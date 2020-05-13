Otellerde koronavirüse karşı neler değişecek, hangi önlemler alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı.
Koronavirüs sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin bir genelge yayımladı. Peki, otellerde neler değişiyor, koronavirüse karşı hangi önlemler alınacak? Koronavirüs kapsamında yayımlanan genelgeye göre otellerde şu önlemler alınacak:
HASTALIK ŞÜPHESİ VARSA İZOLE EDİLECEK
Otellerde koronavirüse karşı alınacak önlemler:
TESİSE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK
ŞEZLONGLAR, GÖLGELİKLERDE SOSYAL MESAFE
ÇOCUK KULÜPLERİ AÇILMAYACAK
TUVALETLERE OTOMATİK KAPI SİSTEMİ
PLAJ, HAVUZ HAVLULARI…
AÇIK BÜFE ÖNÜNE BARİYER
OTEL ÇALIŞANLARI İÇİN…
ODA TEMİZLİĞİ, KLİMALAR..
HAVUZLARIN KLOR SEVİYESİ