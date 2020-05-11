Titanic Hotels Group, 'Safe Touch' mottosuyla temizlik ve hijyen manifestosunu açıkladı

Titanic Hotels Group, COVID-19 pandemisi ve daha sonra oluşabilecek diğer salgın riskleri nedeni ile yeni bir derinlemesine temizlik ve dezenfeksiyon prosedürünü devreye aldığını duyurdu.

Yaşanan pandemi sürecinin hemen başında oluşturduğu “Merkezi Pandemi İzleme Kurulu” ile gündemi ve gelişmeleri devamlı takip eden Titanic Hotels Group, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Konaklama Sektörü ile ilgili yayınları ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları ve tavsiye kararları ile yüzlerce detaydan oluşturulan yeni hijyen prosedürünün bir özeti olan “Safe Touch - Hijyen Manifestosu” nu hazırladı.

Tüm mevcut sağlık ve güvenlik süreçlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçiren Titanic Hotels Group, misafirlerinin check-in’den check-out’a kadar güvenliğini ve içlerinin rahat etmesini sağlamak amacıyla uzmanlardan oluşan bir ekiple çalıştı.

Hazırlanan temizlik ve hijyen protokolleri, Titanic Hotels Group’un Türkiye ve Almanya’da işletmekte olduğu tüm otellerinde uygulanarak “Safe Touch” damgasıyla temizlik, dezenfeksiyon ve hijyen garantisi sunuyor.

Safe Touch – Hijyen Manifestosu çerçevesinde; tüm girişlerde dezenfektan üniteleri, kişisel koruyucu ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon sıklığının artırılması ve kaydedilmesi, toplantı ve etkinlik mekanları dahil otellerin her alanında sosyal mesafe uygulanması, hastalık kontrol ve korunma merkezleri, Sağlık Bakanlığı veya Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri ve sağlık yönlendirmeleri, gıda güvenliği standartlarının vurgulanması, çalışanlara kapsamlı eğitimler verilmesi olarak sıralanabilir. Titanic Hotels Group’un geliştirilmiş temizlik ve dezenfeksiyon standartları, global hijyen çözümleri sunan Diversey şirketi iş birliği ile geliştirildi, sınıfının en iyisi temizlik ve hijyen çözümleri ile harmanlayarak ve güçlendirilmiş protokoller ve sağlık hizmetine yönelik patentli teknolojiler ile pekiştirildi.

Misafirlerimizin sağlığı ve konforu bizim için önemli diyerek açıklama yapan Titanic Hotels Group Genel Direktörü Gökhan Özbatır “Otellerimizin bulunduğu Türkiye ve Almanya’da, dünya çapında yaşanan Covid-19 pandemisi nedeni ile oluşan olağanüstü durumdan, hızlı şekilde normalleşme sürecine geçildiği görülüyor. Her iki ülkenin de sağlık sistemlerinin bu tür durumlar için son derece hazırlıklı ve çok yeterli olması önemli bir etken. Tüm otellerimizin bulunduğu lokasyonlar merkezi ve tam teşekküllü sağlık kurumlarına ulaşımları çok kolay. Resort Otellerimizde dünyaca ünlü MEMORIAL Sağlık Grubu ile iş birliği yapıyoruz ve bu otellerimizde doktor hizmetimiz bulunuyor. Olası vaka durumlarında eylem planlarımız hazır.” dedi.

Özbatır; “Misafirlerimiz ve çalışanlarımız için temiz ve güvenli bir ortam sunma taahhüdüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bunlara ilave olarak Türkiye Cumhuriyeti yetkili otoriteleri tarafından belli kriterler kapsamında oluşturulmasına karar verilen ve dünyada bir ilk olacak ve Turizm işletmelerine uluslararası kabul görmüş firmalar tarafından verilecek salgınlarla ilgili Hijyen Sertifikasyon programına desteklerimiz de sürmektedir” diyerek sözlerini sürdürdü.







