TÜPRAŞ 2017’DE CİROSUNU 34,8 MİLYARDAN 53,9 MİLYAR TL’YE taşıdı. Yüzde 55 ciro büyümesi gerçekleştirdi. 2017’in rafinericilik sektörü ve kendileri açısından oldukça iyi bir yıl olduğunu belirten Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, 2018’in ise geçen yılı yakalayamayacağı kanısında. Yelmenoğlu, bu yıl içinde Londra’da ofis açacaklarını ve uluslararası alanda daha fazla büyümeyi hedeflediklerini söylüyor. “Gündemimizde yeni yatırım projeleri var” diyen Yelmenoğlu, 2017’de 180 milyon dolar yatırım yaptıklarını, bu yıl da yapacaklarını yatırım tutarının 240 milyon dolar civarında olacağını belirtiyor. Yelmenoğlu, 2015’te hayata geçirdikleri 3,1 milyar dolarlık fuel oil dönüşüm projesine benzer büyük bir yatırımın da ajandasında olduğunu anlatıyor. Pek çok büyük proje üzerinde çalıştıklarını söyleyen Yelmenoğlu, Trump’ın İran yaptırımına karşı önümüzdeki dönemde Amerikan petrolünü bile ithal edebileceklerini belirtiyor. Tüpraş’ta 3 yılını dolduran İbrahim Yelmenoğlu ile şartların hızla değiştiği rafineri pazarında yeni döneme nasıl hazırladıklarını, yeni yatırımlarını konuştuk:

2017’yi nasıl geçirdiniz?

Geçen yıl finansal neticeler açısından gerçekten çok iyi bir yıldı. Ancak bu durum bizim operasyonel rakamlarımızın iyi olmasının yanında geçen yıl rafinericilik sektörü açısından da oldukça iyi bir yıl olmasından kaynaklandı.

Sektördeki bu iyileşmeyi bekliyor muydunuz?

Evet, bekliyorduk. 2016, özellikle rafinericilik tarihi açısından kötü bir dönemdi. Ancak bu trendin dönmesi gerekiyordu çünkü rafinericilik sezonsal ve konjonktürel olarak değişen bir iş. Bazı yıllar iyi, bazı yıllar kötü olması normal. 2016 tarihi kötü yıllardan bir tanesiydi. Global ekonominin düzelmesi ve yüksek stok seviyelerinin tekrar normal seviyelerine gelmesiyle rafineri kârlılıkları da düzeldi. Böylelikle 2017 tarihi olmasa bile oldukça iyi bir yıldı. Ayrıca Akdeniz rafineri marjı 2017’de 2016’ya kıyasla oldukça iyiydi.

Marj ne oldu?

2016’da 4 dolar olan Akdeniz rafineri marjı 2017’de 5,3 dolara çıktı. Aynı bölgede faaliyette bulunduğumuz için bizim rakamlarımız da bölgesel marjlara paralel gelişme gösterdi.

Geçen yıl başka hangi açılardan iyi geçti?

Operasyonel olarak da 2017’de oldukça iyiydik. Geçen yıl, dönüşüm ünitelerimizde önemli ve uzun süreli planlı ve plansız duruşumuz yoktu. Bu nedenle kapasite kullanımımız tamdı. Dolayısıyla 2017 hem operasyonel olarak iyi bir yıl geçirmiş olmamız hem de rafinericilik sektörü açısından kâr marjlarının oldukça iyi bir yıl olması nedeniyle iyi finansal neticelere ulaştığımız bir yıl oldu.

2018 için beklentiniz nedir?

Rafinericilik sektörü 2018’e çok iyi başlamadı. Bu durum bizim ilk çeyrek finansal neticelerimize de yansıdı.

Neden iyi başlamadı?

Bu durum hem rafinericilik sektörünün yıla kötü bir başlangıç yapmasından hem de bizim bazı önemli bakım duruşlarımızın 2018’in ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesinden kaynaklandı. 2018’de bu açıdan bir yoğunlaşma oldu. Ancak planlı bakım duruşlarımızı tamamladık. Ayrıca Akdeniz Rafineri marjlarında da yüksek sezon olmasının getirdiği etkiyle toparlanma başladı.

Toparlanma etkili olur mu? 2018’i 2017’deki gibi iyi neticelerle kapatır mısınız?

2017’ye göre bu yıl rafinericilik açısından çok iyi bir yıl değil. İlk çeyrek itibarıyla bu yılki Akdeniz Rafineri marjları geçen yılın bir dolar altında. Ancak şu anda Akdeniz rafineri marjları açısından oldukça iyi bir dönem yaşıyoruz.

2018 rakamları 2017’nin aşağısında mı olur?

Ticaret savaşları ve FED kararları global ekonomide özellikle gelişmekte olan piyasalarda bir miktar daha zayıflamaya yol açması 2018 yılı sonuçlarının da etkilenmesine neden olacak.

Trump’ın İran yaptırımları var. İran’la ilgili yaptırım bekliyor muydunuz?

Bu yaptırımlar çok uzun süredir konuşuluyordu. Obama yönetiminden Trump yönetimine geçtikten sonra Trump’ın pek çok söyleminden biri de İran yaptırımlarının tekrar hayata geçirileceği ve anlaşmaların bozulacağıydı. O nedenle çok sürpriz olmadı diyebilirim.

Yaptırımlar sizi ne kadar etkiler?

Rafinericilik uluslararası bir iş&hellipBugün İran’dan hiçbir şekilde ham petrol alınamazsa bu sadece bizi etkileyen bir durum olmaz. Bölgedeki rafinerilerin tamamı hatta Uzakdoğu da bundan etkilenir. Çünkü, Çin, İran petrolünün en önemli alıcısı durumunda. Dolayısıyla bu gelişme sadece bizi değil, dünyada rafinericilik sektörünü etkiler.