Tedarik zinciri 3,0 dalgası geliyor

M. Rauf Ateş

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Dünyada üretim süreçlerini değiştiren şirket sayısı oldukça az. Hong-Kong merkezli Li&Fung da bu şirketlerden biri. Taşeron imalat dönemini dünyada ilk kez başlatan dev şirket, bir ürünün her bir parçasının üretimini dünyada en iyi yapan fabrikalarda gerçekleştiriyor. Bu farklı modelin özünde ise şirketlerin bütün üretim sürecini alıp en iyi fabrikalarda, en uygun maliyete yaptırmak var. Li&Fung Yönetim Kurulu Başkanı ve şirketin 3’üncü kuşak temsilcisi Victor Fung, bu model sayesinde 40 ülkeye açıldıklaÖrnerını ve 50 binden fazla tedarikçiye sahip olduklarını söylüyor. Fung’un yeni dönem ajandasında ise tedarik zincirinde dijitalleşme var. Bu yeni döneme “tedarik zinciri 3.0” diyor ve tüketicinin yönlendirdiği dijital bir sürecin kapıda olduğunu savunuyor. Koç Holding’de yönetim kurulu üyeliği de yapan Fung, 25 yıldır Türkiye’de olmaktan da oldukça memnun. “Türkiye’yi bizim 3.0 konseptimize uyumlu hale getirmek istiyoruz” diye konuşuyor. Victor Fung’la üretimde hayata geçirdikleri bu modelin detayları, tedarik zincirinde yeni yaklaşımları ve Türkiye’yle ilgili planları hakkında konuştuk.

Küçük geleneksel bir işten, büyük global bir şirket yarattınız. Bunu nasıl başardınız?

Aslında çok uzun bir hikayemiz var. Bizim işimiz dedemle 111 yıl önce Çin’de başladı. O zamanlar Çin Hanedanı’nın hakimiyeti devam ediyordu. Çin Cumhuriyeti 1911’de kuruldu. Bu yıllarda Çin’den ihracat yapan ilk Çin sermayeli şirket dedeme aitti. Ondan öncesinde piyasada İngiliz şirketlerinin hakimiyeti vardı. Bizim şu andaki merkezimiz Hong Kong’da. Bugün 25 milyar dolarlık bir iş yapıyoruz ve 40’ın üzerinde ülkede çalışıyoruz.

Dedeniz iş hayatına başladığında ne yapıyordu?

Çin malı ürünleri ihraç ediyorlardı. İpek,porselen, havai fişek gibi ürünleri değişik ülkelere satıyordu.

Daha sonra işleri sizin babanız devraldı…

Dedemden şirketi babamın alması dönüm noktası oldu. Babam şirketi bölgesel bir güç haline getirdi. Asya’nın değişik bölgelerinden aldığımız malları, yine değişik ülkelere ihraç ediyorduk. Babamın zamanında şirket, Asya sınırları içinde gerçekten çok hızlı büyüdü. 1960’lı yıllardan söz ediyorum.

Güç kardeşinizle size geçtikten sonra ne oldu?

Kardeşimle benim şirkette işe başlamamız, Çin’in dış dünyaya açıldığı döneme denk geldi. 1976 yılında işleri devraldık. O dönemde şirket çok küçüktü. Yanlış hatırlamıyorsam 100 milyon dolar civarında ciro yapıyordu. Çalışan sayısı ise birkaç yüz kişi civarındaydı. Geriye dönüp baktığımızda, Çin ekonomisi dışa açıldığında, Asya’dan, Hindistan’dan ihracat yapanlar ile ekonomilerini dışa açan Doğu Avrupa ülkeleri, yaklaşık 1,5 milyar kişilik bir küresel gücü dünya piyasalarına sundu. İşte bu dönemde biz yeni bir iş modeli geliştirdik. Bugün yaklaşık 50 bin kişi çalıştırıyoruz.

Bu yeni iş modelinizin temellerini neler oluşturuyordu?

Bu modelin en önemli özelliğini, üretimin tek bir noktada olmaması oluşturuyordu. Üretimi biz aslında Hong Kong’da yapıyorduk. Örnebir oyuncağı ele alalım. Biz oyuncağı Hong Kong’da tasarlıyor, mühendisliğini orada gerçekleştiriyorduk. Sonra bunu Çin’e gönderip ucuz iş gücünden yararlanarak orada ürettiriyorduk. Sonra tekrar Hong Kong’a gönderiyorduk. Orada kalite kontrolünü de yapıp lojistiğini dünya çapında gerçekleştiriyorduk. Aradan geçen 30 yılda dünya çapında yenilikçi bir tedarik yönetim zinciri sistemi oluşturduk.

Bu yeni bir iş modeli miydi?

Evet, tamamen yeni bir modeldi. Biz bu modeli oluştururken dışa açılan Çin ekonomisindeki yeni fırsatları gözlemleyip değerlendirdik. 1970’lerin başlarında Hong Kong’da transistörlü radyolar yapılıyordu. Sonra bu radyoların yapımı, daha ucuz olduğu için Tayvan, Kore ve Singapur’a kaydı. Çin’in dışa açılmasıyla biz üretimi tekrar Hong Kong’a kazandırdık. O radyoların bütün parçalarının montajını biz yapıyorduk. Hammaddeyi alıp montajını gerçekleştirip satıyorduk. İşçilik maliyeti düşüktü ve bir hayli verimli çalışıyorduk. Bunu biz Çin’e kazandırdık.