Zor yılı fırsata çevirme planı

“TÜRKİYE’DE ÖNGÖRÜ YAPMAK KOLAY DEĞİL”



“BENİM NESLİM GELECEK İÇİN YAŞADI” Türkiye’de öngörü yapmak kolay değil. Bütçe yapmak da öyle. Türkiye’de kime sorarsanız sorun bütçe bir rehber olarak ortaya çıkıyor. Bütçeyi kontrol etmek ve güncellemek gerekiyor. Dünyada da her şey çok hızlı değişiyor. Bu değişimi tüketicide de görüyoruz. Hem dünyada hem Türkiye’de tüketici bug��nü yaşamak istiyor. Gelecekle ilgili çok fazla şey düşünmek istemiyor. Bunu benim neslim düşünebilir miydi? Ben 67 yaşındayım. Benim neslim gelecek için yaşadı.



DEĞİŞİME UYANIK OLMAK Tüketiciye göre hareket eden bir şirket olarak biz de anı takip etmek durumundayız. Örneğin mürdüm çorap yetiştiremiyoruz. Bir influencer TikTok’ta mürdüm çorap giymiş. Herkes buna çok ciddi pozitif tepki göstermiş. Bizim o saniye mürdüm çorap üretip, bütün mağazalara ulaştırmamız gerekiyor. Şimdi bunun nesi planlanabilir? Nesi öngörülebilir? O yüzden her gün alarmda olmak gerekiyor. Dünyadaki değişim sadece ekonomik değil tüketici zevkleri ve eğilimleri de hızlı bir değişim içinde. Bu değişime her an uyanık olmak gerekiyor.