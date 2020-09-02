Maxx Royal Kemer Resort ile doğanın kalbinde tatil

Günümüzdeki tatil anlayışında konfor ve lüksle birlikte doğa da ön plana çıktı. Maxx Royal Kemer Resort, doğanın kalbinde çok özel hizmetlerle ağırlanmak isteyenlere yaşam fırsatı sunuyor.

Geniş bir alana kurulu olan otel; su, toprak, hava ve ateşten ilham alınarak tasarlanan doğaya saygılı mimarisi ile dikkat çekiyor. Süit ve villalarının yanı sıra tatil boyunca misafirlere büyük kolaylık sağlayan Maxx Asistanları, gurme restoranları ile dikkat çekiyor.

Kişisel tercihleri ön planda tutarak uluslararası standartlarda hizmet sunan tesis, şık ve orijinal atmosferiyle konforun başrolde olduğu villalara ev sahipliği yapıyor.

Doğadan doğan lüks mimari

200 dönümlük bir alan üzerine konumlanan otel, mimarisinden mobilya formlarına, restoran alanlarından açık alan peyzajına kadar her köşesinde farkını yansıtmayı başarıyor.

Tatil boyunca hem doğada olmanın hem de sunulan özel hizmetlerin tadını çıkarmanın mutluluğunu yaşatan tesisin logosuna, akşamüzeri misafirlerin arasında dolaşan dağ keçileri ilham kaynağı olmuş.

Maxx Royal Kemer Resort, Dünya Mimarlık Festivali’nde (WAF) finale kalmayı başarırken farklı yarışmalarda En İyi Mimari Tasarım ödülünün sahibi olarak bu alandaki başarısını da kanıtlıyor.

Geniş yaşam alanları

Lüks seyahat tutkunlarının tatillerinde aradığı en önemli ayrıntılardan biri, otel odalarının büyüklüğü… Klasik otel mantığında olduğu gibi yalnızca uyumak için değil, her türlü detayın ve konforun düşünüldüğü geniş bir yaşam alanı olmasını isteyen misafirlerin beklentisinden yola çıkan Maxx Royal Kemer Resort, birbirinden özel konaklama seçenekleriyle hizmet veriyor. 100 metrekarelik geniş alanlara yayılan süitlerde soyunma odasından jakuziye kadar pek çok özellik bulunuyor. Havuz manzarasının yanı sıra terastan havuza direkt geçiş imkanı sunan ve 310 metrekareye kadar geniş bir alana yayılan Laguna Dublex Süitler ise çocuklu aileler için büyük rahatlık sağlıyor.

Tesisin geniş aileler, arkadaş grupları ve özel organizasyon konaklamaları için tercih edilebilen villa seçenekleri de bulunuyor. Kemer’in muhteşem denizine hakim bir noktada, özel havuz ayrıcalığı, akıllı oda sistemi ve konforlu bir tasarımla buluşacağınız villalar neredeyse bir ev büyüklüğünde olup, ihtiyaç duyabilecek her türlü olanağa sahip.

Maxx Royal Kemer Resorts, özel villalarında 4 gece ve üzeri konaklayan misafirlerini, tüm uçuşlarında Antalya Havalimanı’ndaki özel CIP Terminali’nde ağırlıyor. Ayrıca CIP Terminali hizmetinden yararlanan misafirler, CIP Terminal’den özel helikopterlerine ulaşma ayrıcalığını yaşıyor. Presidential Villa’da 7 gece ve üzeri konaklayan misafirlerine, havalimanı-otel ve otel-havalimanı arasında ücretsiz helikopter transferi ve CIP Terminal kullanım ayrıcalığı sunuluyor.

Hayallerinizin ötesinde kusursuz bir tatil sunan Maxx Royal Kemer Resort, lüks hizmetleriyle ezber bozuyor. Lüks konut anlayışının sınırlarını zorlayan villaların teknolojik donanımları da tamamen misafirlerin rahatına yönelik olarak tasarlanmış.

Kusursuz gastronomi yolculuğu

Tesiste birçok dünya mutfağı otel çatısı altında hizmet veriyor. Maxx Royal Kemer Resort’ta pek çok restoran bulunuyor.

Dileyen misafirler günün her saati tatiline lezzet katabileceği Azure 24’te kusursuz sunumlarla buluşurken, dileyenler Uzak Doğulu şeflerin Teppanyaki şovları eşliğinde farklı mutfakları keşfe çıkıyor. İtalyan mutfağının yanı sıra balığın başrolde olduğu sofralarda lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Türk ve Anadolu mutfağından vazgeçemeyenlerse Azure Türk’ün tatlarını deneyebilir.

Yaşam enerjinizi yenileyen lüks SPA deneyimi

Maxx Royal Kemer Resort’u önemli ayrıcalıklarından biri de geniş bir alana yayılan SPA merkezi… Dünya masaj literatüründe yer alan birbirinden özel masaj seçeneklerinin yanı sıra çeşitli güzellik uygulamaları ve Aqua Gym ayrıcalığı sunan Aven Royal, tüm senenin yorgunluğunu atıp zinde bir tatil yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan!

SPA içerisinde eğitimli güzellik danışmanları tarafından çeşitli uygulamalar da gerçekleştiriliyor. Öncü teknolojileri bir araya getiren VIP Line Plus cihazı sayesinde kasın daha çok enerji ve su harcayarak yağ dokusunun zayıflaması, kas dokusunu güçlendirerek dokuların gerilmesi, detoks etkisiyle ödem azaltılması gibi işlevleri bulunuyor.

SPA alanında kullanılan ürünler ise tamamen doğal, paraben içermeyen Thermes Marins Kozmetik ürünleri… Yüze ve vücuda kapsamlı bakım sağlayan profesyonel ürünler, size okyanus ferahlığında duyusal bir deneyim yaşatıyor.

Vücudunuzu ve ruhunuzu dinlendiren tüm bu uygulamaları dilerseniz odanızda dilerseniz VIP SPA alanında ya da iskeledeki özel pavilyonda deneyimleme şansına sahipsiniz.







