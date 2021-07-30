Tema Vakfı Başkanı Ataç: Doğaya bakış açımızı değiştirmemiz lazım

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, 'Tüketiciler olarak bizim ve yöneticiler olarak tüm hükumetlerin doğaya bakışını değiştirmesi gerekiyor' diye konuştu.

90 bini aşkın gönüllüsüyle Türkiye’nin en itibarlı STK’ları arasında bulunan TEMA, yürüttüğü 17 projeye ek olarak Hayrettin Karaca Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi ve Ali Nihat Gökyiğit Biyoçeşitlilik Projesi’ni başlatıyor. Tüm dünyanın gündeminde olan iklim krizi sorununa dikkat çeken TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Doğal varlıklarımızın korunması için halkın temsilcisi bir sivil toplum kuruluşu olarak çalıştığımız amaca yönelik kamuoyunu yönlendiriyoruz. Tüketiciler olarak bizim ve yöneticiler olarak tüm hükumetlerin doğaya bakışını değiştirmesi gerekiyor. Dünyanın her yerinden çevre sorunlarıyla ilgili haberler alıyoruz. Tüketiciler olarak tahmin ettiğimizden çok daha fazla gücümüz var. Gelecek nesillerin bu gezegen üzerinde yaşamasını istiyorsak bizim toplum olarak partiden bağımsız olarak siyasilerin üzerinde baskı kurmamız lazım. Herkesin, demokrasinin yaşaması için STK’lara el vermesi gerekiyor” diyor.

Günümüzün Dünyası’nda TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’la çevre sorunlarını ve vakfın bunlarla ilgili yaptığı çalışmaları konuştuk.