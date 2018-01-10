Yeni CEO'nun hızlı büyüme planı

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Bu yıl nisan ayı başında göreve gelen Sabancı Holding’in yeni CEO’su , MEHMET GÖÇMEN “Yeni Neslin Sabancısı” adını verdikleri yeni yol haritasıyla büyük bir dönüşüm hareketi başlattı. Yeni dönemde eskisinden farklı olarak satın alma ve ortaklıklarla büyüyeceklerini söyleyen Göçmen, 2018’de mevcut işlerini destekleyen, enerji ve sanayinin kesişim alanında olan yeni bir sektöre gireceklerini belirtiyor. “Bu yeni alan, Türkiye’ye dünyada yeni bir rekabet avantajı katacak. Bu açıdan topluluğumuzu ve kendimi çok şanslı addediyorum” diyen Göçmen’in hedefi, Sabancı’yı yeni bir büyüme hikayesiyle 5 yılda bugünkü büyüklüğünün 2 katına çıkarmak.

Sabancı Holding’de 2017 üst düzeyde önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Önce şubat ayında 7 yıldır holdingi yöneten Zafer Kurtul istifa ettiğini açıkladı, ardından çok sayıda üst düzey yönetici değişti. Bu ortamda, finans kökenli Kurtul’un yerine 14 yıldır toplulukta insan kaynaklarından çimento ve enerji grup başkanlığına kadar stratejik görevlerde bulunan Mehmet Göçmen atandı. Halefinin aksine sanayi kökenli olan yeni CEO’nun hedefinde “büyüme” ve bunun sağlanması için yeni yol haritasının oluşturulması bulunuyor. “Sadece büyük olmak yeterli değil, şirketlerimizi büyük olduğumuzun bütün paydaşlar tarafından kabul edildiği bir noktaya getirmemiz lazım” diyen Göçmen, Sabancı’yı 80’li yıllardaki güçlü yapısına taşıma konusunda iddialı. Yeni CEO Göçmen, gelecek 5 yılda Sabancı’yı 2 katına çıkarmayı planladıklarını belirterek bunu son dönemden farklı olarak şirket satın alarak yapacaklarını söylüyor. “Yeni dönemde doğru fiyatlarla yapılmış satın alma ve birleşmelerle büyüyeceğiz” diyor ve Sabancı Holding’i “Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonuyla yeniden kurguladıklarını anlatıyor. Göçmen, yeni bir sektöre girme hazırlığı yaptıklarını da belirterek bunun büyük oranda sanayi ile enerjinin kesiştiği bir yerde olacağını söylüyor. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, ilk kez Capital’e Sabancı Holding’in gelecek 5 yıllık planını ve yeni sektör arayışlarını anlattı:

CEO olduktan sonra neler yaptınız? O günden bugüne zamanınız nasıl geçti?

Büyük ölçüde gelecek 5 yılın yol haritasının ve ana politikalarımızın hazırlanmasıyla geçti. Hem yeni stratejimizi oluşturduk hem de organizasyonel tarafta çalışmalar yaptık. Uzun yıllar Sabancı Topluluğu’nda, özellikle insan kaynakları grup başkanlığı, çimento grup başkanlığı ve enerji grup başkanlığı gibi farklı görevlerde bulunmam önemli bir avantaj sağladı. Geleceği kurgulamakta çok yapıcı ve önemli bir adım attık. Finansal tabloların ötesinde dinamik ve dengeli bir portföy oluşturmak üzere bir dönüşüm başlattık. Sabancı’yı “Yeni Neslin Sabancı’sı” olarak, geçmişte bizi başarılı yapan değerlerimizden ödün vermeden yeniden kurguluyoruz.

5 yıllık yol haritanızın detayları nelerdir?

Portföyümüzde yer alan bazı şirketlerimizin Türkiye’de yüksek büyüme potansiyeli var. Büyüme potansiyeli olan sektörlerde bu büyümeden maksimum faydalanılacak adımları atarken daha sınırlı gördüğümüz sektörlerde transformasyonla, coğrafi ya da ürün değişimiyle veya bütün bunların etkin bir karmasıyla nasıl daha yüksek bir portföy performansına ulaşacağımıza bakıyoruz.

Daha yüksek portföy performansını nasıl sağlayacaksınız?

Ana kuralımız bütün şirketlerimizde hem bugünü çok iyi yönetmek hem de bunu yaparken bu şirketlerimizi dönüştürerek tekrar ivmelenmelerini sağlamak. Bu, bana biraz da 1980’lerden sonraki Türkiye hikayesini anımsatıyor.

Neden?

Çünkü Türkiye’nin 1980 sonrasında dış dünyaya açılmasıyla birlikte Sabancı Holding de yabancı ortaklıklarla Türkiye’de yeni bir çığır açtı. Türkiye’ye ortaklık kültürünü getiren şirketiz. Bir taraftan çimento ve tekstil gibi işleri daha kârlı devam ettirirken diğer taraftan bazı başka işlerde ortaklıklar yaptık. Ortaklıklar üzerinden ülkeye teknoloji transferi sağladık. Dolayısıyla bu atılımla hem topluluğumuzun ivmelenmesine hem de Türkiye’de yeni bir dönemin başlamasına liderlik yaptık. Bugün geldiğimiz noktada ise sadece Türkiye değil, dünya değişiyor. Bütün mesele mevcut işlerimizi iyi yönetirken değişimden kaynaklanan fırsatları doğru değerlendirerek Sabancı Topluluğu’nun geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de içinde bulunduğu sektörlere öncülük etmesini sağlamak. Dolayısıyla gelecekte de bütün işlerimizi hem iyi yöneteceğiz hem de içinde olduğumuz herhangi bir sektörde Türkiye’de büyüme olanakları sınırlıysa başka coğrafyalarda bu işimizi büyütmek için arayış içinde olacağız. Tabii bunu da yaparken portföyümüzü daha dengeli hale getirmek ve daha stabil, yüksek büyüme potansiyelli pazarlara gitmemiz gerekiyor. Biz de bugünden bu pazarları tespit ediyoruz. Buralardaki arayışlarımızı derinleştireceğiz.