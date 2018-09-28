Sağlık turizminin kalbi Sivas’ta attı

Sivas, son yıllarda termal su kaynaklarını sağlık turizmine sunan yapısı ile de adından sıklıkla söz ettiriyor. Yakın geçmişe kadar tarihi ve kültürel dokusu ile turizme hizmet sunan, ünlü Kangal Köpekleri ile adını dünyaya duyuran Sivas’ta son dönemde irili ufaklı çok sayıda termal turizm tesisi de hizmet vermeye başladı.

Bu yönü ile sağlık turizminde Türkiye’nin adı öne çıkan illeri arasına giren Sivas, önemli bir turizm etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi-THTC’nin Sivas Valiliği ile birlikte düzenlediği 3. Uluslararası Termal Turizm Zirvesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 52 ülkeden 300 delege ve yerli yabancı çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Ticaret Bakanlığı Hizmetler ve Devlet Yatırımları Daire Başkanı Alperen Kaçar ile Türkiye Sağlık Turizmin Konseyi –THTC kurucu Başkanı Emin Çakmak , Sivas Ticaret ve sanayi Odası yöneticileri, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü ile 52 ülkeden gelen sağlık turizmcilerinin yer aldığı toplantıda Sivas’ın yerele yönetimleri yöneticileri de kentlerinin turizm potansiyeli hakkında bilgi sundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan THTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun mihenk taşı olan Sivas” diyerek sözlerine başlayarak şehrin önemini belirtti. Tarih boyunca Sivas’ın şifa kaynağı olduğunu anlatan Emin Çakmak, şunları anlattı:

“Sivas’ın hala şifa dağıtmaya devam ettiğini belirterek, Sivas’ın artık dünyaya görücüye çıkmaya hazır olduğunu gördük. Ticaret Bakanlığımızın önemli destekleri, ORAN Kalkınma Ajansı’nın, Sivas belediyesi ve diğer paydaşların katkılarıyla zirveyi düzenledik.

13 yıldır faaliyette bulunan HTC’nin Türkiye’de 375 üyesi, 91 ülkede 165 temsilci ofisleri bulunuyor. THTC üyesi 52 ülkenin direktörleri ve ofis temsilcileri, partner kurumlarıyla bu zirveye katıldılar. Konseyimiz yurtiçi ve yurtdışında 500’e yakın etkinliğe imza attı” dedi.

Ticaret Bakanlığı Hizmetler ve Devlet Yatırımları Daire Başkanı Alperen Kaçar, sağlık turizminin verilen hizmetlerin başında geldiğini ve THTC’ye yurtiçi ve yurtdışında destek vermeye devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti: “Sivas termal şehirlerimizin başında geliyor. Sivas potansiyeli ve tesisleri ile bu desteği hak ediyor” dedi.

Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sivas’ın geçmişten gelen gücüyle büyük ilgi gördüğünü belirterek “Sivas’ın tarihi ve kültürel geçmişini de tanıtma fırsatı buluyoruz. Ayrıca Türkiye’nin sağlık turizmindeki değerini yurtdışı görevimde daha iyi anladım. ORAN olarak her türlü desteği sürdüreceğiz. Termal ile sağlık, havası ile huzur bulanan bir şehirdir” dedi.

DAVUT GÜL: SİVAS KABUĞUNU KIRIYOR

Sivas Valisi Davut Gül de turizm konusunda birbirinden değerli imkanlara sahip olan Sivas’ın gün geçtikçe turizm açısından daha da zenginleştiğini belirterek, “Sivas şifa dağıtan yönü ile de adını uluslararası arenalarda daha çok duyuracaktır. Sağlık turizmi kentimizde daha da gelişecektir” dedi.

Davut Gül konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sivas kabuğunu kıran bir şehirdir. Son 10 yılda 20’nin üzerinde konaklama tesisi yapıldı. Sivas ulaşılabilir bir şehir. Güvenli bir şehir. Dünyanın en az suç işlenen şehirlerinden biridir. 7 bin yıllık geçmişi, güçlü medeniyeti tarihi birikimi vardır. Sivaslılar bunun farkındadır. Sivas 28 bin km2 toprağında doğal ve sağlıklı ürünler, sağlıklı havası ile önemli bir şehirdir.

“SAĞLIK TURİZMİNE YENİ YATIRIMCILAR BEKLİYORUZ”

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 2005 yılında şehrin önemli eksikliklerini tespit ettiklerini belirterek, havalimanının eksikliğini ve tesis eksikliğini dile getirerek “Sivas bugün altyapı yatırımları ile Türkiye’nin ulaşım altyapısı en güçlü illeri arasına girmiştir. Hızlı tren de bu güce katkı sunacaktır” dedi.

Özel sektör ve kamunun önderliğinde yapılan tesislerin Sivas’a değer kattığını belirten Sami Aydın, “Biz de yeni yatırımlar noktasında belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Potansiyeli çok yüksek olan sağlık turizminde yeni yatırımcılar bekliyoruz” dedi.

Sivas’ın 7 bin yıllık geçmişi ile bir medeniyet şehri olduğunu kaydeden Aydın, “Sivas, tarih ve kültür şehri, turizm şehri, sağlık şehridir. Bu zirve ile Sivas’ı daha iyi tanıtma fırsatı bulacağız. Şifa dağıtan termallerle ilgili bilgiler aktarılacak. Biz insanlara şifa bulmaktan ve Anadolu insanının sıcaklığını sunmaktan mutlu olacağız. Sadece kazanç değil medeniyetlerin buluşması olarak bakacağız. Dünyanın küçüldüğü gerçeğiyle dünyayı Sivas’ta ağırlayacağız.”