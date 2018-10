Aslı Sözbilir



Anadolu’nun ilk sünger fabrikası olan Süntaş A.Ş. adıyla kurulan şirket, 1979 yılında tesis yatırımlarını büyüterek süngerli yatak üretimine başladı. 1981’de ise yaylı yatak üretimiyle birlikte Yataş adıyla yoluna devam etti. 1987’de ev tekstili ürünleri, 1993 yılında ise yataklı kanepe ve koltuk takımı üretimine başlayarak ürün gamını geliştirdi. Yataş 1996 yılında mobilya sektöründe bir ilke imza atarak halka açılan ilk şirket oldu. Şirket, bugün yurt içinde ve dışında toplam 420 mağazasında 2 bin 300 çalışan istihdam ediyor5 yıl önce başlattığı dönüşüm hamlesi kapsamında global marka olma vizyonunu geliştiren şirket, dünyanın tüm bölgelerinde varlık gösterdiği 32 ülkeye şimdi yeni coğrafyalar ekliyor. Yataş Grup, Turquality programı kapsamında önümüzdeki 5 yılda Almanya, Romanya, Rusya ve İngiltere pazarına yoğunlaşacak. Öztaşkın, “Biz yurt dışında gittiği yerde ilk üçe girmeye çalışan bir marka haline geleceğiz. Planımız bu” diyor. Yeni alt marka girişimleri “Divan Ev” ile de tüketici grubunu genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Öztaşkın ile Yataş’ın yeni dönem planlarını konuştuk:

Yataş’ın marka yolculuğu başlangıçtan bugüne nasıl geldi? Biraz anlatır mısınız?

42’inci yılımızı kutluyoruz. Bizim 1’inci nesil, babam, kardeşleri ve kuzenlerle iyi bir ekip olmuş, 42 yıl önce 1976’da Süntaş adlı şirketi kurmuşlar. Süntaş, sünger üreten bir tesis olarak kuruldu. Sünger üretiminden sonra sünger yatak, yaylı yatak geldi. Sonra sırasıyla ev tekstili, kanepe koltuk ve nihayetinde de ahşap grubu dediğimiz yemek odası yatak odası, sehpalar, TV üniteleri şeklinde yelpaze geliştirildi. Süntaş yaylı yatak üretimiyle birlikte Yataş ismini aldı. 90’lı yılların sonunda mobilya sektörüne girdikten sonra yatak odasıyla mobilya grubunu ayırdık. Böylece “Enza Home” markası adı altında yeni bir perakende konseptiyle mobilya sektörüne girdik. Şu anda “Enza Home” ve “Yataş Bedding” iki farklı perakende konsepti olarak grubun en önde giden lokomotif işleri olmuş vaziyette.

Şu anda mağazalarınızın markalarınıza göre dağılımı ne durumda?

Toplamda 420’ye yakın mağaza var, yarısı Bedding, yarısı Enza diyebiliriz. Yurt dışı mağaza sayısı da 61’e geldi. Onun da 40’a yakını Enza, geri kalanı Bedding. Bu arada “Selena” diye üçüncü bir markamız daha var. O daha çok yatak ve ev tekstili üreten gerilla bir marka. Mağaza konsepti yok, her yerde satılıyor. Bunun dışında proje işler için “Yataş Project Group” var. Yataş Project Group da daha çok toplu satışları hedefliyor. Key account dediğimiz anahtar, büyük, department store’lar ana hedef kitlesi.

Şirketin şu andaki yapısından biraz bahsedebilir miyiz?

Şu anda anonim ve yüzde 52’si halka açık bir şirketiz. Aynı zamanda aile şirketiyiz. Yataş, teyze çocuklarının kurduğu bir şirket ama ikinci nesilde CEO olarak beni görevlendirdiler. Türkiye’de ve yurt dışında toplam 420 mağazamızda 2 bin 300 civarı çalışanımız var.

Şu anda Yataş’ın sektördeki konumu, payı nedir?

Sektörde Yataş Grup, Boydak’tan sonra ikinci sırada. İki markasıyla sektörde çok ciddi yol almış durumda. Ve sektörde yenilikleriyle, tarzıyla, stiliyle, koleksiyonuyla, yaptığı işle örnek bir firma… Aşağı yukarı yatak sektöründe yüzde 7-8 civarı bir pazar payımız var diyebiliriz. Mobilyada da Enza’nın yüzde 1’lik bir pazar payı var. Aslında çok da yüksek değil ama sektör çok büyük. O büyüklük içinde Enza’nın yüzde 1’i sektörde ikinci sırada yer alıyor.

Rakamlarla konuşursak 2017 sizin için nasıl geçti?

2016 ve 2017’de Yataş sırasıyla yaklaşık yüzde 54 ve yüzde 59 büyüdü. 2017 sonunda ciro 801 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket 53 basamak yukarı çıkarak ilk 500 firma arasında da 279’uncu sıraya geldi. Son 2 yıldır hem 2016’da hem 2017’de yüksek ciro rakamlarıyla ciddi anlamda tırmanarak ilerliyoruz. Hem pazar payı alıyoruz hem de “like for like” dediğimiz birebirde de mağaza cirolarımız artıyor yani aynı mağazadan daha fazla ciro elde ediyoruz.

İhracatınız ne durumda?

İhracatımız toplam cironun yüzde 10’u civarında. Biz bunu önümüzdeki 10 yılda yüzde 20-25’ler civarına getirmeyi planlıyoruz.

2016 ve 2017’de yakaladığınız iyi çıkışın nedeni neydi?

Son 5 yılda aslında Yataş Grubu’nun vizyonu değişim ve dönüşümdü. Her şeyiyle markayı değiştirdik. Hem Yataş Bedding’ler, hem kurumsal logo hem koleksiyon hem de felsefesi değişti. Markanın mağaza konseptinden üretim teknolojisine, ürün çeşitliliğinden fiyat politikasına ve iletişim stratejisine her şeyini yeniledik. Üzerine bir de Enza Home mobilya konsepti geldi. Her ikisi beraber 2016 ve 2017’de büyük sıçramalar yaptı. Aşağı yukarı her yıl 100’ün üzerinde mağaza açıyoruz. Bu yıl ağustos ayında 85 mağazaya ulaştık. 2018 sonunda 100 mağazaya çıkacağız. Hem yeni açılan mağazalar hem de birebirde koleksiyonun daha etkili hale gelmesi ve yine birebirde büyümelerle biz bu yüksek büyüme oranlarını yakaladık.