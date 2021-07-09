Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Bayram tatili süresi) Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım.”

9.07.2021 14:01:000
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da Kurşunlu Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın burada önemli bir gayreti var." dedi.

Erdoğan, "Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz." diye konuştu.

Bayram tatili süresine ilişkin Erdoğan, "Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadesini kullandı.

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