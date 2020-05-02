Koronavirüs seyahat alışkanlarımızı nasıl değiştirecek? Gözde destinasyonlar nereler olabilir?

HELLO! Stories, Jolly Tur işbirliği ile Instagram yayınında seyahat yazarı ve gezgin Özlem Avcıoğlu’nun evine konuk oldu, koronavirüsün seyahat alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceği masaya yatırıldı.

HELLO! Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen’in sorularını yanıtlayan Avcıoğlu’na göre evlerde kaldığımız bu süreçte en çok seyahati özledik.

Önümüzdeki sürecin seyahat trendlerini, seyahatte nelerin değişeceğini yorumlayan Avcıoğlu’na göre ’Seyahatin adı Eko Turizm’ olacak… Eko Turizm için 3 öneri sunan Avcıoğlu, Türkiye ve dünyada her şey normale dönünce gözde haline gelebilecek favori destinasyonlarını da anlattı…

İnsanların belki ev, belki tekne kiralamaya da yönelebileceğini düşünen Avcıoğlu’nu anlatımıyla seyahatte oluşacak yeni trendler şöyle:

https://www.instagram.com/tv/B_nJIUxn_RE/?utm_source=ig_web_copy_link