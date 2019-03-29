İlk 2 ayda 3.2 milyon turist geldi

Şubat ayında 1,67 milyon yabancı turist Türkiye'yi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 9,38 artışla 1,67 milyon kişi oldu.

Söz konusu ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 140 bin 669 kişi ile birinci, Almanya 133 bin 612 kişi ile ikinci, Gürcistan 120 bin 364 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 33.2 artışla 87 bin 741 kişi oldu.

Yılın ilk iki ayında ise Türkiye'yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 7,4 artarak 3,21 milyona ulaştı.