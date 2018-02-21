"Booking.com bu sezon faaliyete geçebilir"

Bakan Zeybekci, Booking.com ile gerçekleştirilen çözüm görüşmelerinde, kurumun elde ettiği gelire karşılık yerine getirmesi gereken zorunlulukları kabul etmeye yakın olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Booking.com ile yapılan görüşmelerde çözüme doğru gidildiği ve kurumun bu turizm sezonunda tekrar Türkiye'de faaliyete geçebileceğini bildirdi.

Zeybekci, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta, "Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Booking.com'un Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan dava nedeniyle Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan

Mahkemenin daha önce verdiği haksız rekabet kararının dönemin şartlarında doğru olduğunun altını çizen Zeybekci, "Buna çözüm getirmekle ilgili daha olumlu bir noktadalar. Türkiye'de büro açmak, sorumlu şirket haline gelmekle ilgili bir çözüme doğru gidiyoruz" dedi.

Yurt dışından yabancılara Türkiye'nin pazarlanmasıyla ilgili Booking.com'un bir problemi olmadığını dile getiren Zeybekci, Türk turizm alanlarını, tesislerini Türklere pazarlayıp da buradan elde ettiği gelire karşılık kestiği ya da kesmediği faturalarla ilgili sıkıntı. Burada da bir çözüme doğru yaklaşıyor, kabul ediyor gibi" diye konuştu.