-9 gibi tek haneli yüksek bir büyüme söz konusu. Beyaz eşya işimiz de çift haneli büyüyecek.

Haziranda normalleşmeyle birlikte AVM’lerin açılması satışlarınızı nasıl etkiledi?

Pandemi sırasında e-ticaret çok güçlendi. E-ticarete olan talebin azalmasını beklemiyorum. Aynı zamanda fiziki pazarlar da eski pozisyonlarına gelecek. Bu da pazar kapasitesinin arttığı anlamına geliyor. Normale geri dönüldükten sonra bizim fiziki-sanal oranı 80’e 20 gibiydi. Bütçelenen toplam e-ticaret oranı yüzde 6 veya 7’ydi; ama bir anda internet pazarı büyüdü ve yüzde 20’ye çıktı. Fiziksel satışların da güçlü olmasıyla tekrar tüm ölçek büyüdü. Ama bu artışın çoğu e-ticaretten geliyor, fiziksel ticaret eskiye göre çok az büyüdü.

Türkiye’nin Samsung için önemi nedir?

Bu noktada Türkiye’nin birçok açıdan MENA bölgesindeki en önemli ülke olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Tüketici bakış açısı, tüketici kalitesi, pazarın ölçeği, pazarın potansiyeli açısından Türkiye çok önemli bir ülke. Bu nedenle zor zamanlarda bile yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Markalı mağazalarımız, servis merkezlerimiz, mağaza aktivitelerimiz ve direkt ya da dolaylı pazarlama iletişimi açılarından Türkiye’deki varlığımızı büyütüyoruz. Bunlar Türkiye’nin Samsung için ne kadar önemli olduğunun göstergeleri.

Türk pazarında Samsung Türkiye’nin güncel konumu nedir?

Cep telefonlarında bir numaralı yerimizi koruduğumuzu söyleyebilirim. Televizyonlarda da bir numaradayız. Yani her kategoride Türkiye’deki diğer markalara göre güçlü pozisyondayız.



HANGİ ÜRÜNLER HIZLI BÜYÜDÜ?



İHTİYAÇLAR Televizyonda Türkiye pazarında çok güçlüyüz. 13 yıldan fazladır bir numarayız. Pandemi sırasında ve ikinci çeyrekte satın alma önceliği olarak televizyonlar, cep telefonları ve tabletlerin ardından geliyor. Çünkü insanlar dışarı çıkamadı. Örneğin Netflix pandemide çok yararlı oldu değil mi? Yani televizyon izlemeye ihtiyaç var. Ayrıca beyaz eşya ve buzdolaplarına da...

HACİM ARAYIŞI İnsanların ailece beraber evde oturması, beraberce yemek için bir şeyler pişirmek zorunda olmaları demek. Buzdolabına bir şeyler koymak zorundalar. Benim bile bir sürü yiyecek alıp bunları buzdolabına koymam gerekiyor. Bu nedenle yeni bir buzdolabı satın aldım, çünkü buzdolabımın kapasitesi yeterli değildi. Kısaca bu kategorilere pandemide talep arttı. Âmâ bu bölgede talep zaten çok güçlüydü. Nisanda insanlar ne olup bittiğini anlayamadıkları için biraz çekingendi. Mayıs ayında çoğu işin değiştiğini anladı ve haziran ayında ertelenmiş talep realize oldu.











“TALEP FARKLI HAREKET EDİYOR”



TRENDLER AYNI Global tüketici trendleriyle Türkiye tüketici trendleri arasında büyük bir fark görmüyorum. Ne zaman Türkiye’ye aynı ürünü, aynı seviyede, aynı teknolojiyle getirsem sonuç aşağı yukarı dünyayla aynı oluyor. Bu da Türk insanının zevkinin ve taleplerinin gelişmiş olduğunu gösteriyor. Mesela Samsung Note serisi, Türkiye’de diğer pazarlardan daha iyi satıyor. Türklerin zevki bazen diğer ülkelerden çok daha gelişkin.

SADIK MÜŞTERİ Kur farkı, ekonomik durum nedeniyle herkesin alım gücü düşmüş olabilir ama hala alım yapabilecek sadık müşteriler var. Mesela Note 20’nin ön sipariş talebi geçen yıl Note 10’unkinden daha fazla. İnanılır gibi değil. Pazarın büyüsü bu, ne düşünürsek düşünelim gerçekte talep, genel ekonomik gerçeklerden daha farklı hareket ediyor. Çünkü konu teknoloji. İnsanlar yeni teknolojiyi, yeni cihazları denemek istiyor, yeni trend her zaman bu. Bu nedenle Türklerin trendleri anlama gücüne saygı duyuyorum.











“2025 İÇİN GÜÇLÜ BİR VİZYONUM VAR”



YENİ YATIRIMLAR 2021’de sanal işimize daha fazla yatırım yapacağız. Fiziksel ortama da… Daha seçkin yerlerde yeni Samsung mağazaları açacağız ve daha deneyimsel mağazalar yaratacağız. Yeni teknolojileri insanlara anlatabilecek daha fazla insan yetiştireceğiz. Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Tüm kategorilerde büyüyeceğiz. 2021’de 50 mağaza daha açmayı planlıyoruz. Şu anda 350 mağazamız var. İnsanlara yaşadıkları her köşede ulaşmak istiyoruz. AVM’lerde de, caddelerde de olacağız.

GELECEK PLANLARI 2025’te en azından iki kat büyümüş olacağız. Eğer burada 5 yıl daha kalabilirsem amacım işi 3 kat büyük bir ölçeğe getirmek. Bu nedenle buradayız. Çünkü 2025’te Türkiye’nin çok daha büyük olacağına inanıyorum. Şu anda ekonomik sıkıntılar var ama 2025’te Türkiye’nin potansiyeli sayesinde durum tamamen farklı olacaktır. Şu andaki genç jenerasyon 2025’te güç sahibi olacak. Bu nedenle 2025 için güçlü bir vizyonum var.







