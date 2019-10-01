Bakan 2020 turizm hedeflerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılki hedefin “58 milyon turist” olduğunu açıkladı.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneğince düzenlenen “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Tanıtım Toplantısı”nın açılışında yaptığı konuşmada, 2019 yılında 51 milyon turist, 34 milyar dolara yakın turizm geliri, kişi başı gecelikte de 71 dolarlık gelirin yakalanacağını, kesin rakamların ay sonunda açıklanacağını söyledi.

2020 HEDEFİ 58 MİLYON TURİST

Bu yıl ise bu rakamları yukarı çekerek 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla turizm geliri ve kişi başı gecelikte de 78 dolarlık geliri elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Ersoy, 2023’te de 75 milyon turisti, 65 milyar dolar turizm geliri, kişi başı gecelikte de 91 dolar geliri hedeflemeyi planladıklarını anlattı.

Bu hedefler için dünya ortalamasının çok üzerinde istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, bu büyümenin sağlanması için 2018 yılı sonunda turizmde bir politika değişikliğine gittiklerini ve turizm değişim stratejilerinin de bununla beraber hazırlandığını belirtti.

TURİZMDE “REPEAT GUEST” SORUNU

Bakanlık olarak önceliklerinden birinin turizm gelirlerinin tabana yayılması olduğunu belirten Bakan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

“Turizmi tabana yayamazsak yani biri yer biri bakarsa, tüm turizm politikaları etkili ve sürdürülebilir olamaz. Hanutçuluk yapan acentelerimiz, rehberlerimiz ve dükkancılarımız var. Taksiciyi otelin kapısına yanaştırmak yerine komisyon geliri için rent a car bulunduran otelcilerimiz de var. Mevcut otelin yatak kapasitesini artırmayı, kişi gece geliri artırmak yerine total ciroyu artırmayı başarı gören yatırımcı arkadaşlarımız da var. 12 aylık personel istihdamını hedeflemek yerine ‘Sezon geldiğinde komşunun personeline yüzde 5 fazla vererek çalarım’ diyen otelci arkadaşlarımız da var. Bu açıdan zihniyet ve vizyon değişikliği kalıcı bir sonuç istiyorsak çok önemli.

Bir başka zihniyet ve vizyon değişikliğimiz de turizmi 81 ile yaymak, yeni cazibe merkezleri oluşturmak olmalı. Turizmi başta Ege olmaz üzere İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne de yaymamız gerekiyor. Turizmin ‘repeat guest’ dediğimiz başka sorunları da var. 40 kere Antalya’ya gelmiş Rus turistlerimiz var. Antalya’yı ezberlemişler, hatta bıkmaya başlamışlar. Biz onlara Ege’yi yoğun şekilde tanıtıp, Antalya ile benzer özellikler taşıyan Ege kıyılarına kaydırmayı hedeflemeliyiz. Aksi takdirde Türkiye dışındaki farklı bir destinasyona kaçıracağız.”

BAKANLIK’TAN ÇEŞME VE DİDİM’DE İKİ PROJE

Bakanlık olarak Çeşme ve Didim bölgesinde iki büyük proje üzerinde çalıştıkları aktaran Bakan Ersoy, bu projelerin doğaya saygılı, geri dönüşüme duyarlı, yatay mimari uygulanmış, 12 aylık turizmin gerektirdiği alt yapı ve ürün çeşitliliğine sahip projeler olduklarını kaydetti.